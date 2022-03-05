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Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщині підрозділами військ оперативного командування"Північ" сьогодні були розбиті сили противника, чим вкотре запобігли їх просування у сторону столиці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОК "Північ"

"Російська техніка спалена та виведена з ладу, окупанти втекли. Утім їх це не врятує: російські ворожі солдати не мають харчів, палива, вони деморалізовані та готові здаватися в полон.

Натомість українські захисники впевнено тримають лінію оборони, готові до останнього стояти на захисті регіону, держави та її народу", - відзначаться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщини з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога

Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 01

Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 02
Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 03
Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 04
Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 05

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+64
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05.03.2022 21:02
+41
красивое !!
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05.03.2022 21:02
+34
та ніхто там довго блукати не буде ))) там жеж є мисливці і грибники-провідники, добре знаючи ті посадки)))
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05.03.2022 21:11
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красивое !!
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05.03.2022 21:02 Відповісти
я с беглецов угораю. та они же без малейших навыков ориентирования на местности. они забредут в посадку - хрен выберутся, месяцами блукать будут )))
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05.03.2022 21:08 Відповісти
та ніхто там довго блукати не буде ))) там жеж є мисливці і грибники-провідники, добре знаючи ті посадки)))
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05.03.2022 21:11 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 22:37 Відповісти
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05.03.2022 21:02 Відповісти
А в Ірпіні взагалі здохла
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05.03.2022 21:40 Відповісти
Наші красавчікі!
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05.03.2022 21:03 Відповісти
Бутусов каже що зеля хоче віддати полонених до закінчення війни https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7352839798089586&id=100000909172681
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05.03.2022 21:03 Відповісти
це погано
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05.03.2022 21:11 Відповісти
А скільки наших в тюрмах рашки гниють , на Луганщині, Донеччині? Може зробити обмін?
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05.03.2022 21:14 Відповісти
А він їх брав? Це ще ніжно.
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05.03.2022 21:17 Відповісти
Зараз багато хто чого каже. Дивіться не що кажуть, а що роблять.
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05.03.2022 21:21 Відповісти
Мы на этой технике на 9 мая приедем в Мухосранск на парад
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05.03.2022 21:03 Відповісти
Мухасранск - це червона площа ?
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05.03.2022 21:12 Відповісти
ну да
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05.03.2022 21:14 Відповісти
Не знаю як хто , а я вже задовбався дивитись на картинки з покинутою кацапами технікою . Аж в очах вже рябить .! .
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05.03.2022 21:05 Відповісти
а я хочу ще ! )))
ну стараються ж пацани...))) (помагай їм Боженька)
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05.03.2022 21:17 Відповісти
То вже звична картинка, головне щоб "рука бойцов колоть нє устала" і смерть минала.
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05.03.2022 21:22 Відповісти
Шо то на 2 та 4 фото?
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05.03.2022 21:06 Відповісти
Зенітно-ракетний комплекс ТОР2. Ефективна річ в умілих руках.
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05.03.2022 21:08 Відповісти
Це ЗРК "Тор"
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05.03.2022 21:09 Відповісти
І таке нам згодиться, ППО нам явно не завадить
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06.03.2022 17:13 Відповісти
ТОР
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05.03.2022 21:18 Відповісти
Чернігів на протязі 1300 років завжди був форпостом Київської Русі, казацьтва і сьогодні не здригнувся під навалою орди, місто завжди стояло і буде стояти як кістка в горлі для ворогів держави
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05.03.2022 21:07 Відповісти
© Леонид Каганов [email protected] «Мы боремся с нацистами» Напомню: нацистами мы называем народ, который избрал своим президентом еврея Зеленского, бывшего актера русскоязычных шоу. В своей «борьбе» мы копируем нацистов: в 5 утра без объявления войны начинаем авианалёт на Киев, в тезисах пропаганды вовсю цитируем речи Гитлера перед нападением на Польшу, всё чаще используем классический перевод фашистской формулировки «Endlösung der Judenfrage» как «решение украинского вопроса», ну а собственную систему ценностей именуем «русский мир» и «русская весна». Я даже не раз наблюдал, как сетевые патриоты начинают спор об «укрофашизме» с упоминания подвига дедов, Холокоста и Бандеры, но через пару реплик уже вовсю называют собеседников жидами и желают им гореть в Освенциме. А ярлык «нацисты» мы вешаем на Украину.
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05.03.2022 21:09 Відповісти
Урал без фар приїхав на війну . !! . На ВІЙНУ , Карл !!! .
.
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05.03.2022 21:09 Відповісти
светомаскировку точно не нарушит.
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05.03.2022 21:15 Відповісти
Обміняли за хавчик... Потім колеса...Метал...
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05.03.2022 21:17 Відповісти
Смерть цапам!
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05.03.2022 21:10 Відповісти
она внутри вся в дерьме
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05.03.2022 21:18 Відповісти
Та цім кацапам уже і срати нічим, як що не помородерили.
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05.03.2022 21:25 Відповісти
Всі проклинали попередню владу, яка в 90х і на початку 2000х вивезла за безцінь з України весь металобрухт - в принципі стратегічну сировину.
Ось вам і сюрпрайз! Та ще й який - метал самої високої якості.
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05.03.2022 21:19 Відповісти
Слава ЗСУ
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05.03.2022 21:21 Відповісти
Сегодня за день до хера набили.Отличная была охота.
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05.03.2022 21:22 Відповісти
Це ЗРК "ТОР М-1" Таким збили літак МАУ в Ірані. 8 ракет, на вигляд непошкоджений. Тільки не палить його. Це гарна штука, для ВСУ.
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05.03.2022 21:23 Відповісти
ЗСУ звичайно.
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05.03.2022 21:24 Відповісти
хоре то какое
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05.03.2022 21:25 Відповісти
Ота хєрня на 2 фото, коштує з салону - 25 млн баксів. Навіть, якщо продати її з дисконтом у 70% і роздати виторг мешканцям села, то в тому селі всі будуть гривневими мільйонерами.
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05.03.2022 21:29 Відповісти
Я так розумію, що ще днів десять і вся техніка з лаптєстана буде на території України ввиді металобрухту
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05.03.2022 21:43 Відповісти
ничего так не радует как разбитая колонна из Рашки))
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05.03.2022 22:13 Відповісти
Редактор , не первый раз замечаю что вы пишите слово кафир . откуда вы это взяли , Это не наше не славянское слово Кафир это понятие в исламе , не имеющие ничего общего с христианскими догматами ,
Кафир это не верующий в Аллаха ,
наш народ в огромном своем большинстве этого не понимает Украинацам более легло бы слово оккупанты орки русня или что-то в этом роде
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05.03.2022 22:20 Відповісти
Кацап дибил. Писав їм з самого початку- Чернігів забудьте, хер ви його захопите. Вже людей перебор й списки килрметрові хто чекає щоб ******* рашисстов..... меньше треба було ракети запускати!
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05.03.2022 23:05 Відповісти
 
 