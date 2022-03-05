Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Чернігівщині підрозділами військ оперативного командування"Північ" сьогодні були розбиті сили противника, чим вкотре запобігли їх просування у сторону столиці України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОК "Північ"
"Російська техніка спалена та виведена з ладу, окупанти втекли. Утім їх це не врятує: російські ворожі солдати не мають харчів, палива, вони деморалізовані та готові здаватися в полон.
Натомість українські захисники впевнено тримають лінію оборони, готові до останнього стояти на захисті регіону, держави та її народу", - відзначаться у повідомленні.
Топ коментарі
+64 КузьмичUA
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+41 Вася Шевченко f77d76ba
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+34 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар05.03.2022 21:11
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Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
ну стараються ж пацани...))) (помагай їм Боженька)
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Ось вам і сюрпрайз! Та ще й який - метал самої високої якості.
Кафир это не верующий в Аллаха ,
наш народ в огромном своем большинстве этого не понимает Украинацам более легло бы слово оккупанты орки русня или что-то в этом роде