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Кулеба та Блінкен зустрілись на українсько-польському кордоні: Обговорили санкції проти РФ та постачання зброї. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на кордоні України та Польщі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Глава української дипломатії прибув до місця переговорів із українського боку, а його американський колега — з боку Польщі.

Ключовими темами розмови стали подальші болісні санкції проти Росії, постачання додаткової зброї для захисту України, ізоляція Росії від світу за її агресію проти нашої держави.

Кулеба та Блінкен зустрілись на українсько-польському кордоні: Обговорили санкції проти РФ та постачання зброї 01

"Україна переможе у цій війні, бо українці піднялися на Народну війну за свою землю, і правда на нашому боці. Питання у ціні перемоги. Якщо партнери продовжать діяти рішуче, збільшувати економічний і політичний тиск на РФ, надавати необхідну нам зброю, ціна буде нижчою для України. Це врятує багато життів", - заявив Кулеба.

Міністр висловив вдячність за безпрецедентні та швидкі кроки США та партнерів на захист України протягом десяти днів російського вторгнення, зокрема надання зброї.

Читайте: Позиція НАТО щодо відмови закрити небо над Україною не викликає поваги, - Кулеба

Сторони обговорили термінове посилення оборонних спроможностей України, зокрема у захисті неба від російської авіації та ракет, які бомблять житлові квартали міст і цивільних людей. Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки для посилення оборони України від варварських дій Росії в повітрі.

Глави дипломатій обговорили способи забезпечення ефективності санкцій проти Росії та закриття будь-яких можливих шляхів їхнього обходу.

Кулеба та Блінкен зустрілись на українсько-польському кордоні: Обговорили санкції проти РФ та постачання зброї 02

Державний секретар підтвердив, що Сполучені Штати готові продовжити оборонну підтримку України та розглядають можливості додаткового посилення її оборонних спроможностей. Він звернув увагу на безпрецедентну глобальну хвилю на підтримку України в світі.

"Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що України не існує як незалежної держави. Український народ нині щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість та цілеспрямованість українців з підтримкою США та всього світу врешті-решт переможе. Я кажу це прямо. Я погоджуюся з міністром Кулебою, шо питання у ціні перемоги. США налаштовані докласти максимум зусиль, щоб вона була якомога меншою", - підсумував Блінкен.

Також читайте: Кулеба - Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
У американцев не принято раздавать медалек к праздникам. И юбилейных медалек тоже у них нет. Это всё совок головного мозга.
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05.03.2022 21:24
+6
Україна - топ! Ми знищимо рашистів разом з їх ******!
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05.03.2022 21:21
+4
Не дают на западе медалей только тем кто воевал
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05.03.2022 21:23
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Україна - топ! Ми знищимо рашистів разом з їх ******!
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05.03.2022 21:21 Відповісти
Не дают на западе медалей только тем кто воевал
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05.03.2022 21:23 Відповісти
У американцев не принято раздавать медалек к праздникам. И юбилейных медалек тоже у них нет. Это всё совок головного мозга.
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05.03.2022 21:24 Відповісти
нафига писать о том что они там обсудили? блинкен уже доболтался раньше времени, что Украине самолёты обещаные не поставили. как говаривал писюнков французам-"вы там тоже за базаром своим следите"
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05.03.2022 21:24 Відповісти
Ув. Господин Клинкен! Вам решать! Да!нет!больше не просите их!пож.з повагою
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05.03.2022 21:27 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
руSSкому міру повірити-себе обманути!
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05.03.2022 21:34 Відповісти
"Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки для посилення оборони України від варварських дій Росії в повітрі". - Сподіваюсь - мова йде про ППО.
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05.03.2022 22:59 Відповісти
 
 