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обстріл (20932) Запорізька АЕС (884)

Наслідки обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

З'явилися фото наслідків ворожих обстрілів Запорізької атомної електростанції в місті Енергодар.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднено в Телеграм-каналі "Енергоатому".

"Енергодар. Україна. 5 березня 2022 року. Наслідки атаки російських загарбників на адміністративний корпус Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Як відомо територія ЗАЕС також захоплена росіянами.

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Наслідки обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС 01
Наслідки обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС 02
Наслідки обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС 03
Наслідки обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС 04
Наслідки обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС 05

Автор: Роман Свиридович
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05.03.2022 22:53 Відповісти
 
 