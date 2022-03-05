Наслідки обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС. ФОТОрепортаж

З'явилися фото наслідків ворожих обстрілів Запорізької атомної електростанції в місті Енергодар.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднено в Телеграм-каналі "Енергоатому".

"Енергодар. Україна. 5 березня 2022 року. Наслідки атаки російських загарбників на адміністративний корпус Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

Як відомо територія ЗАЕС також захоплена росіянами.

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