Наслідки обстрілу російськими окупантами Запорізької АЕС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
З'явилися фото наслідків ворожих обстрілів Запорізької атомної електростанції в місті Енергодар.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднено в Телеграм-каналі "Енергоатому".
"Енергодар. Україна. 5 березня 2022 року. Наслідки атаки російських загарбників на адміністративний корпус Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.
Як відомо територія ЗАЕС також захоплена росіянами.
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Cinichny Bandera
показати весь коментар05.03.2022 22:53 Відповісти Мені подобається 10
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