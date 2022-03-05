"Це не фотошоп , а фото, зроблено мною особисто" , - сьогодні телевежу у Лондоні прикрасили українським прапором. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Це зафіксувала українська акторка, яка перебуває у столиці Британії
"Як красиво! Наш прапор по всьому світу", - коментують люди знімок, який розмістила на своїй сторінці українська акторка та продюсер Олена Лавренюк у своєму фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. Фотографію було зроблено сьогодні у столиці Британії.
Топ коментарі
+26 ятутсовсемрядом
показати весь коментар05.03.2022 22:54
+16 Квантовий Механік
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+14 Roman Rjevskiy
показати весь коментар05.03.2022 22:56
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Там промито все до мозок кісток, кгбшна пропаганда вона така
Об этом сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада на своей странице в Facebook. «В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена! Так будет с каждым! Никакой пощады! Подробности и фото со временем. Верьте в ВСУ!», - говорится в сообщении.
Об этом сообщает литовское издание Delfi.
Но ритейлеры уверены, что производители сами придерживают продукцию с целью более выгодной продажи. Сети готовы ограничить объемы отпуска сахара в одни руки.
На мою думку Україні ще потрібно подумати чи потріден нам цей ЄС чи може розвивати напрямок Британія-Польша-Україна.Впевнений на всі 100% що окрім Германії в новітньому обєднанні країн більше нікого не залишиться.