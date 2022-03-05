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Лондон (197) прапор (434)

"Це не фотошоп , а фото, зроблено мною особисто" , - сьогодні телевежу у Лондоні прикрасили українським прапором. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Це зафіксувала українська акторка, яка перебуває у столиці Британії

"Як красиво! Наш прапор по всьому світу", - коментують люди знімок, який розмістила на своїй сторінці українська акторка та продюсер Олена Лавренюк у своєму фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. Фотографію було зроблено сьогодні у столиці Британії. 

Це не фотошоп , а фото, зроблено мною особисто , - сьогодні телевежу у Лондоні прикрасили українським прапором 01
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Топ коментарі
+26
приємно
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05.03.2022 22:54
+16
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05.03.2022 23:01
+14
В субботу, 5 марта, силами сводного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады были остановлены колонны врага, которые пытались прорваться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

Об этом сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада на своей странице в Facebook. «В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена! Так будет с каждым! Никакой пощады! Подробности и фото со временем. Верьте в ВСУ!», - говорится в сообщении.
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05.03.2022 22:56
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05.03.2022 22:54 Відповісти
круто)
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05.03.2022 22:55 Відповісти
Тільки оркам цього не показуйте, їх розірве посередині в орах, що то фейк.
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05.03.2022 22:55 Відповісти
Кидаю різні відео в тєлєзі де орки шмаляють по житловим будинкам - пакажітє пруф, чтобі відна била что єта наші бамбят а нє ваші! Відео, де (Херсон здається, точно не пам'ятаю) беззбройні жителі йшли на орків, ті шмаляли вверх, і підпис до відео (українці в Херсоні йдуть на озброєних окупантів, а узкіє бояться автозаків) відповідь - ну канєшна же ані стрелялі в воздух, не в теплу же асвабадітєлям стрєлять! 🤦
Там промито все до мозок кісток, кгбшна пропаганда вона така
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05.03.2022 23:06 Відповісти
*нє в толпу
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05.03.2022 23:09 Відповісти
а вы им скажите, а где доказательство что на СССР напал гитлер и что СССР не бомбил сам себя?
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05.03.2022 23:10 Відповісти
"єта все агалтєлая СССРАфобия! Бальшой и магучий савок нікагда ніскєм не хатєл ваєвать!"©
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05.03.2022 23:14 Відповісти
до речі ,дуже дотепно! Спробую))) Вони ж дубиноголові ,тупорилі і тому вперті,як барани
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05.03.2022 23:24 Відповісти
ось ти тикнув пальцем в небо, за те у самісеньку дірочку- СРСР у 1939 році таки і стріляв в себе, це було приводом до нападу на Фінляндію, потім на прибалтійців, а привод той самий. Тільки з "пушкі" стріляли
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05.03.2022 23:57 Відповісти
В субботу, 5 марта, силами сводного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады были остановлены колонны врага, которые пытались прорваться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

Об этом сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада на своей странице в Facebook. «В ходе дерзкой операции техника и живая сила противника была уничтожена! Так будет с каждым! Никакой пощады! Подробности и фото со временем. Верьте в ВСУ!», - говорится в сообщении.
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05.03.2022 22:56 Відповісти
Из Беларуси массово уезжают полные автобусы граждан, которые не хотят воевать за Россию на территории Украины.

Об этом сообщает литовское издание Delfi.
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05.03.2022 23:03 Відповісти
Чудово, ще б з пів- сотні літаків, і буде неперевершено...
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05.03.2022 22:58 Відповісти
Будуть,Британія ніколи задню не включала.
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05.03.2022 23:01 Відповісти
Это как журавлик из бумаги, когда Япония пережила землетрясение магнитудой в 9 баллов.
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05.03.2022 23:01 Відповісти
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05.03.2022 23:01 Відповісти
Було б іще краще якби не башту нашим прапором прикрашали , а наше рідне небо прикрасили британською символікою на крилах винищувачів ((
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05.03.2022 23:03 Відповісти
❗️Российский рынок может столкнуться с дефицитом сахара, пишет «Коммерсант». Так, торговые сети не могут получить от производителей достаточных объемов продукции. Участники рынка говорят об ажиотажном спекулятивном спросе.

Но ритейлеры уверены, что производители сами придерживают продукцию с целью более выгодной продажи. Сети готовы ограничить объемы отпуска сахара в одни руки.
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05.03.2022 23:06 Відповісти
Tower Bridge слабо раскрасить?
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05.03.2022 23:13 Відповісти
Фото зроблено 02.03.2022 у Франкфурт-на-Майні телевежа (прислали).
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05.03.2022 23:15 Відповісти
В юго-западном Лондоне (район Твикинам) всю улицу украсили украинскими флагами
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05.03.2022 23:58 Відповісти
Та ви що? Яка подія, ми дуже раді за Лондон...
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06.03.2022 00:39 Відповісти
Уважуха Британцям.Країна першою покинула ЄС і найбільше підтриує Україну.Британці та США виконують свої патріотичні обовязки а із ЄС ще і до тепер потрібно витягувати все по волоску.
На мою думку Україні ще потрібно подумати чи потріден нам цей ЄС чи може розвивати напрямок Британія-Польша-Україна.Впевнений на всі 100% що окрім Германії в новітньому обєднанні країн більше нікого не залишиться.
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06.03.2022 10:18 Відповісти
Україне це не тільки декілька обласних центрів та Столиця яку вороги неможуть здолати більше тижня а і кожен куст,яруга та ложбина яка буде знищувати ворога.А про гористу місцевість Карпат вже і не говорю.
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06.03.2022 10:26 Відповісти
До речі,останній супротив радянській владі офіційно був признаний тільки у 1959-му році а це вже був час коли СССР вже стояв однією ногою в комунізмі.
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06.03.2022 10:28 Відповісти
ви мали на увазі, що він вже похитнувся тоді у напрямку труни?
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20.03.2022 20:24 Відповісти
 
 