"Це не фотошоп , а фото, зроблено мною особисто" , - сьогодні телевежу у Лондоні прикрасили українським прапором. ФОТО

Це зафіксувала українська акторка, яка перебуває у столиці Британії

"Як красиво! Наш прапор по всьому світу", - коментують люди знімок, який розмістила на своїй сторінці українська акторка та продюсер Олена Лавренюк у своєму фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. Фотографію було зроблено сьогодні у столиці Британії.