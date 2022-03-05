"Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис", - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти бомбардували авіацією місто Чернігів. Під обстріл потрапили житлові будинки та цивільні.
Про це в Instagram розповіла жителька міста Юлія Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"3.03.2022 я з трьома дітьми ховалась у коридорі. Ніби як дві стіни, всі правила .... але все за секунду, якщо не менше. Оглушливий звук і поштовх. Діти кричать, я не розумію, що відбувається. Все, як у тумані. Стіни, стеля, двері, вікна полетіли на нас. Наш будинок хвилею від удару авіаційної бомби рознесло. Але чудеса є, ми живі .... я вірю, тому що нереально було вижити .... Я закривавлена в піжамі і тапочках домашніх, діти в шкарпетках без взуття в домашньому одязі, який в моїй крові, найменша 1,2 роки на руках, де в мене глибока рана і ллється кров... Це якийсь апокаліпсис...", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у центрі Чернігова.
Внаслідок бомбардування Чернігова російською авіацією загинули 47 осіб.
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А вот ПВО нужно как воздух.
а то, шо за предыдущие 5 лет ниче в этом направлении не сделано сейчас отчетливо видно по работающим совковым С-300
А взагалі, об'єднуємось, тримаємось, підтримуємо один одного. ( знаходжусь біля Києва
А путин только хорошеньким прикидывается на интервью.
"По делам оцените его..."
КАЦАПИ ВИ ЦЬОГО ЩЕ НЕ ЗНАЄТЕ - ВИ ПРОКЛЯТІ, І КОЛИ БУДЕ РУНУВАТИСЬ
ВАША РАШКА, ВАМ НІХТО РУКИ НЕ ПРОТЯГНЕ ДЛЯ ДОПОМОГИ