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"Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис", - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти бомбардували авіацією місто Чернігів. Під обстріл потрапили житлові будинки та цивільні.

Про це в Instagram розповіла жителька міста Юлія Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"3.03.2022 я з трьома дітьми ховалась у коридорі. Ніби як дві стіни, всі правила .... але все за секунду, якщо не менше. Оглушливий звук і поштовх. Діти кричать, я не розумію, що відбувається. Все, як у тумані. Стіни, стеля, двері, вікна полетіли на нас. Наш будинок хвилею від удару авіаційної бомби рознесло. Але чудеса є, ми живі .... я вірю, тому що нереально було вижити .... Я закривавлена ​​в піжамі і тапочках домашніх, діти в шкарпетках без взуття в домашньому одязі, який в моїй крові, найменша 1,2 роки на руках, де в мене глибока рана і ллється кров... Це якийсь апокаліпсис...", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у центрі Чернігова.

Внаслідок бомбардування Чернігова російською авіацією загинули 47 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 01
Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 02
Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 03
Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 04
Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
покажите это фото гандонам, которые не хотят небо нам закрыть, не передают средства ПВО и самолеты.
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05.03.2022 23:38
+42
Треба тицяти такі фотографії Солтенбергу, Трюдо та іншим.
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05.03.2022 23:38
+23
Сказати що це жах , нічого не сказати . Ненависть до кацапні зашкалює . Не залишаючи місця іншим емоціям .
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05.03.2022 23:42
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покажите это фото гандонам, которые не хотят небо нам закрыть, не передают средства ПВО и самолеты.
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05.03.2022 23:38 Відповісти
Ну ты же знашь кацапов,дай им с американцами повоевать хлебом не корми.
А вот ПВО нужно как воздух.
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05.03.2022 23:48 Відповісти
Пробували- кажуть що фотомонтаж і що ЗСУ самі обстрілюють українські міста, там більшість взагалі кончєні.
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05.03.2022 23:58 Відповісти
там тільки ольгінці. сам намагався. ти йому факт, а він з факс злазить, кров з дупи тече, та й репетує- це фєйк!
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06.03.2022 01:32 Відповісти
Просто если бы вместо дорог последние почти три года мы укрепляли армию то могли бы и сами создать системы ПВО свои но кто то строил дороги.
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06.03.2022 11:49 Відповісти
хватит фигню нести. система ПВО с нуля за 3 года не строится.
а то, шо за предыдущие 5 лет ниче в этом направлении не сделано сейчас отчетливо видно по работающим совковым С-300
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06.03.2022 13:18 Відповісти
Не с нуля а на тех же проектах ольха,там Коростелев говорил до 70% работа сделана нужно было просто дать задачу и денег.А по вашему Нептун тоже нет вины что не сделано? Могли бы по крайней мере с моря прикрыть .Нет оправдания что ничего не поменялось ,да сейчас Зеленский понял и молодец но потеряли очень много времени...
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06.03.2022 13:39 Відповісти
Воланд, само за себя говорит - это эмоция.Рекомендую перестроить мозговую деятельность с критики, на том -чем могу помочь. Без обид, подумай об этом.
А взагалі, об'єднуємось, тримаємось, підтримуємо один одного. ( знаходжусь біля Києва
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06.03.2022 22:20 Відповісти
Треба тицяти такі фотографії Солтенбергу, Трюдо та іншим.
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05.03.2022 23:38 Відповісти
Їм пох
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06.03.2022 15:18 Відповісти
Нажаль...
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06.03.2022 20:08 Відповісти
ИЛИ ЧТО?
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05.03.2022 23:44 Відповісти
Есть фанаты инстаграмма, у которых фотографироваться уже на уровне рефлексов...
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05.03.2022 23:44 Відповісти
Ясно ж что фото делали уже когда спасали. Ну или у тебя другие варианты?
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05.03.2022 23:45 Відповісти
Когда брали Крым,уже было понятно ху есть ху,Баба Меркель лизала жопу на пару С гнилым макрончиком,пуилу все за бабки.И теперь ботокс почуствовал в себе Бельмондо. А терпит Украина за жадность и засцаность этих вшеи.Ничо мы Козаки перемога за нами.
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05.03.2022 23:46 Відповісти
вот это Бог кого-то хранит!
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05.03.2022 23:40 Відповісти
Хочу включить телевизор и смотреть как его вешают на площади Харькова или Чернигова или Ирпеня.
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06.03.2022 00:24 Відповісти
Жесть Путін! Щоб ти був здох падла недоношена....!
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05.03.2022 23:42 Відповісти
Сказати що це жах , нічого не сказати . Ненависть до кацапні зашкалює . Не залишаючи місця іншим емоціям .
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05.03.2022 23:42 Відповісти
***** тебя крысы сожрут в бочке падло!!!!!!!!!
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05.03.2022 23:43 Відповісти
У него руки в крови ,давно,оно продалось Сатане падло,ибо убииство детеи нельзя ничем оправдать.
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05.03.2022 23:50 Відповісти
на том свете я тебя зубами загрызу *****!!!!
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05.03.2022 23:50 Відповісти
Оно сцыт,и это срашно за женщин и детеи,чмо не воюет с армиеи где напомадят физиономию,а ****** по мирным людям.Комплекс урода в нем
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05.03.2022 23:58 Відповісти
женгщины тут причем,? за мужчин не страшно? понимаю - дети. старики - а женщины тут причем?
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06.03.2022 16:09 Відповісти
Мати,українська жінка.
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06.03.2022 00:05 Відповісти
ЗЕленскому во время обращений или всяко разного, нужно за спиной установить здоровенный телевизор или проектор и на них показывать преступления мордора.
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06.03.2022 00:07 Відповісти
А перед мордою - "ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО" Для "рівноваги" !!!
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06.03.2022 12:29 Відповісти
Добре пам'ятайте це та інші подібні фото - коли просто перед вами буде якась ********** озброєна свинособака... Коли та цапорила істота буде шось вам там белькотіти про "учєнія і заблуділся" - навіть не слухайте!!! Якщо не буде змоги максимально жорстко і люто скалічити тварюку(перебивши їй хребет та порізавши усі сухожилля, можна й око вирізати) - просто вбивайте🔥⚡💥💀 як скажену скотину, без жодних вагань чи сумнівів!!!
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06.03.2022 00:23 Відповісти
Вони все знають, таке фото для них не буде новиною. Закриття неба буде для них вступом у війну з путіном. А вони до цього не готові,і перш за все морально. На жаль.
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06.03.2022 00:49 Відповісти
пошлите это фото Байдену, это он дал зеленый свет на убийство этой мадонны с тремя детьми
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06.03.2022 00:52 Відповісти
Россия несет везде только смерти и страдания.
А путин только хорошеньким прикидывается на интервью.
"По делам оцените его..."
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06.03.2022 01:11 Відповісти
Зубами буду рвати кожного мацкаля!!!
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06.03.2022 15:23 Відповісти
Кацапська імперія здихає в конвульсіях.
КАЦАПИ ВИ ЦЬОГО ЩЕ НЕ ЗНАЄТЕ - ВИ ПРОКЛЯТІ, І КОЛИ БУДЕ РУНУВАТИСЬ
ВАША РАШКА, ВАМ НІХТО РУКИ НЕ ПРОТЯГНЕ ДЛЯ ДОПОМОГИ
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06.03.2022 21:11 Відповісти
 
 