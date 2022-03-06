В автомобілях Росгвардії було знайдено щити та кийки. Вони думали, що треба буде просто розганяти купку незадоволених, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В автомобілях Росгвардії було знайдено екіпірування для розгону демонстрацій.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив, наскільки сильно провалився план Путіна. Найбільше мене вразили не кинуті нові танки, САУ, ЗРПК, РСЗВ, а автомобілі Росгвардії. У цих машинах була маса захисного екіпірування для розгону демонстрацій, щити, кийки. Вони були впевнені, що після того, як зайде величезна російська армія, опору не буде, і треба буде просто розганяти купку незадоволених. Але український народ кийками не розігнати. Український народ тих, хто його прийшов бити, знищуватиме. Можна заволодіти землею, але заволодіти народом неможливо", - наголосив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Не чіпайте його.
Це так, як в "Чародеях"
- "Может развеешь его в прах? - Да ну его, он сам к утру развеется"
А комент я бачив, відкрив у спамі - то якісь сексуальний озабоченець нічний не туди попав.
У Коломиї в церкві Московського патріар
ха
ту найшли заготовлені харчі для окупантів
https://www.youtube.com/watch?v=SwJWTfmePJs
Він каже, шо москалі та українці - "адін нарот".
А позаяк для кацапів звичне очкове набутиліваніє, то вони вважали, шо й українці такі самі, як і вони.
Але не так сталося, як гадалося.
Кацапи, йдіть *****! )))
Тепер, як при совку, - друкуйте для них "саміздат".
Світ миттєво змінився. Усвідомте це.
Ви поширюйте, прочитають. І фото подивляться.
Чимось на ***** похожа.
Дегенеративна морда фейса наліцо.
Я тільки звернув увагу шановної публіки, - яка огидна пика! )))
Пошукайте сергей марков - палітолух.
То, ладно.
Але, навіщо вони перли з Рашки, свої обссані матраци?!!
Жити не могли без "рідного запаху"?
@roizmangbn
Американец-журналист говорит: «Я читал, что один советский генерал в 1937 году, понимая, что за ним вот-вот придут, собрал вещмешок и целый год каждый день ждал и я не понял...» - Что? - Почему он ждал смерти с вещмешком, а не с оружием?
Розказує Павєл Літвінов про свого діда Максіма Літвінова, - наркома закордонних справ (1930-1939). Його, до речі Сталін звільнив з посади на догоду гітлерівцям, - бо Літвінов був євреєм.
Спал он много лет с пистолетом под подушкой, чтобы застрелиться, когда его придут арестовывать. Он мне даже пистолет, когда мне было лет семь или восемь, показал, только, конечно, не объяснил, зачем он, зачем этот пистолет. Это было сильное мое впечатление, так сказать, посмотреть.
https://www.memo.ru/ru-ru/biblioteka/pavlu-litvinovu-80-semya/
Краще носити револьве й ніколи його не застосовувати, ніж мати необхідність застосувати та не мати револьвера.
Ніхто не хоче воювати але нікого в світі війна в Україні боком не обійде.