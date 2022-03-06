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В автомобілях Росгвардії було знайдено щити та кийки. Вони думали, що треба буде просто розганяти купку незадоволених, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В автомобілях Росгвардії було знайдено екіпірування для розгону демонстрацій.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив, наскільки сильно провалився план Путіна. Найбільше мене вразили не кинуті нові танки, САУ, ЗРПК, РСЗВ, а автомобілі Росгвардії. У цих машинах була маса захисного екіпірування для розгону демонстрацій, щити, кийки. Вони були впевнені, що після того, як зайде величезна російська армія, опору не буде, і треба буде просто розганяти купку незадоволених. Але український народ кийками не розігнати. Український народ тих, хто його прийшов бити, знищуватиме. Можна заволодіти землею, але заволодіти народом неможливо", - наголосив журналіст.

Також читайте: Під Харковом ЗСУ захопили три ворожі "Гради" і дві "Акації", - Бутусов. ФОТО

В автомобілях Росгвардії було знайдено щити та кийки. Вони думали, що треба буде просто розганяти купку незадоволених, - Бутусов 01
В автомобілях Росгвардії було знайдено щити та кийки. Вони думали, що треба буде просто розганяти купку незадоволених, - Бутусов 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
… і обісрані матраси.
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06.03.2022 00:15
+48
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06.03.2022 00:18
+24
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06.03.2022 00:35
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Дядя, ты не туда попал
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06.03.2022 00:15 Відповісти
звали, чувак.
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06.03.2022 00:15 Відповісти
Їм уже не треба секса, їх і так вже ви*бали
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06.03.2022 00:16 Відповісти
То іхні самки вже постять
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06.03.2022 00:18 Відповісти
Ще якісь підараси вночі по сайту бродять.
Не чіпайте його.
Це так, як в "Чародеях"
- "Может развеешь его в прах? - Да ну его, он сам к утру развеется"
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06.03.2022 00:21 Відповісти
Я комент написав, коли вже він був заспалений. Якійсь придурок посилання на секссайти пропонував. А забанив його мабуть вже адмін.
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06.03.2022 05:41 Відповісти
Ага, розмріявся....
А комент я бачив, відкрив у спамі - то якісь сексуальний озабоченець нічний не туди попав.
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06.03.2022 09:05 Відповісти
… і обісрані матраси.
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06.03.2022 00:15 Відповісти
То уже после пересечения границы
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06.03.2022 00:16 Відповісти
Да ладна! Вони із дому такі взяли!
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06.03.2022 00:17 Відповісти
На цих матрасах ще діди "воювали"
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06.03.2022 01:00 Відповісти
Они у них прямо с завода такими отпускаются. Иначе это будут нескрепные матрасы.
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06.03.2022 00:40 Відповісти
дубинки каждому в дупло засунуть
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06.03.2022 00:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qG_VKMDkGhE
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06.03.2022 00:20 Відповісти
та з тих дуп вже попіл залишився
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06.03.2022 00:24 Відповісти
А попы моковские готовились к встрече российских оккупантов
У Коломиї в церкві Московського патріар
ха
ту найшли заготовлені харчі для окупантів

https://www.youtube.com/watch?v=SwJWTfmePJs
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06.03.2022 00:18 Відповісти
А чего такие матрасы обосраные ?
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06.03.2022 00:18 Відповісти
Это у них так принято. Смехдержава.
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06.03.2022 00:28 Відповісти
Деды обсирали
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06.03.2022 02:54 Відповісти
Думали, що українці будуть селфі з автозаків знімати, як раби у Москві. А українці замість того дістали джавеліни та роблять фото смажених кацапів 😁😁😁👍✊🇺🇦
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06.03.2022 00:18 Відповісти
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06.03.2022 00:18 Відповісти
а швабры для самоудовлетворения где?
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06.03.2022 00:19 Відповісти
этих выблюдков полицаев только показательно вешать
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06.03.2022 00:20 Відповісти
Российский ОМОН не доехал до Харькова https://www.youtube.com/watch?v=qG_VKMDkGhE
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06.03.2022 00:21 Відповісти
параше"гвардия" против украинского народу )))))))) может они ещё думали что и автозак им они толкать будут??? да cлучись чего, их самих бы в этот автозак запихнули и сожгли в нём вместе со всем их мотлохом )
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06.03.2022 00:22 Відповісти
***** підвела його ж ідеологія.
Він каже, шо москалі та українці - "адін нарот".
А позаяк для кацапів звичне очкове набутиліваніє, то вони вважали, шо й українці такі самі, як і вони.
Але не так сталося, як гадалося.
Кацапи, йдіть *****! )))
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06.03.2022 00:24 Відповісти
Украинские ботаники не московские ботаники - полицаев глубоко в огороды закапывают...
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06.03.2022 00:25 Відповісти
Кремлівські пропагандони так гарно брехали про Українців ,що цей фюрер_-ПІСЮН і справді увіровав, що в Україні нема українців.
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06.03.2022 00:26 Відповісти
Цензор, или Бутусов!Отключение русскоязычной версии, лишает возможности транслировать информацию в Фэйсбук в русскоязычную среду!
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06.03.2022 00:27 Відповісти
Ви хіба не в темі, - кацапам уже відімкнули Пейсбук.
Тепер, як при совку, - друкуйте для них "саміздат".
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06.03.2022 00:31 Відповісти
Кроме кацапов,ещё много кто читает
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06.03.2022 00:50 Відповісти
То було в минулому житті.
Світ миттєво змінився. Усвідомте це.
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06.03.2022 01:01 Відповісти
як то кажуть кацапу-кацапове, тьху, най кізяки жеруть
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06.03.2022 01:07 Відповісти
Нема вже у кацапів фейсбука...
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06.03.2022 00:34 Відповісти
В фб ж настройки є: переклад.
Ви поширюйте, прочитають. І фото подивляться.
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06.03.2022 08:43 Відповісти
***.... там реально люди далеки от реальности, как они себе представляют этих додиков с щитами против народа?
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06.03.2022 00:27 Відповісти
От Ви спитали... Всі звірі кучкуються, але одних називають отарою, а інших -- зграєю. В тому різниця. Тому й не розуміють одне одного.
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06.03.2022 00:36 Відповісти
От дебилы. Семечки! Семечки берите, вам говорят!
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06.03.2022 00:27 Відповісти
две шаги- налево и шаг назад
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06.03.2022 01:08 Відповісти
Ну то це так... Коли йдеш когось *****вати, ніколи не очікуєш, що можеш отримати физди сам, бо інакше б не ліз...
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06.03.2022 00:30 Відповісти
если бы вы посмотрели хотябы 15 минут шисят минут со скобеевой и ее куколдом поповым, то вы бы поняли почему этот скот сюда едет
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06.03.2022 00:32 Відповісти
В мене алегрія на маячню...
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06.03.2022 00:55 Відповісти
Бабы еще нарожают
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06.03.2022 00:30 Відповісти
Какая атвратітєльная рожа!
Чимось на ***** похожа.
Дегенеративна морда фейса наліцо.
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06.03.2022 00:40 Відповісти
друг Путина со времен собчака, водил в детсад ксюшку.
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06.03.2022 01:02 Відповісти
Та знаю я, хто то, - Главний Жандарм всєя Кацапії Золотов.
Я тільки звернув увагу шановної публіки, - яка огидна пика! )))
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06.03.2022 01:09 Відповісти
то здається йому вже засадили по самі гланди
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06.03.2022 01:09 Відповісти
Я зрозумів зараз значення слова "імбецил"
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06.03.2022 02:05 Відповісти
Нє, є ще кращий екземпляр.
Пошукайте сергей марков - палітолух.
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06.03.2022 08:44 Відповісти
Щити, кийки, ....
То, ладно.
Але, навіщо вони перли з Рашки, свої обссані матраци?!!
Жити не могли без "рідного запаху"?
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06.03.2022 00:31 Відповісти
пощай моя подушка, прощай родной матрас
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06.03.2022 00:33 Відповісти
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06.03.2022 00:35 Відповісти
Евгений Ройзман

@roizmangbn

Американец-журналист говорит: «Я читал, что один советский генерал в 1937 году, понимая, что за ним вот-вот придут, собрал вещмешок и целый год каждый день ждал и я не понял...» - Что? - Почему он ждал смерти с вещмешком, а не с оружием?
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06.03.2022 00:41 Відповісти
Там навіть цілі наркоми закордонних справ спали з револьвером під подушкою, - щоб застрелитися у разі спроби арешту.
Розказує Павєл Літвінов про свого діда Максіма Літвінова, - наркома закордонних справ (1930-1939). Його, до речі Сталін звільнив з посади на догоду гітлерівцям, - бо Літвінов був євреєм.

Спал он много лет с пистолетом под подушкой, чтобы застрелиться, когда его придут арестовывать. Он мне даже пистолет, когда мне было лет семь или восемь, показал, только, конечно, не объяснил, зачем он, зачем этот пистолет. Это было сильное мое впечатление, так сказать, посмотреть.
https://www.memo.ru/ru-ru/biblioteka/pavlu-litvinovu-80-semya/
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06.03.2022 00:54 Відповісти
розумієш, у вільних державах кожен громадянин має зброю, тай має шанс її застосувати. у США народ би не волав- "дайте зброю!" бо кожен має не кулемет, але AR15, HK або скорпіон. Знатокі! Питання! Чому вони один одного не перестріляли? А статистика вбивств (не впевненний) не перевищує вбивства кухонним ножем?
Краще носити револьве й ніколи його не застосовувати, ніж мати необхідність застосувати та не мати револьвера.
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06.03.2022 01:18 Відповісти
Дибилоиды
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06.03.2022 00:37 Відповісти
А где сами космонавты, так презрительно московские ботаники их называют, где они. Понятно, что убежали. Под Киевом физически испарились, весь сибирский СОБР. А этих привезли прямо в автомобилях, эти точно "не знали". А все таки москвичам чуть поскойней, меньше трепки получать будут за несогласие и за голодные бунты. Они доиграются, что скоро сам Путин будет рубить им головы на Лобном месте.
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06.03.2022 01:09 Відповісти
Росгвардія в ************** це вуличне гестапо і карателі проти притомних людей.
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06.03.2022 01:09 Відповісти
Не притомних
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06.03.2022 01:19 Відповісти
чим далі, тим більше це все нагадує якийсь сюрреалізм.... то вже навіть не шапкозакидання- це акт масового самогубства. мій мозок просто відмовляється сприймати реальність.
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06.03.2022 08:34 Відповісти
Армії то вже у мокшан ***** ось і мобілізовують вже ментів із міст та сіл.Нам би ще декілька днів протриматись адальше пробувати відбивати територію України.Мокшанам прийдеться або капітулювати або обявляти мобілізацію що розвяже ,,руки,,всім арміям світу які нас підтримують.
Ніхто не хоче воювати але нікого в світі війна в Україні боком не обійде.
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06.03.2022 09:38 Відповісти
ця підлота та мразь з рашистської помийниці ніяк не зрозуміють, що наш народ спочатку голими руками повідриває цим козломордим те що в нормальних людей має назву голова, а потім і дула їх танків.
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06.03.2022 13:23 Відповісти
дійсно золотов і ***** дуже схожи. таке враження що їх одна шакаломатка висрала.
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06.03.2022 13:36 Відповісти
 
 