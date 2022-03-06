В автомобілях Росгвардії було знайдено щити та кийки. Вони думали, що треба буде просто розганяти купку незадоволених, - Бутусов. ФОТО

В автомобілях Росгвардії було знайдено екіпірування для розгону демонстрацій.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив, наскільки сильно провалився план Путіна. Найбільше мене вразили не кинуті нові танки, САУ, ЗРПК, РСЗВ, а автомобілі Росгвардії. У цих машинах була маса захисного екіпірування для розгону демонстрацій, щити, кийки. Вони були впевнені, що після того, як зайде величезна російська армія, опору не буде, і треба буде просто розганяти купку незадоволених. Але український народ кийками не розігнати. Український народ тих, хто його прийшов бити, знищуватиме. Можна заволодіти землею, але заволодіти народом неможливо", - наголосив журналіст.

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