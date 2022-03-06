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Захисники України захопили ЗРК "Панцир" окупантів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України захопили у окупантів ЗРК "Панцир".

Про це повідомив у фейсбуці захисник України під ніком "Филин Донбасс-Украина", інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України захопили у окупанта новенький "Панцир". Навіть не покарябаний і "габарити" працюють", - йдеться у повідомленні.

Де саме це сталося, не повідомляється.

Захисники України захопили ЗРК Панцир окупантів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові знищили чергову колону російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+69
Українці поводять себе так, як не поводили ані спартанці з легенд, ані боги з міфів, ані римляни з підручників.

Українці голими руками зупиняють танки. Поштарі збивають літаки, мисливці ловлять їхніх пілотів. Черги на мобілізацію більше, ніж на концерти зірок у мирний час. Всі, хто можуть, ******* ворога чим можуть. Якби таке писали б у книжках, ви б не вірили цим книжкам і викидували б їх за вікно.

Але це є. Це відбувається тут і зараз. Єдина нація у світі, що забула про почуття страху і здобула честь, що вилита з заліза.

Я думаю, ми навіть самі від себе цього не очікували. Але це сталося.

Покоління наших пращурів зараз чинять велику помсту нашими руками. Невже ви не чуєте, що до ваших куль доєднуються кули повстанців Карпат, а до посвисту наших снарядів - посвист козацьких шабель?..

Ми не просто встоїмо. Ми переможемо і кров'ю впишемо в підручники історії всіх країн одне слово. Слово, у якому сотні років люті і ненависті. Слово, яке дасть відповідь на все.

Слово «помста».

Юрій Гудименко
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06.03.2022 09:03
+44
норм це техніка ! просто криворукі керують ! я чомусь упевнений що в наших воно працюватиме як треба і не один літак москальський приземлять!!!
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06.03.2022 09:06
+32
"Панцирь" блестит как у кота яйца. Орки похоже хотели парад в Киеве провести.
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06.03.2022 09:09
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Эта параша хоть один безпилотник сбила?
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06.03.2022 09:01 Відповісти
неа 16 лямов стоит а толку -0
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06.03.2022 09:02 Відповісти
норм це техніка ! просто криворукі керують ! я чомусь упевнений що в наших воно працюватиме як треба і не один літак москальський приземлять!!!
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06.03.2022 09:06 Відповісти
нормальная против самолетов и ракет, скорее всего. а против современных ударных беспилотников - это груда металлолома))))
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06.03.2022 09:22 Відповісти
В Сирии и Ливии они сбивали Байрактары.
Так что если им перепрограммировать систему опознавания свой-чужой - они нам еще послужат.
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06.03.2022 11:43 Відповісти
Там, певно, система розпізнавання "свій-чужий", тому треба, щоб з нею попрацювали фахівці. З ходу у бій не піде.
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06.03.2022 10:04 Відповісти
Не нервничай. Чтоб система работала туда нужно регулярно новый ключ програмить. Пропустил смену и все стали чужими
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06.03.2022 10:17 Відповісти
повний апгрейд...- і буде валити по кацапні.... розберуться наші айтішніки
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06.03.2022 14:10 Відповісти
"Панцирь" блестит как у кота яйца. Орки похоже хотели парад в Киеве провести.
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06.03.2022 09:09 Відповісти
Это случайное фото с парада на мацковии. Разве не видно?
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06.03.2022 09:21 Відповісти
Фото з параду, але Панцир взяли, просто фото не давали, редактори з інету взяли ))
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06.03.2022 09:32 Відповісти
Да я и не отрицаю что он захвачен. Просто ответил на конкретный комментарий.)
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06.03.2022 09:37 Відповісти
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06.03.2022 09:49 Відповісти
Та зараз такої фігні 'пайдите в любом ваенторге"!
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06.03.2022 10:59 Відповісти
мля Филин - бат Донбасс ЗСУ позывной у комбата такой
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06.03.2022 09:01 Відповісти
А нормальне постачання від рашки... ще б НАТО літаки дало- і норм.
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06.03.2022 09:01 Відповісти
Українці поводять себе так, як не поводили ані спартанці з легенд, ані боги з міфів, ані римляни з підручників.

Українці голими руками зупиняють танки. Поштарі збивають літаки, мисливці ловлять їхніх пілотів. Черги на мобілізацію більше, ніж на концерти зірок у мирний час. Всі, хто можуть, ******* ворога чим можуть. Якби таке писали б у книжках, ви б не вірили цим книжкам і викидували б їх за вікно.

Але це є. Це відбувається тут і зараз. Єдина нація у світі, що забула про почуття страху і здобула честь, що вилита з заліза.

Я думаю, ми навіть самі від себе цього не очікували. Але це сталося.

Покоління наших пращурів зараз чинять велику помсту нашими руками. Невже ви не чуєте, що до ваших куль доєднуються кули повстанців Карпат, а до посвисту наших снарядів - посвист козацьких шабель?..

Ми не просто встоїмо. Ми переможемо і кров'ю впишемо в підручники історії всіх країн одне слово. Слово, у якому сотні років люті і ненависті. Слово, яке дасть відповідь на все.

Слово «помста».

Юрій Гудименко
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06.03.2022 09:03 Відповісти
ПпОооМмСТАаааааа!!!!!!
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06.03.2022 09:08 Відповісти
Тому що Козацькому роду нема переводу! Україна понад Усе!
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06.03.2022 09:19 Відповісти
По суті його, що б використовувати в своїх цілях проти орди, то треба перепрограмовувати блоки керування, бо там повинна стояти система свій-чужий.
Чи я далеко ступив в думках про технічне обладнання рашиської техніки?
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06.03.2022 09:04 Відповісти
Нема ні одного підтвердження, що ця штука взагалі щось збила за всю історію використання.
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06.03.2022 09:07 Відповісти
Далеко. Из него можно стрелять как из охрененно быстрой многоствольной автоматической пушки, и по наземным целям тоже.
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06.03.2022 09:08 Відповісти
Наші програмісти спроможні виправити "свій-чужий".
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06.03.2022 09:09 Відповісти
Кстати коды опознавания вообщето меняются каждый день.... Так что всё это не имеет значения....
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06.03.2022 09:14 Відповісти
Анонимусов попросить, чтобы программное обеспечение взломали на панцире.
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06.03.2022 09:22 Відповісти
Ничего НЕ НАДО делать... Он "своими" покажет рашкины самолёты. Вот их и лупи...
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06.03.2022 09:11 Відповісти
Захоплення такого комплексу стає проблемою для ворога. Оскільки в руки ВСУ могли попсти коди свій-чужий. Перед втечею екіпаж мав їх знищити, а там хто його знає як вони тікали.
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06.03.2022 09:13 Відповісти
Для початку без свій-чужий можно стріляти по цілевказуванню з командного пункту, враховуючи що ми були єдиною системою глобального ППО, то розбіжності невеликі, можно зв'язати, специ розберуться. Да і їхні системи керування вже теж попали в наші руки, дуже багато фотосвідчень. Специ розберуться. ППО зараз треба як ніколи, сухопутку покрошили, почали масово застосовувати авіацію і ганяються за нашими ППО. Але все буде добре, все буде Україна.
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06.03.2022 09:38 Відповісти
Не бит...не крашен...все стекла родные включая лобовое...
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06.03.2022 09:04 Відповісти
Может второй, а может это про тот, который был захвачен еще 04.03 в бою под Николаевом
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06.03.2022 09:05 Відповісти
Змити бруд, хіба це проблема? До того голова Кім сказав що цей трофей буде переданий ЗСУ.
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06.03.2022 09:11 Відповісти
ага! и покрасили еще))) не гони, чел! они нам металлолома много наперли
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06.03.2022 09:26 Відповісти
Поки що, ти тут за блазня. Якщо зараз наведешь локацію другого трофейного панциря, я вибачусь. Якщо ні - пнх
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06.03.2022 09:37 Відповісти
я тебе могу только навести прицел на лоб, кацапсина федороФФ!
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06.03.2022 09:53 Відповісти
Специально для гнид которые не знают государственной украинской речи. ты у меня можешь только на клык взять. Усек, "украинец" Андрей Мудрый? Чей Крым, шушера кацапсинская
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06.03.2022 09:57 Відповісти
слышь ты, чмо, я в отличие от тебя почти на передке! около меня уже 2 вертушки после высадки ДРГ сбили. помогаю вылавливать ублюдков, таких как ты, мразь! сдохни! я бы тебя завалил, пука не дрогнет
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06.03.2022 10:06 Відповісти
Пышы исчо кацапсина. Виловлює, воно, сидячі на дупі. Де локація, тупе? Нема? Куди йти знаєш. На цьому крапка.
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06.03.2022 11:12 Відповісти
П.С Ну шо, тварюко! З'ясувалось що ти звичайний му-звон. Тому пнх, Нема часу на таких "мудрих" як ти
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06.03.2022 10:01 Відповісти
Виходить, подарували.
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06.03.2022 09:12 Відповісти
Люди добрі,чи ви не бачите,що це рандомне фото з якогось параду на засрашкі? Я не заперечую,що цей довбаний Панцир захопили, але ж..🤷
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06.03.2022 09:28 Відповісти
этот без звездей на дверях тот с звездями - порадный
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06.03.2022 09:08 Відповісти
По перше - різні боки, по друге, то не звяздя а щось інше. Але щоб не було питань, я за те щоб це був другий, а до них й третій-п'ятий, десятий
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06.03.2022 09:17 Відповісти
тут этого металлолома по полям хотя есть и вполне рабочие машинки их и лутаем за рпг вообще молчу тут в кацапов их же и летит
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06.03.2022 09:37 Відповісти
Але не такі іграшки. Їх і на параші не так багато. І коштує вона чимало. - 15 млн. $
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06.03.2022 09:44 Відповісти
Схоже таки другий, бо цей чистенький, а той, що 4-го був грязненький. . .
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06.03.2022 09:12 Відповісти
Второй точно
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06.03.2022 10:27 Відповісти
Помили і красота...
А брухту декілька тисяч тон, будемо плавити і відбудовувати міста і села!
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06.03.2022 09:06 Відповісти
Нах його перти за 500 км, тут що, саморгубці. Не меліть нісенітниць.
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06.03.2022 09:09 Відповісти
ти шо гониш?
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06.03.2022 09:11 Відповісти
угу как владимирский омон косплеит своих делдов в снегах Финляндия 1939й год или 200 ордена сутулого славная печенгская биргада или ульяновские штурмовики что по Буче косплеят минутку в Грозном
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06.03.2022 09:11 Відповісти
ага... зайшли 10 днів тому.. у вологих мріях
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06.03.2022 09:12 Відповісти
Ще один панікер! Зміні штани та памперса надягни
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06.03.2022 09:12 Відповісти
Та багато техники зайшло і москалів також.Техниеа на розбірці стоїть,солдатики на бутилці,дзвонять рідним.Поки живі.... Так,ціллллий тиждень по вухах їздять.😏
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06.03.2022 09:14 Відповісти
Брысь под лавку и не скули тут
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06.03.2022 09:16 Відповісти
А вони хоч на щось здатні?
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06.03.2022 09:08 Відповісти
ну прикрыть колонну просто вместо танкового шасси или там маталыги влепили на камаз комбинашку с рокетами и спаркой в 30 мм
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06.03.2022 09:12 Відповісти
Генштаб Украины рассказал о сбитых российских самолетах
10:54

С начала военных действий в Украине уничтожено 88 российских самолетов и вертолетов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

«В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских... войск составляют 88 самолетов и вертолетов», - цитирует Интерфакс-Украина сообщение Генштаба.

«Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания..» - заявили украинские военные.
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06.03.2022 09:11 Відповісти
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06.03.2022 09:11 Відповісти
Я думаю, що Петро сказав дещо інакше:"Ідіть слідом за вашим кораблем".
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06.03.2022 09:17 Відповісти
Не бит,не крашен,новая резина...
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06.03.2022 09:14 Відповісти
один хозяин, снято с регистрации.
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06.03.2022 09:18 Відповісти
Интересный факт, google translate переводит окупанті как кафиры. С Украинского на русский.
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06.03.2022 09:15 Відповісти
окупанти
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06.03.2022 09:22 Відповісти
церковь говорит - если враг пришел к тебе на твою землю и ты его убил - это правое дело перед Богом и не требует даже исповедования...
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06.03.2022 09:18 Відповісти
наскільки я зрозумів як ППО - ця штука гівно. Може по наземним цілям поляти піде.
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06.03.2022 09:21 Відповісти
я проще с бмп отработаю калибр тот же и не сарай скорей разберут на зип и отдадут союзникам на изучение
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06.03.2022 09:23 Відповісти
Норм штука по авіації, вертольотах і навіть ракет, проти малорозмірних і тихохідних туфта, алгоритми треба доробляти і радіопідривач в чуттєвий режим переводити. Бо комплекс погано бачить тихохідні цілі на фоні атмосферних перешкод (не може відфільтрувати по доплеру, заточувався під швидкісні цілі), а радіопідривач ракети часто не спрацьовує біля цілі, бо вона молорозмірна і композитна, просто пролітає повз.
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06.03.2022 09:45 Відповісти
Прошу проверять фото перед публикацией.
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06.03.2022 09:23 Відповісти
Це, звичайно, було б добре, якби було правдою. Проте пошук по фото говорить про те, що цьому фото щонайменше 5 років. Тож, на жаль, фото кацапське
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06.03.2022 09:34 Відповісти
сча мы укажем локацию дабы тов в штабе русни отметил где они пролюбили в онлайн режиме ну да тютже
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06.03.2022 09:38 Відповісти
Псаки санкции

Госсекретарь Энтони Блинкен отбросил идею ограничения поставок российской нефти, заявив журналистам, что "нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергоносителей". Он не исключил эту идею, но предупредил, что санкции против российского экспорта энергоносителей - ключевой части российской экономики - могут подлить масла в огонь недавнего резкого роста цен на нефть - аргумент, который администрация Байдена часто приводила на этой неделе.

Согласно статистике Министерства энергетики США, в прошлом году Соединенные Штаты импортировали около 72,6 млн баррелей российской сырой нефти, что составляет небольшую часть от примерно 2,2 млрд баррелей сырой нефти, импортированной в США из всех стран в том же году, причем Канада, Мексика и Саудовская Аравия занимают первое место среди зарубежных источников нефти. (На долю России пришлось около 20% от 861 млн баррелей нефтепродуктов, импортированных США в прошлом году, но импорт невелик по сравнению с внутренним производством).

Несмотря на то, что санкции западных стран не были напрямую направлены на импорт нефти, некоторые другие жесткие экономические санкции, наложенные на Россию после вторжения в Украину, могут нарушить работу энергетического сектора страны. По сообщениям, Россия с трудом находит покупателей на свою нефть, поскольку трейдеры избегают этой страны, чтобы не нарушать санкции в отношении финансовой отрасли. (Но США они до сих пор не потеряли)

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06.03.2022 10:25 Відповісти
А ракеты для него где брать?
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06.03.2022 20:19 Відповісти
 
 