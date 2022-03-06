Захисники України захопили ЗРК "Панцир" окупантів. ФОТО

Захисники України захопили у окупантів ЗРК "Панцир".

Про це повідомив у фейсбуці захисник України під ніком "Филин Донбасс-Украина", інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України захопили у окупанта новенький "Панцир". Навіть не покарябаний і "габарити" працюють", - йдеться у повідомленні.

Де саме це сталося, не повідомляється.

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