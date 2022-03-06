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Захисники України захопили ЗРК "Панцир" окупантів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України захопили у окупантів ЗРК "Панцир".
Про це повідомив у фейсбуці захисник України під ніком "Филин Донбасс-Украина", інформує Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України захопили у окупанта новенький "Панцир". Навіть не покарябаний і "габарити" працюють", - йдеться у повідомленні.
Де саме це сталося, не повідомляється.
Топ коментарі
+69 Cinichny Bandera
показати весь коментар06.03.2022 09:03
+44 Roman Tripalyk
показати весь коментар06.03.2022 09:06
+32 Zemer
показати весь коментар06.03.2022 09:09
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Будь ласка, зачекайте...
Так что если им перепрограммировать систему опознавания свой-чужой - они нам еще послужат.
Українці голими руками зупиняють танки. Поштарі збивають літаки, мисливці ловлять їхніх пілотів. Черги на мобілізацію більше, ніж на концерти зірок у мирний час. Всі, хто можуть, ******* ворога чим можуть. Якби таке писали б у книжках, ви б не вірили цим книжкам і викидували б їх за вікно.
Але це є. Це відбувається тут і зараз. Єдина нація у світі, що забула про почуття страху і здобула честь, що вилита з заліза.
Я думаю, ми навіть самі від себе цього не очікували. Але це сталося.
Покоління наших пращурів зараз чинять велику помсту нашими руками. Невже ви не чуєте, що до ваших куль доєднуються кули повстанців Карпат, а до посвисту наших снарядів - посвист козацьких шабель?..
Ми не просто встоїмо. Ми переможемо і кров'ю впишемо в підручники історії всіх країн одне слово. Слово, у якому сотні років люті і ненависті. Слово, яке дасть відповідь на все.
Слово «помста».
Юрій Гудименко
Чи я далеко ступив в думках про технічне обладнання рашиської техніки?
А брухту декілька тисяч тон, будемо плавити і відбудовувати міста і села!
10:54
С начала военных действий в Украине уничтожено 88 российских самолетов и вертолетов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
«В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских... войск составляют 88 самолетов и вертолетов», - цитирует Интерфакс-Украина сообщение Генштаба.
«Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания..» - заявили украинские военные.
Госсекретарь Энтони Блинкен отбросил идею ограничения поставок российской нефти, заявив журналистам, что "нет стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергоносителей". Он не исключил эту идею, но предупредил, что санкции против российского экспорта энергоносителей - ключевой части российской экономики - могут подлить масла в огонь недавнего резкого роста цен на нефть - аргумент, который администрация Байдена часто приводила на этой неделе.
Согласно статистике Министерства энергетики США, в прошлом году Соединенные Штаты импортировали около 72,6 млн баррелей российской сырой нефти, что составляет небольшую часть от примерно 2,2 млрд баррелей сырой нефти, импортированной в США из всех стран в том же году, причем Канада, Мексика и Саудовская Аравия занимают первое место среди зарубежных источников нефти. (На долю России пришлось около 20% от 861 млн баррелей нефтепродуктов, импортированных США в прошлом году, но импорт невелик по сравнению с внутренним производством).
Несмотря на то, что санкции западных стран не были напрямую направлены на импорт нефти, некоторые другие жесткие экономические санкции, наложенные на Россию после вторжения в Украину, могут нарушить работу энергетического сектора страны. По сообщениям, Россия с трудом находит покупателей на свою нефть, поскольку трейдеры избегают этой страны, чтобы не нарушать санкции в отношении финансовой отрасли. (Но США они до сих пор не потеряли)