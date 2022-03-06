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Чотири вагони з гуманітарною допомогою прибуло до Запоріжжя. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

До Запоріжжя прибуло чотири вагони гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Вагони містять продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, ковдри, теплі речі. До міста надійшли також харчування та засоби гігієни для дітей, дитячі візочки.

"Мами, які перебувають в скрутних умовах, отримають допомогу в першу чергу.  Допомога розподілятиметься штабом, піклуємось про тих, кому найважче", — зазначив Кирило Тимошенко.

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Чотири вагони з гуманітарною допомогою прибуло до Запоріжжя 01

Автор: Ірина Дашківська
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Тил у нас теж на високому рівні!
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06.03.2022 09:21 Відповісти
Це той Кирило, що від імені Вови рулив велики крадівництвом і гроші в асфальт закатував?
А ти, крім як харчі роздавати, ще щось вмієш?!
Киів би краще боронив!
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06.03.2022 09:22 Відповісти
Митинг в поддержку Украины в Алматы
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06.03.2022 09:28 Відповісти
 
 