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Українські вертолітники нанесли на свої машини написи "За бабу Веру!", - ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один із знаків розрізнення українських гелікоптерів напис "За бабу Веру" на хвостовій його частині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

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"Українські вертольоти мають на своїх бортах наступні знаки відмінності: дві смуги білого кольору на хвостовій частині; на фюзеляжі намальовано ЖОВТЕ КОЛО а в ньому МЕНШЕ СИНЄ; на хвостовій частині присутній напис "ЗА БАБУ ВЕРУ"!!!! Напис може бути різних кольорів", - розповіли Сухопутні війська.

Українські вертолітники нанесли на свої машини написи За бабу Веру!, - ЗСУ 01

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Українські вертолітники нанесли на свої машини написи За бабу Веру!, - ЗСУ 02
Українські вертолітники нанесли на свої машини написи За бабу Веру!, - ЗСУ 03
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Топ коментарі
+34
😁 В Нью-Йорке россиянин додумался наклеить на машину Z, после чего … его машина внезапно поломалась
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06.03.2022 09:34
+29
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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06.03.2022 09:26
+24
****,смоталось за три-девять земель со своего свинарника( в США, Карл!) и все равно,***** такая продолжает скрепопоносить мечтая чтобы засрашка захватила Америку и весь мир. Кацапизм-это вирус..эпидемия,которую надо лечить кардинальными методами.
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06.03.2022 09:58
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Кто такая баба Вера?
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06.03.2022 09:21 Відповісти
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06.03.2022 09:26 Відповісти
це, напевно, Вєрка Сердючка....??
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06.03.2022 09:27 Відповісти
Баба Вєра, це Віра в перемогу мабуть
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06.03.2022 09:29 Відповісти
Фантазии у тебя через край
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06.03.2022 09:33 Відповісти
Баба Віра - це тіточка з Ірпеня, яка їхала на велосипеді і орки її вбили. Якась дивна тут група. Ви всі не з Омську?
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06.03.2022 10:21 Відповісти
Ніхто імені її не знав, але мені спершу так і здалось, що то за неї, в її ім'я.
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06.03.2022 10:29 Відповісти
?
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06.03.2022 09:24 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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06.03.2022 09:26 Відповісти
Майбіть та бабця з автоматом з тероборони
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06.03.2022 09:26 Відповісти
Це - пані Валентина. Зараз пошукаю другу.

https://www.unian.ua/society/79-richna-zhinka-zapisalasya-do-teroboroni-zmi-rozpovili-pro-jiji-dopomogu-ukrajinskim-vojinam-novini-ukrajini-11707258.html
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06.03.2022 09:40 Відповісти
Не пишуть ім'я.

https://www.volynnews.com/messages/**********-babusya-z-avtomatom-pidirvala-internet-foto/
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06.03.2022 09:42 Відповісти
Молдова вже повинна скористатися можливістю і знищувати клятих загарбників в Придністров'ї !!! Чого чекає ?
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06.03.2022 09:33 Відповісти
Бо Молдова - не Україна. Могли б скористатись нагодою і перебити рашистських окупантів у фейковій ПМР. Проте - ні, бояться.
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06.03.2022 09:51 Відповісти
****,смоталось за три-девять земель со своего свинарника( в США, Карл!) и все равно,***** такая продолжает скрепопоносить мечтая чтобы засрашка захватила Америку и весь мир. Кацапизм-это вирус..эпидемия,которую надо лечить кардинальными методами.
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06.03.2022 09:58 Відповісти
Вся суть их движения Нет войне, их лживых заявлений против войны.
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06.03.2022 10:22 Відповісти
По всему миру. Особенно в Европе!!!
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06.03.2022 10:25 Відповісти
они там для того как раз, что корректировать огонь, шпионить и т.д.
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06.03.2022 14:24 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 09:36 Відповісти
Я чула тільки про бабу Надю.

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06.03.2022 09:36 Відповісти
Краще би писали "за бабусю Віру"
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06.03.2022 09:47 Відповісти
А їм що потім зупинятися і какцапам роз"яснювати що написано , а так перед смертю знатимуть за що отримали !
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06.03.2022 11:06 Відповісти
С круглым опозновательным знаком все разумно, а с белыми полосками ЗРЯ! Полоски должны КАРДИНАЛЬНО отличатся от кацапских (нет времени их считать, с далека можно спутать), поэтому одна желтая и одна голубая полоска рядом без промежутка однозначно не даст спутать своих с врагами и оккупантами!
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06.03.2022 10:02 Відповісти
Ну тобі ж видніше що малювати потрібно - скільки там у тебе бойових вильотів на гвинтокрилі - сто чи тисяча ? Чи ти просто сочуствующій кацапському міру ?
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06.03.2022 11:09 Відповісти
Баба Вера? А це не та літня жіночка, що збила вражого безпілотника банкою огірків?
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06.03.2022 10:44 Відповісти
Где надписи "За Зеленского"?
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06.03.2022 12:02 Відповісти
 
 