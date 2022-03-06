Українські вертолітники нанесли на свої машини написи "За бабу Веру!", - ЗСУ. ФОТО

Один із знаків розрізнення українських гелікоптерів напис "За бабу Веру" на хвостовій його частині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

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"Українські вертольоти мають на своїх бортах наступні знаки відмінності: дві смуги білого кольору на хвостовій частині; на фюзеляжі намальовано ЖОВТЕ КОЛО а в ньому МЕНШЕ СИНЄ; на хвостовій частині присутній напис "ЗА БАБУ ВЕРУ"!!!! Напис може бути різних кольорів", - розповіли Сухопутні війська.

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