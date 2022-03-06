Українські вертолітники нанесли на свої машини написи "За бабу Веру!", - ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Один із знаків розрізнення українських гелікоптерів напис "За бабу Веру" на хвостовій його частині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.
"Українські вертольоти мають на своїх бортах наступні знаки відмінності: дві смуги білого кольору на хвостовій частині; на фюзеляжі намальовано ЖОВТЕ КОЛО а в ньому МЕНШЕ СИНЄ; на хвостовій частині присутній напис "ЗА БАБУ ВЕРУ"!!!! Напис може бути різних кольорів", - розповіли Сухопутні війська.
Топ коментарі
+34 A rt fb16bfd9
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+29 Alex Alex 3b1a281f
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+24 Garry Grant
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в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
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https://www.volynnews.com/messages/**********-babusya-z-avtomatom-pidirvala-internet-foto/