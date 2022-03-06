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Російські окупанти всю ніч обстрілювали Ізюм та здійснили декілька авіанальотів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти продовжують нищити українські міста. На Харківщині ворог силами до 2 батальйонних тактичних груп намагається захопити місто Ізюм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Українські захисники стійко обороняють населений пункт, тому противник вдався до своєї підступної та злочинної практики – обстрілів житлових кварталів. Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Підкерслюється, що нелюди ведуть справжній геноцид українського народу. Дії російських окупантів нічим не відрізняються від тактики фашистських військ.

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Російські окупанти всю ніч обстрілювали Ізюм та здійснили декілька авіанальотів 01
Російські окупанти всю ніч обстрілювали Ізюм та здійснили декілька авіанальотів 02
Російські окупанти всю ніч обстрілювали Ізюм та здійснили декілька авіанальотів 03
Російські окупанти всю ніч обстрілювали Ізюм та здійснили декілька авіанальотів 04
Російські окупанти всю ніч обстрілювали Ізюм та здійснили декілька авіанальотів 05

Автор: Ірина Дашківська
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Лише одне слово "нЕлюди"!
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06.03.2022 10:20 Відповісти
Будьте прокляті, кацапи їбучі !
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06.03.2022 10:22 Відповісти
Смерть русскому Гитлеру!!!
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06.03.2022 10:30 Відповісти
Необхідне уточнення: Ізюм цілком цивільне місто без військової інфраструктури; московські окупанти без намагань захопити його, просто методично зтирають з землі артлерією та авіанальотами з безпечної відстані. Це чистої води військовий злочин та геноцид цивільного населення.
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06.03.2022 10:41 Відповісти
Город практически на границе с донецкой областью. Хотят выйти в тыл к нашим войскам оос!
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06.03.2022 11:12 Відповісти
 
 