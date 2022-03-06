Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Начальник Генштабу Білорусі Віктор Гулевич доповів керівництву, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.
Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник міністра оборони України Олександр Носов, передає Цензор.НЕТ.
"Начальник Генштабу Білорусі доповів своєму міністру, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.
Для нього це правильне рішення,
Але Білорусь вже повноцінний учасник агресії, Лукашенко чекають у Гаазі", - написав Носов.
Також фото заяви опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, зауваживши, що ті, хто направив йому документ, переконані у його справжності.
"Начальник Генштабу Білорусії подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перш ніж планували війну, а не після того, як її разом із Путіним розпочали", - заявив він.
Згідно з документом, Гулевич подав у відставку через те, що підлеглі масово відмовляються воювати проти України, тому неможливо виконати завдання керівництва щодо формувань ударних груп.
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Що падло..не хоче бути зашквареним!?
"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.
1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian
Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".
На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.
Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".
Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста.
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в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
Правда, про Украину ни слова - если что, могут вилять, мол "формировали на случай агрессии НАТО". Вот только слова про боевые действия будут поняты будущим трибуналом однозначно, потому что больше пока нигде, кроме Украины, они не ведутся . . .
Если документ реальный, это удар в дипломатическом смысле удар ниже пояса.
шось з вами дуже не так, білоруси...
Боже! Бережи Україну та її дітей!
Тримаємо стрій та оборону!