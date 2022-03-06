Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України. ДОКУМЕНТ

Начальник Генштабу Білорусі Віктор Гулевич доповів керівництву, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник міністра оборони України Олександр Носов, передає Цензор.НЕТ.

"Начальник Генштабу Білорусі доповів своєму міністру, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.

Для нього це правильне рішення,

Але Білорусь вже повноцінний учасник агресії, Лукашенко чекають у Гаазі", - написав Носов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник керівника МВС Денисенко про ймовірність участі Білорусі у війні проти України: Якщо не буде неймовірного тиску Путіна, Лукашенко петлятиме й надалі

Також фото заяви опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, зауваживши, що ті, хто направив йому документ, переконані у його справжності.

"Начальник Генштабу Білорусії подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перш ніж планували війну, а не після того, як її разом із Путіним розпочали", - заявив він.

Згідно з документом, Гулевич подав у відставку через те, що підлеглі масово відмовляються воювати проти України, тому неможливо виконати завдання керівництва щодо формувань ударних груп.

Також читайте: ГУР МО опублікувало список окупантів, які вторглися в Україну з Білорусі