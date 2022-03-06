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Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Начальник Генштабу Білорусі Віктор Гулевич доповів керівництву, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник міністра оборони України Олександр Носов, передає Цензор.НЕТ.

"Начальник Генштабу Білорусі доповів своєму міністру, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про свою відставку.

Для нього це правильне рішення,

Але Білорусь вже повноцінний учасник агресії, Лукашенко чекають у Гаазі", - написав Носов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник керівника МВС Денисенко про ймовірність участі Білорусі у війні проти України: Якщо не буде неймовірного тиску Путіна, Лукашенко петлятиме й надалі

Також фото заяви опублікував журналіст Андрій Цаплієнко, зауваживши, що ті, хто направив йому документ, переконані у його справжності.

"Начальник Генштабу Білорусії подав у відставку. Воювати з Україною не хоче. Але, вважаю, треба було думати раніше, перш ніж планували війну, а не після того, як її разом із Путіним розпочали", - заявив він.

Згідно з документом, Гулевич подав у відставку через те, що підлеглі масово відмовляються воювати проти України, тому неможливо виконати завдання керівництва щодо формувань ударних груп.

Начальник Генштабу РБ Гулевич подав у відставку: не зміг зібрати ударні групи, білоруси відмовляються воювати проти України 01

Також читайте: ГУР МО опублікувало список окупантів, які вторглися в Україну з Білорусі

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+66
Цей втік від Гааги, а от Лукашенко не втече.
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06.03.2022 10:17
+48
Надо знать немного реалии бедорусси и тогда все станет ясно. У них офицер без команды поссать не выйдет. Если бы ***** удалось нанести нам поражение лука со своей картонной армией бежал бы впереди путлеровцев на 2 км. А тут очевидно всем что кацапской погани осталось на 3 дня и бульбенфюрер врубает заднюю, армия не хочет, солярка не такого цвета, снаряды не тот калибр. лука такая же тварь как и путлер!
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06.03.2022 10:35
+46
Перш за все, це свідчить, що лукашенко дав наказ сформувати ударну групу, дав наказ до нападу.
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06.03.2022 10:17
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думаю фейк
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06.03.2022 10:29 Відповісти
100%. Кто служил знает рапорт пишут на простом листе , а не на бланке и собственноручно. Обращение не уважаемый, а по должности и званию. ну и начальника генштаба может уволить только главком т. е. в рапорте должно быть написано "прошу вашего ходатайства перед и т.д
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07.03.2022 08:06 Відповісти
Коротко..
..
Що падло..не хоче бути зашквареним!?
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06.03.2022 10:29 Відповісти
кортко- ти чмо картинкове, що не вміло друкувати декілька років.
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06.03.2022 11:27 Відповісти
Алексей: ...Слушайте меня, друзья мои! Мне, боевому офицеру, поручили вас толкнуть в драку. Было бы за что! Но не за что. Я публично заявляю, что я вас не поведу и не пущу! Я вам говорю: белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду! Народ не с нами. Он против нас. (с) Белая Гвардия
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06.03.2022 10:33 Відповісти
вот только не надо соплей ещё здесь билоруских -выпустил 200 крылатых ракет и в отставку - куй тебе , всё равно Гаага или ликвидация с лица земли вместе со всеми родными **********...
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06.03.2022 10:34 Відповісти
честь Америки и всего Запада мог бы спасти один телефонный звонок Mark Milley, Сhairman of the Joint Chiefs of Staff:

"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.

1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian

Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".

На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.

Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".

Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста.
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06.03.2022 10:34 Відповісти
Білоруси , не будьте гарматним м'ясом у й.бнутого бульбофюрера . На вас тут нічого доброго не чекає ( якщо ви прийдете до нас зі зброєю ). Лише ганьба . Як оце -
.
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06.03.2022 10:36 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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06.03.2022 10:37 Відповісти
Все доліталась кацабня з білорусами https://youtube.com/shorts/bkpfa01kyxM?feature=share
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06.03.2022 10:37 Відповісти
Минута юмора Твое лицо, когда блицкриг провалил
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06.03.2022 10:38 Відповісти
Письменное подтверждение, что ПРИКАЗ БЫЛ.
Правда, про Украину ни слова - если что, могут вилять, мол "формировали на случай агрессии НАТО". Вот только слова про боевые действия будут поняты будущим трибуналом однозначно, потому что больше пока нигде, кроме Украины, они не ведутся . . .

Если документ реальный, это удар в дипломатическом смысле удар ниже пояса.
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06.03.2022 10:39 Відповісти
Тобто цей женераль не проти величезного злочину, а тому що не може зібрати вояк, виконати тактику завдання луки?!
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06.03.2022 10:43 Відповісти
Ми разом з білорусами у складі ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО відбивали 75 татарських походів. Ми разом з білорусами громили Московське царство. Білоруси, брати, у цю тяжку хвилину згадати нашу спільну історію ! Переходьте на сторону ВСУ ! Ми переможемо ! За свободу України і Білорусі !
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06.03.2022 10:43 Відповісти
Все уже кричат о Гааге,а вот за сбитый боинг когда погибло около 300 гражданских с детьми ********* понесла наказание? Сколько лет прошло и что?...В этом конкретном случае бульбенфюрер наверное так включает заднюю - пуйлу пообещал участие,а вот не просчитали до конца ВСУ и украинский народ - кто же захочет ощутить все "прелести" санкций и разгружать вагоны трупов. Инстинкт самосохранения вещь такая...
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06.03.2022 10:50 Відповісти
с МН-17 все по плану...по процедуре..просто у евробюрократов оч.длинная процедура..ти же про 50 т солярки от НАТО слишал?
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06.03.2022 15:09 Відповісти
самий намір напасти на Україну?
шось з вами дуже не так, білоруси...
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06.03.2022 10:53 Відповісти
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06.03.2022 10:57 Відповісти
Та вже є на теритоорії України білоруські вояки відрізняються нижнім кальсони матьєво бульбофюрера коли вони ***** прозріють.Звоню в Білорусь нахрена стріляєте по Овручу виключаються тварини за це 10
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06.03.2022 11:09 Відповісти
Усі іскандери та літаки з бомбами летять з Білорусі над моєю головою. Білорусь вбиває українців. Я - поки що жива, якщо зникну з сайту, то знайте, що мене вбила ракета чи бомба, яка прилетіла з Білорусі.

Боже! Бережи Україну та її дітей!
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06.03.2022 11:17 Відповісти
Тримайтеся, пані Ірено. Ми ще потрібні на цьому світі, тому дасть Бог, тут ще затримаємось.
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06.03.2022 15:34 Відповісти
Дякую, друже!

Тримаємо стрій та оборону!
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06.03.2022 15:49 Відповісти
молодец!!
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06.03.2022 11:24 Відповісти
Не ведіться. Це путінські шавки займаються окозамилюванням
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06.03.2022 11:26 Відповісти
карандаш не ломал?
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06.03.2022 11:44 Відповісти
Написали на сайтах РБ, что это неправда. А жаль думала, а вдруг случилось чудо и что то похожее на совесть шевельнулось у этого козла.
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06.03.2022 11:47 Відповісти
Якщо віриш контрольованим владою Білорусі сайтам, то віри тобі також немає! Звідкіля б ти не писало...
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06.03.2022 12:01 Відповісти
Лукашенку зараз потрібно боятися своєї армії.
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06.03.2022 11:55 Відповісти
Не факт, що щось там зроблять...щось не дуже віриться. Роки бульбофюрера далися взнаки, виросло ціле покоління з "бацьком нації".
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06.03.2022 12:01 Відповісти
Є такі події, які неможливо передбачити. Це так звані "чорні лебеді". Іх появу спровокувати можуть навіть дії лукашенківського КГБ проти непокірного командування військових частин...
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06.03.2022 12:09 Відповісти
Во первых я не написала официальные сайты. Во вторых я им не верю. В третьих я не верю в офицеров РБ и не только в них. Мне бы очень хотелось, что бы написанное на Цензоре было правдой.
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06.03.2022 12:08 Відповісти
Не пробуй виправдовуватись! Я також не писав про офіційні білоруські сайти.
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06.03.2022 12:11 Відповісти
Мне не нужно перед Вами оправдываться. Я написала, то что прочитала, и зная то, что происходит в Беларуси, написанное очень похоже на правду. Еще раз повторюсь буду очень рада ошибиться. А вот то, что солдаты отказываются это очень может быть в них - верю, в офицеров высшего состава с совестью - нет.
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06.03.2022 12:18 Відповісти
Всі "діванні експерти" йдіть будь-ласка в волонтери. Керівництво краіни ЗАРАЗ не потребує ваших порад і не читає форуми. Не розганяйте зраду!
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07.03.2022 07:59 Відповісти
УДАРЬТЕ ЛУЧШЕ ЛУКАШЕНКО ПО МОРДЕ !!!
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07.03.2022 09:38 Відповісти
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