УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
48639 відвідувачів онлайн
Фото Війна в Україні
18980 20
армія РФ (2462) війна (7123) Крим (6998) Миколаїв (486) Росія (26948) СБУ (5034) державна зрада (307)

Більшість особового складу батальонно-тактичної групи окупантів, розбитої під Миколаєвом, - зрадники, що у 2014 році перейшли з України в РФ, - СБУ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін сам підправив зрадників на вірну смерть в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Карма в дії! Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

Тепер Путін "допоміг" СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ.

Читайте також: Ударом у відповідь на обстріл "Смерчем" знищено 70 та поранено 300 російських окупантів, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Більшість особового складу батальонно-тактичної групи окупантів, розбитої під Миколаєвом, - зрадники, що у 2014 році перейшли з України в РФ, - СБУ 01

"У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників. Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані!", - резюмували в СБУ.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+28
Коротко..
Зрадниками зайшла...
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
06.03.2022 11:28
+22
Что посеешь,то и пожнёшь ..
показати весь коментар
06.03.2022 11:30
+14
Якась падла взяла позивний "Суми", сподіваюся що вже дохла.
показати весь коментар
06.03.2022 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротко..
Зрадниками зайшла...
...
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
06.03.2022 11:28 Відповісти
Что посеешь,то и пожнёшь ..
показати весь коментар
06.03.2022 11:30 Відповісти
Был шанс у них стать великими украинскими воинами, а стали предателями и перегноем.
показати весь коментар
06.03.2022 11:32 Відповісти
Предателей-окупантов на удобрения

Они не нужны даже ихнему фюреру
показати весь коментар
06.03.2022 11:32 Відповісти
Якась падла взяла позивний "Суми", сподіваюся що вже дохла.
показати весь коментар
06.03.2022 11:33 Відповісти
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

https://pesni.guru
показати весь коментар
06.03.2022 11:33 Відповісти
предали в 2014 ... пришли убивать в 2022 - здохли...
показати весь коментар
06.03.2022 11:34 Відповісти
Такие крутые позывные - перегной получится отличный!
показати весь коментар
06.03.2022 11:35 Відповісти
По подвигу і нагорода.
показати весь коментар
06.03.2022 11:35 Відповісти
Так це операція утілізації зрадників. Може вони всю ОПЗЖ візьмуть до себе?
показати весь коментар
06.03.2022 11:38 Відповісти
У президента Швабростана позывной -- *****, и никто в мировом сообщистве не удивлен
показати весь коментар
06.03.2022 11:40 Відповісти
Заслужена нагорода паскудам
показати весь коментар
06.03.2022 11:42 Відповісти
Фатальна помилка ворога, бо той хто вже зрадив зрадить ще раз, а той хто не зрадив у 14 не зрадить ніколи. Слава Українським Морпіхам!!!
показати весь коментар
06.03.2022 11:47 Відповісти
Та і *** з ними. По другому ніяк
показати весь коментар
06.03.2022 11:48 Відповісти
Так це жті самі "власовці" РОА !
показати весь коментар
06.03.2022 11:49 Відповісти
Всіх в небуття, від невчасно прооперованого апендициту!
показати весь коментар
06.03.2022 11:58 Відповісти
Хто не хоче годувати своє військо та воювати за свою країну, той буде годувати військо ворога і воювати за ворожу країну. Незнання історії не звільняє від відповідальності!
показати весь коментар
06.03.2022 12:00 Відповісти
Командир медгруппы -Крест! Крест мля!!!!!
показати весь коментар
06.03.2022 12:15 Відповісти
Вот эти прав на плен не имеют.
показати весь коментар
06.03.2022 12:16 Відповісти
Хотіли "умеєрєть в расіі"? - так треба було там і сидіти
показати весь коментар
06.03.2022 12:23 Відповісти
 
 