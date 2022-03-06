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Російська авіація розбомбила село Мархалівка на Київщині: шестеро мирних мешканців загинули, серед них одна дитина, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

4 березня російська авіація розбомбила село Мархалівка Київської області. В результаті загинуло шестеро мирних мешканців, середи яких одна дитина.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"4 березня російська авіація розбомбила село Мархалівка Київської області. Загинуло п'ять дорослих місцевих мешканців та одна дитина. Путін проводить "спецоперацію по боротьбі з нацизмом" - більшість жертв під час ударів по населених пунктах становлять цивільні люди", - зазначив Бутусов.

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Російська авіація розбомбила село Мархалівка на Київщині: шестеро мирних мешканців загинули, серед них одна дитина, - Бутусов 01

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💥методички кремля, технологии войны

Психогенное воздействие является следствием:шокового воздействия окружающих условий или каких-то событий (например, картин массовых разрушений, многочисленных жертв и т.п.) на сознание человека, в результате чего он не в состоянии рационально действовать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект или депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д.

Чем менее подготовлен человек к психотравмирующим воздействиям окружающей действительности, тем более резко выражены его психические травмы, получившие название психогенных потерь. Поэтому в органах психологической войны некоторых государств (напримерИзраиля) имеются специалисты, задачей которых является не только деморализация населения и личного состава войск противника, но и оказание реальной помощи своим военнослужащим для их восстановления от психогенных потерь и быстрого ввода в строй.
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06.03.2022 11:31 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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06.03.2022 11:31 Відповісти
Обратите внимание, что если в начале войны кацапы бомбили крупные города, то сейчас в основном подступы. По всей видимости, кацапские свиньи пытаются сдержать контратаку украинских сил любыми способами.
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06.03.2022 11:38 Відповісти
Треба замінусувати канал ублюдка.
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06.03.2022 11:40 Відповісти
Кидайте лучше жалобы на канал. Это тупо кремлеботота.
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06.03.2022 11:49 Відповісти
Суки нащо ви нищете мирне населення рашиські варвари ,будьте прокляті ви і ваша нациська росія ,ви геноцид творите .Знищуйте цю нечисть.
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06.03.2022 11:42 Відповісти
Надо ПВО
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06.03.2022 12:07 Відповісти
 
 