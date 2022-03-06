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"Путін Капут": у Казахстані люди вийшли на мітинг на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Алмати організували мітинг проти вторгнення Росії в Україну.

Про це УНІАН розповів журналіст Аян Шаріпбаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку в Алмати відбувається мітинг проти вторгнення Росії в Україну. Люди зібралися у сквері", - повідомив Шаріпбаєв.

На мітинг жителі Алмати вийшли з плакатами "Ні війні", "Руки геть від України", "Stop Putler". Практично всі прийшли на мітинг з українськими прапорами.

Путін Капут: у Казахстані люди вийшли на мітинг на підтримку України 01

Путін Капут: у Казахстані люди вийшли на мітинг на підтримку України 02


Путін Капут: у Казахстані люди вийшли на мітинг на підтримку України 03


Путін Капут: у Казахстані люди вийшли на мітинг на підтримку України 04


Путін Капут: у Казахстані люди вийшли на мітинг на підтримку України 05


Путін Капут: у Казахстані люди вийшли на мітинг на підтримку України 06

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Люди кричать: "Путін Капут" і "Путін х#ло".

"До кінця мітингу було тисяч п'ять", - додав Шаріпбаєв. За його словами, людей в Алмати не розганяють, оскільки мерія дала дозвіл на проведення мітингу.

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Спасибо Казахстан. Заодно объединяйтесь и боритесь против своей прорашистской власти. Сейчас есть шанс
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06.03.2022 12:29 Відповісти
Этот митинг одобрен властями Казахстана, поэтому не разгоняют.
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06.03.2022 12:58 Відповісти
В них зараз не "прорашистська" слада, але "прокитайська"!
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06.03.2022 12:31 Відповісти
Через те влада і не реагує. Чисто китайський підхід "не проти нас мітингують? - нехай мітингують"
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06.03.2022 12:53 Відповісти
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06.03.2022 12:36 Відповісти
Там еще про руский военный корабль скандировали.
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06.03.2022 14:03 Відповісти
 
 