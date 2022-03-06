"Путін Капут": у Казахстані люди вийшли на мітинг на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Алмати організували мітинг проти вторгнення Росії в Україну.

Про це УНІАН розповів журналіст Аян Шаріпбаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку в Алмати відбувається мітинг проти вторгнення Росії в Україну. Люди зібралися у сквері", - повідомив Шаріпбаєв.

На мітинг жителі Алмати вийшли з плакатами "Ні війні", "Руки геть від України", "Stop Putler". Практично всі прийшли на мітинг з українськими прапорами.

















Дивіться також: У Херсоні другий день поспіль мітинг проти російської окупації. ВIДЕО

Люди кричать: "Путін Капут" і "Путін х#ло".

"До кінця мітингу було тисяч п'ять", - додав Шаріпбаєв. За його словами, людей в Алмати не розганяють, оскільки мерія дала дозвіл на проведення мітингу.