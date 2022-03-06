Протести в Росії проти війни: затримано майже 700 людей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
В різних містах Росії відбуваються протестні акції проти війни з Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радио Свобода".
У Хабаровську люди стали у живий ланцюг і спробували влаштувати ходу. Після цього поліція розпочала затримання.
В Іркутську присутні пішли маршем. Учасники акції співали пісню "Пусть всегда будет солнце". Затримано кількох людей.
Найбільше затриманих у Новосибірську - там до відділків доправили 230 людей, зокрема й журналістів з редакційними завданнями.
У Санкт-Петербурзі митці вийшли на пленер і стали писати картини, використовуючи кольори українського прапора.
Також у Санкт-Петербурзі анонімні активісти провели акцію "заберіть солдатів і тіла назад до Росії". Активісти спалили опудало мертвого солдата з мішком на голові, на якому червоною фарбою написали "заберіть".
У Томську в антивоєнній акції брали участь близько 100 людей, 20 із них затримали поліцейські. Протестувальники, що залишилися, пішли ходою в бік міської адміністрації.
У Пермі поліція затримала людину з плакатом "Ні війні".
У Єкатеринбурзі протестувальників затримували та відводили до автобусів люди у формі без розпізнавальних знаків.
Акція протесту запланована і у Москві. Користувачі соцмереж повідомляють, що на Манежній площі в центрі міста чергують понад 20 автобусів поліції. Поліцейські вибірково перевіряють у перехожих документи та вміст сумок. Червону площу закрито на вхід.
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вони що про )(уйла пісеньку не знають?
пока не произойдет ментальный слом
они так и будут по 100 200 выходить
толку ноль от этого
если выйдут сотни тысяч тогда менты и прочий мусор ничего не сможет сделать
но этого ждать можно столетиями
выходные
не зря же телевизор работал
даже если они не поддерживают кремль, то они часто просто ненавидят всех
что им не дают спокойно жить, сами что то попытаться менять они не собираются
т.к. ждут что это сделает кто то другой
а в итоге приходит к власти очередной фюрер