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Протести в Росії проти війни: затримано майже 700 людей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

В різних містах Росії відбуваються протестні акції проти війни з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радио Свобода".

У Хабаровську люди стали у живий ланцюг і спробували влаштувати ходу. Після цього поліція розпочала затримання.

В Іркутську присутні пішли маршем. Учасники акції співали пісню "Пусть всегда будет солнце". Затримано кількох людей.

Найбільше затриманих у Новосибірську - там до відділків доправили 230 людей, зокрема й журналістів з редакційними завданнями.

У Санкт-Петербурзі митці вийшли на пленер і стали писати картини, використовуючи кольори українського прапора.

Також у Санкт-Петербурзі анонімні активісти провели акцію "заберіть солдатів і тіла назад до Росії". Активісти спалили опудало мертвого солдата з мішком на голові, на якому червоною фарбою написали "заберіть".

У Томську в антивоєнній акції брали участь близько 100 людей, 20 із них затримали поліцейські. Протестувальники, що залишилися, пішли ходою в бік міської адміністрації.

У Пермі поліція затримала людину з плакатом "Ні війні".

У Єкатеринбурзі протестувальників затримували та відводили до автобусів люди у формі без розпізнавальних знаків.

Акція протесту запланована і у Москві. Користувачі соцмереж повідомляють, що на Манежній площі в центрі міста чергують понад 20 автобусів поліції. Поліцейські вибірково перевіряють у перехожих документи та вміст сумок. Червону площу закрито на вхід.

Протести в Росії проти війни: затримано майже 700 людей 01
Протести в Росії проти війни: затримано майже 700 людей 02
Протести в Росії проти війни: затримано майже 700 людей 03
Протести в Росії проти війни: затримано майже 700 людей 04
Протести в Росії проти війни: затримано майже 700 людей 05

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Топ коментарі
+26
Русский бунт, жестокий и беспощадный. 10 протестующих, 100 ментов и 1000 ждущих когда же эти 100 ментов наваляют десятерым выскочкам.
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06.03.2022 12:51
+17
Безмозглые кацапские мусора. Вас же, баранов, тоже на убой погонят.
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06.03.2022 12:51
+14
улицы полны ментов, но хунта в украине...
пока не произойдет ментальный слом
они так и будут по 100 200 выходить
толку ноль от этого
если выйдут сотни тысяч тогда менты и прочий мусор ничего не сможет сделать
но этого ждать можно столетиями
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06.03.2022 12:54
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Оказывается на рашке ещё умеют немножко делать нормальных людей. Совсем чуть-чуть правда.
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06.03.2022 12:50 Відповісти
0.000001%
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06.03.2022 12:52 Відповісти
Нажаль, їх там декілька відсотків. І нічим вони нам не допоможуть, хіба що морально.
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06.03.2022 12:52 Відповісти
Русский бунт, жестокий и беспощадный. 10 протестующих, 100 ментов и 1000 ждущих когда же эти 100 ментов наваляют десятерым выскочкам.
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06.03.2022 12:51 Відповісти
Безмозглые кацапские мусора. Вас же, баранов, тоже на убой погонят.
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06.03.2022 12:51 Відповісти
Їм нема чим це зрозуміти.
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06.03.2022 12:53 Відповісти
Уже огромная часть удобряет український чернозем.
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06.03.2022 13:09 Відповісти
В Іркутську присутні пішли маршем. Учасники акції співали пісню "Пусть всегда будет солнце"
=============
вони що про )(уйла пісеньку не знають?
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06.03.2022 13:22 Відповісти
Угу, "...солнце над могилкой моей..."
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06.03.2022 13:35 Відповісти
улицы полны ментов, но хунта в украине...
пока не произойдет ментальный слом
они так и будут по 100 200 выходить
толку ноль от этого
если выйдут сотни тысяч тогда менты и прочий мусор ничего не сможет сделать
но этого ждать можно столетиями
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06.03.2022 12:54 Відповісти
це всі 700 які прийшли? пАзор! пАзор!
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06.03.2022 12:55 Відповісти
война идет больше недели
выходные
не зря же телевизор работал
даже если они не поддерживают кремль, то они часто просто ненавидят всех
что им не дают спокойно жить, сами что то попытаться менять они не собираются
т.к. ждут что это сделает кто то другой
а в итоге приходит к власти очередной фюрер
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06.03.2022 12:56 Відповісти
Дякуємо усім небайдужим та сміливим росіянам за підтримку. Багато з них щиро сподіваються на перемогу України.
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06.03.2022 12:58 Відповісти
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06.03.2022 13:32 Відповісти
-Мама, я в плену. -Да? А какие еще новости?
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06.03.2022 13:35 Відповісти
виходити треба з шинами та коктейлями, і будувати барикади... все інше - гівна варте...
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06.03.2022 13:48 Відповісти
Проблема России - очень мало достойных людей. За то холуев и прихлебателей - море.
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06.03.2022 14:17 Відповісти
 
 