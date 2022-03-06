Протести в Росії проти війни: затримано майже 700 людей. ФОТО

В різних містах Росії відбуваються протестні акції проти війни з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радио Свобода".

У Хабаровську люди стали у живий ланцюг і спробували влаштувати ходу. Після цього поліція розпочала затримання.

В Іркутську присутні пішли маршем. Учасники акції співали пісню "Пусть всегда будет солнце". Затримано кількох людей.

Найбільше затриманих у Новосибірську - там до відділків доправили 230 людей, зокрема й журналістів з редакційними завданнями.

У Санкт-Петербурзі митці вийшли на пленер і стали писати картини, використовуючи кольори українського прапора.

Також у Санкт-Петербурзі анонімні активісти провели акцію "заберіть солдатів і тіла назад до Росії". Активісти спалили опудало мертвого солдата з мішком на голові, на якому червоною фарбою написали "заберіть".

У Томську в антивоєнній акції брали участь близько 100 людей, 20 із них затримали поліцейські. Протестувальники, що залишилися, пішли ходою в бік міської адміністрації.

У Пермі поліція затримала людину з плакатом "Ні війні".

У Єкатеринбурзі протестувальників затримували та відводили до автобусів люди у формі без розпізнавальних знаків.

Акція протесту запланована і у Москві. Користувачі соцмереж повідомляють, що на Манежній площі в центрі міста чергують понад 20 автобусів поліції. Поліцейські вибірково перевіряють у перехожих документи та вміст сумок. Червону площу закрито на вхід.









