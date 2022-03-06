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війна (7123) Чернігів (273) бомбардування (103) Бутусов Юрій (1968)

Російський льотчик-терорист Гаттаров, який бомбив Чернігів некерованими бомбами ФАБ-500, вщент розбив голову при катапультуванні, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гаттаров скидав на мирний Чернігів некеровані бомби ФАБ-500. Дві з них впали на житлові будинки та не розірвалися.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він припустив, що загарбники скидають некеровані бомби ФАБ-500, бо високоточна зброя у них вже закінчилася. Або ж вони вирішили, що можна не боятися запровадження зони без польотів від НАТО.

"ППО Чернігова збила під час цього варварського нальоту черговий літак ВКС РФ – штурмовик Су-25. Льотчик-терорист Гаттаров катапультувався, але при падінні здрібки розбив собі голову", - пише Бутусов.

Журналіст нагадав, що напередодні ППО Чернігова вразили три літаки противника. Один з них, Су-34, збили. Майор Криволапов розбився при приземленні, другого - майора Красноярцева, взяли в полон.

"Російська авіація цілеспрямовано завдає ударів саме по житлових кварталах. Така інформація щодня потрібна для країн НАТО. Ось чого коштує кожень день без систем ППО та без безпольотної зони в Європі, в 21-му столітті", - наголосив Бутусов.

Російський льотчик-терорист Гаттаров, який бомбив Чернігів некерованими бомбами ФАБ-500, вщент розбив голову при катапультуванні, - Бутусов 01
Російський льотчик-терорист Гаттаров, який бомбив Чернігів некерованими бомбами ФАБ-500, вщент розбив голову при катапультуванні, - Бутусов 02
Російський льотчик-терорист Гаттаров, який бомбив Чернігів некерованими бомбами ФАБ-500, вщент розбив голову при катапультуванні, - Бутусов 03
Російський льотчик-терорист Гаттаров, який бомбив Чернігів некерованими бомбами ФАБ-500, вщент розбив голову при катапультуванні, - Бутусов 04

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Топ коментарі
+42
А вона в нього хіба була? Сумніваюся!
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06.03.2022 14:44
+34
Фотки розйобаної голови гаттарова в студію!
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06.03.2022 14:45
+22
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06.03.2022 14:47
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А вона в нього хіба була? Сумніваюся!
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06.03.2022 14:44 Відповісти
звісно була, але порожня
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06.03.2022 14:48 Відповісти
Їй він їв!
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06.03.2022 14:54 Відповісти
тоді не дивно що розбив
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06.03.2022 14:57 Відповісти
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:45 Відповісти
Сьогодні через Прикордонний перехід ,,Маринівка,,що у у Шахтарському районі Дон.обл. йде бронетехніка. Інфа 100%
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06.03.2022 14:49 Відповісти
Матінка-земля ласкаво зустріла
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06.03.2022 14:45 Відповісти
Скорее верхняя полусфера)
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06.03.2022 14:47 Відповісти
А вона була ? Дивно...
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06.03.2022 14:45 Відповісти
Сколько раз он бился о камень?
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06.03.2022 14:45 Відповісти
Скоріше - об лопату!
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06.03.2022 14:54 Відповісти
А она у него была,когда вылетал детей бомбить?
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06.03.2022 14:45 Відповісти
Фотки розйобаної голови гаттарова в студію!
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06.03.2022 14:45 Відповісти
Щоб кацапські літуни всі свої дурні бошки порозбивали.
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06.03.2022 14:46 Відповісти
Так а где фото безголового орка?
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06.03.2022 14:46 Відповісти
Де фото?
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06.03.2022 14:46 Відповісти
Надеюсь насмерть
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06.03.2022 14:46 Відповісти
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06.03.2022 14:47 Відповісти
Ай-я-яй! Горє то како-о-оє!
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06.03.2022 14:47 Відповісти
Все материалы о преступлениях российских гитлеровцев следует срочно отправлять в западные СМИ, чтобы они давили на общественное мнение, а через него на байденов
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06.03.2022 14:47 Відповісти
Потроха лаптеного гаттарова съели местные цуцыки...
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06.03.2022 14:47 Відповісти
Яке прикре самогубство
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06.03.2022 14:48 Відповісти
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06.03.2022 14:57 Відповісти
падло...безголовое...
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06.03.2022 14:49 Відповісти
Это наследственное...
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06.03.2022 15:06 Відповісти
Згадую старий анекдот і так 10 раз
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06.03.2022 14:49 Відповісти
не вистачає фото "розбитої вщент голови"
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06.03.2022 14:49 Відповісти
Вдрібки ж, тільки залишається робити молекулярний аналіз.
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06.03.2022 14:55 Відповісти
Шкода немає фото. Я тільки хотів щось з'їсти і нове фото розчавленого орка було б доречно.
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06.03.2022 14:49 Відповісти
Я щось не "в"їду" - майора Гаттарова коли збили? Сьогодні? Чи це мова про того що в Олександрівці стрибав? Так як він міг "розбить голову під час катапультування" якщо у нього шолом цілий і чистий?Чи він катапультувався роздягнутий до білизни (до пояса) і з шоломом в руках? Не вішайте лапшу на вуха!
До речі - Су-25-й може піднять ОДНУ бомбу ФАБ-500 Тому "бомби" він скидать не міг - тільки "ОДНУ БОМБУ"!!!
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06.03.2022 14:53 Відповісти
Хтозна, можливо це той, від якого на куску шолома залишилися тільки літери "....ОВ".
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06.03.2022 14:57 Відповісти
Та ні! Я ще до п"яти рахувать не розучився Спочатку були два Су-25 Одного збили під Меною Другого - над Черніговом Під Меною взяли в полон живого В Олександрівці (Чернігів) - труп У нього шолом цілий і чистий - я фото бачив! На другий день - Су34 Два льотчики - майор Кривоярцев живий Другий - прізвище на "Ш" - мертвий Звідки взявся мертвий майор Гафаров? Який "пошкодив голову при катапультуванні?
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06.03.2022 15:12 Відповісти
В спам гнида кацапська. Зняв шолом і люди йому допомогли розбить голову . А для еврапейцеєв він хрєново катапультувався.
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06.03.2022 14:59 Відповісти
Яр Холодний

Я щось не "в"їду" - майора Гаттарова коли збили? Сьогодні? Чи це мова про того що в Олександрівці стрибав? Так як він міг "розбить голову під час катапультування" якщо у нього шолом цілий і чистий?Чи він катапультувався роздягнутий до білизни (до пояса) і з шоломом в руках? Не вішайте лапшу на вуха!
До речі - Су-25-й може піднять ОДНУ бомбу ФАБ-500 Тому "бомби" він скидать не міг - тільки "ОДНУ БОМБУ"!!!

06.03.2022 14:53
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06.03.2022 15:04 Відповісти
Ні, це новий. Цього збили сьогодні.
І ти сильно помиляєшся, Су-25 має бойове навантаження більше 4 тон, відповідно він може нести до 8 ФАБ-500.
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06.03.2022 15:14 Відповісти
Про нового не чув Якщо це вже п"ятий збитий над Чернігівщиною - це радує
Тепер щодо бомб - я з ними мав справу ще у 80-ті (на Су-24) Як саме вони підвішуються у Су-25-не бачив І маю сумніви Хто знає більше - хай скаже



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06.03.2022 15:29 Відповісти
Ти - ІДІОТ? "Зачухмаре"! Ти кого "гнидою кацапською" обізвав?!!! Ти ще соплі під носом тер коли я на цензорі вже був відомим противником кацапів!
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06.03.2022 15:06 Відповісти
Та не тебе, а літуна
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06.03.2022 15:25 Відповісти
Ага! Мені адресував коментар обізвав "гнидою кацапською і заспамив" а виявляється це не я а літун? Ви там "з головою дружите трохи?
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06.03.2022 15:32 Відповісти
Всім воїнам ЗСУ на замітку.
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06.03.2022 14:54 Відповісти
Як же він тепер шапочку носитиме, застудиться
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06.03.2022 14:56 Відповісти
можно гвоздями прибить чтоб не спадала
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06.03.2022 15:13 Відповісти
Какая жалость! Головой об столб. И так 18 раз...
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06.03.2022 15:04 Відповісти
Что-то мне подсказывает , что он в Гааге воскреснет .
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06.03.2022 15:09 Відповісти
Все вірно зробили. Нєх цих покидькив у полон брати... А чим саме голову "розбив"?
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06.03.2022 15:12 Відповісти
Бомбить научили, катапультироваться нет.
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06.03.2022 15:13 Відповісти
После призыва Люси Арестович "гуманно обращаться" с этими уродами, а то нас не правильно поймут на Западе и откажутся помогать - теперь все взятые в плен будут за минуту до пленения неожыданно разбивать себе голову
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06.03.2022 15:18 Відповісти
То що там із головою? Де фото? Всім цікаво, як виглядає вщент розбита голова терориста
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06.03.2022 15:23 Відповісти
Он уже без головы прилетел
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06.03.2022 15:42 Відповісти
Мабуть "вдячні" місцеві жителі, знайшли його раніше військових.
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06.03.2022 15:43 Відповісти
Эта падла себе разбила верхний апендикс, а какому-то хлопцу теперь придется приклад автомата отмывать!
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06.03.2022 15:47 Відповісти
А где сам?
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06.03.2022 15:49 Відповісти
а где фото фашиста?
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06.03.2022 15:53 Відповісти
 
 