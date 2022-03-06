Російський льотчик-терорист Гаттаров, який бомбив Чернігів некерованими бомбами ФАБ-500, вщент розбив голову при катапультуванні, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Гаттаров скидав на мирний Чернігів некеровані бомби ФАБ-500. Дві з них впали на житлові будинки та не розірвалися.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він припустив, що загарбники скидають некеровані бомби ФАБ-500, бо високоточна зброя у них вже закінчилася. Або ж вони вирішили, що можна не боятися запровадження зони без польотів від НАТО.
"ППО Чернігова збила під час цього варварського нальоту черговий літак ВКС РФ – штурмовик Су-25. Льотчик-терорист Гаттаров катапультувався, але при падінні здрібки розбив собі голову", - пише Бутусов.
Журналіст нагадав, що напередодні ППО Чернігова вразили три літаки противника. Один з них, Су-34, збили. Майор Криволапов розбився при приземленні, другого - майора Красноярцева, взяли в полон.
"Російська авіація цілеспрямовано завдає ударів саме по житлових кварталах. Така інформація щодня потрібна для країн НАТО. Ось чого коштує кожень день без систем ППО та без безпольотної зони в Європі, в 21-му столітті", - наголосив Бутусов.
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До речі - Су-25-й може піднять ОДНУ бомбу ФАБ-500 Тому "бомби" він скидать не міг - тільки "ОДНУ БОМБУ"!!!
Я щось не "в"їду" - майора Гаттарова коли збили? Сьогодні? Чи це мова про того що в Олександрівці стрибав? Так як він міг "розбить голову під час катапультування" якщо у нього шолом цілий і чистий?Чи він катапультувався роздягнутий до білизни (до пояса) і з шоломом в руках? Не вішайте лапшу на вуха!
До речі - Су-25-й може піднять ОДНУ бомбу ФАБ-500 Тому "бомби" він скидать не міг - тільки "ОДНУ БОМБУ"!!!
06.03.2022 14:53
І ти сильно помиляєшся, Су-25 має бойове навантаження більше 4 тон, відповідно він може нести до 8 ФАБ-500.
Тепер щодо бомб - я з ними мав справу ще у 80-ті (на Су-24) Як саме вони підвішуються у Су-25-не бачив І маю сумніви Хто знає більше - хай скаже