Російський льотчик-терорист Гаттаров, який бомбив Чернігів некерованими бомбами ФАБ-500, вщент розбив голову при катапультуванні, - Бутусов. ФОТО

Гаттаров скидав на мирний Чернігів некеровані бомби ФАБ-500. Дві з них впали на житлові будинки та не розірвалися.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він припустив, що загарбники скидають некеровані бомби ФАБ-500, бо високоточна зброя у них вже закінчилася. Або ж вони вирішили, що можна не боятися запровадження зони без польотів від НАТО.

"ППО Чернігова збила під час цього варварського нальоту черговий літак ВКС РФ – штурмовик Су-25. Льотчик-терорист Гаттаров катапультувався, але при падінні здрібки розбив собі голову", - пише Бутусов.

Журналіст нагадав, що напередодні ППО Чернігова вразили три літаки противника. Один з них, Су-34, збили. Майор Криволапов розбився при приземленні, другого - майора Красноярцева, взяли в полон.

"Російська авіація цілеспрямовано завдає ударів саме по житлових кварталах. Така інформація щодня потрібна для країн НАТО. Ось чого коштує кожень день без систем ППО та без безпольотної зони в Європі, в 21-му столітті", - наголосив Бутусов.







