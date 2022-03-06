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Після обстрілу Маріуполя окупантами загинула 18-місячна дитина. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі після обстрілу мирних жителів загинула 18-місячна дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала волонтерка Ольга Юдіна.

Після обстрілу Маріуполя окупантами загинула 18-місячна дитина 01
Після обстрілу Маріуполя окупантами загинула 18-місячна дитина 02
Після обстрілу Маріуполя окупантами загинула 18-місячна дитина 03
Після обстрілу Маріуполя окупантами загинула 18-місячна дитина 04

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Топ коментарі
+26
Еще чайку с печеньками дадим незнающим и потерявшимся? Пулю в голову и в мусор. Задрали уже со своей человечностью к оркам....
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06.03.2022 14:50
+22
ссуки! фашисти
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06.03.2022 14:49
+16
Сдохните всем оркостаном нацисты е**ные
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06.03.2022 14:51
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ссуки! фашисти
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06.03.2022 14:49 Відповісти
Чухонсько-мордовські комуно-фашистські нацисти.
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06.03.2022 14:55 Відповісти
Не плачу, рыдаю. Гореть вам в аду твари.
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06.03.2022 15:28 Відповісти
Еще чайку с печеньками дадим незнающим и потерявшимся? Пулю в голову и в мусор. Задрали уже со своей человечностью к оркам....
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06.03.2022 14:50 Відповісти
В первую чеченскую тоже молокососов пинками домой гнали.потом головы резали.
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06.03.2022 15:34 Відповісти
це має бачити вже те *****, яке не закрило небо......
бо бункерне ***** не людина, він не зрозуміє
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06.03.2022 14:50 Відповісти
Сдохните всем оркостаном нацисты е**ные
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06.03.2022 14:51 Відповісти
Підорашки!!!Смерть підорашкам.
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06.03.2022 14:53 Відповісти
Кацапы ,вы своей чёрной кровью ЗАХЛЕБНЁТЕСЬ и запутаетесь в собственных кишках ..прощения и жалости не будет хоть сегодня и Прощённое Воскресенье !
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06.03.2022 14:54 Відповісти
Нелюди!!!
Небеса всесилі захистість небоьнад нашими дітьми!!!
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06.03.2022 14:54 Відповісти
пздц
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06.03.2022 14:55 Відповісти
*****! Сердце рвётся на части ,а мы этих пидаров кормим и звонить домой даём ,чтобы мамочка не переживала где ее сыночка корзиночка .не голодает ли и когда его отпустят домой хвашизды биндеровцы . Никакой гуманности и пощады оркам !
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06.03.2022 14:55 Відповісти
Кацапов не надо пытать, не надо мучить. Просто уничтожать любыми доступными способами и везде, где только можно. Кацапские свиньи несут только горе людям.
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06.03.2022 14:57 Відповісти
если каждому, буквально каждому в Европе, у кого свои счеты с орками, дать оружие, через день ни одного орка не будет в этом мире. СССукииии
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06.03.2022 15:01 Відповісти
Хотя бы в Украине. Мы теперь рашистских тварей должны резат ь прямо в их домах, как чеченцы. И взрывать их в Москве.
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06.03.2022 15:22 Відповісти
У меня с ними счёт
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06.03.2022 15:39 Відповісти
Пусть россияне прочувствуют тоже самое. Чтобы они, суки, не знали, доживут ли до завтрашнего утра. Чтобы они вздрагивали от громких звуков. Чтобы их дети также боялись, как и наши. Чтобы земля горела у них под ногами. И это лишь то, что они принесли нам. Так пусть оно вернётся к ним обратно.
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06.03.2022 15:06 Відповісти
Назад дороги НЕМАЄ!! ! Мордор повинен бути знищений! Крапка.
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06.03.2022 15:09 Відповісти
Будьте прокляті москалі зі своїм путіним, кожен з усім його родом до сьомого коліна
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06.03.2022 15:18 Відповісти
Теперь победойв Украине ограничиваться нельзя. Нужно идти к русским и убивать их.
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06.03.2022 15:23 Відповісти
Этим тварям ещё жрать дают , эту орду в плен не брать валить на месте, никаких звонков этим матка
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06.03.2022 15:34 Відповісти
Рашиські варвари вбивати вас гадів на кожному кроці ,суки горіть в пеклі і ваша рідня і ваша варварська краіна.
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06.03.2022 15:44 Відповісти
а можно ли из пленных сракоцапов наделать собачьего корма? Технологически? Не пропадать же мясу...
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06.03.2022 15:47 Відповісти
Сдохните, твари! Вас родили не матери, кацапские самки!
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06.03.2022 15:50 Відповісти
 
 