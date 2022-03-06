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Після обстрілу Маріуполя окупантами загинула 18-місячна дитина. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Маріуполі після обстрілу мирних жителів загинула 18-місячна дитина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала волонтерка Ольга Юдіна.
Топ коментарі
+26 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар06.03.2022 14:50
+22 Сергейц Спивак
показати весь коментар06.03.2022 14:49
+16 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар06.03.2022 14:51
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бо бункерне ***** не людина, він не зрозуміє
Небеса всесилі захистість небоьнад нашими дітьми!!!