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Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Донеччина знову під обстрілами російських окупантів.

Цензор.НЕТповідомляє з посиланням нателеграм канал голови Донецької ВЦА . Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15.

Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. 01
Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. 02
Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. 03
Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. 04

Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують. Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.

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кацапы, вы все соучасники преступлений хйла
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06.03.2022 15:47 Відповісти
УСІ ВБИВЦІ ЩО ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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06.03.2022 15:47 Відповісти
tvari ...
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06.03.2022 15:47 Відповісти
Це часом, як називають місцеві, не мікрорайон "Даманський" неподалік від аеродрому?
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06.03.2022 15:50 Відповісти
 
 