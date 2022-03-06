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Українські партизани знищили ворожий розвідувальний конвой під Харковом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під Харковом на Павловому Полі українські партизани знищили ворожий розвідувальний конвой.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал ДвіЩ.
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А не як у водія Шефіра.
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
Вітчизняна Національно Визвольна війна це коли не тільки ВСУ а і безліч народних месників масово знищують своїх лютих ворогів загарбників. Так ці народні патріоти можуть знаходиться поруч з навіть який нічого не підозрює ворогом -оккупантом і при цьому можуть масово знищувати його: підривати, спалювати, труїти, топити, душити ... Навіть документи про партизанську війну в II світовій війні українського народу проти різних окупантів як гітлерівських фашистів так і таких же сталінських кремлівських комуно - фашистів вказують. Що втрати цих жахливих загарбників української землі були просто колосальними сотні тисяч знищених окупантів української землі! Ну а чим зараз відрізняється від них точно така ж проклята ******* фашистська паРаша кривавого маніяка )(уйла, яка веде свою буквально таку ж криваву окупаційну війну проти Української держави, зі злочинною метою спроб анексії суверенних українських територій , і знищення української держави і українського народу? А нічим вона такий же проклятий кривавий ворог агресор як і гітлерівська Німеччина і сталінський окупацийний режим. Такий же ворог окупант якого треба нещадно знищувати, і звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами суверенну українську землю з Кримом і Донбасом.