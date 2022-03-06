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УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 15:24 Відповісти
Каждая диверсия в тылу кацапских свиней, это спасенные жизни мирных людей, на дома которых не упадут кацапские снаряды.
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06.03.2022 15:25 Відповісти
Где орки? Разбежались?
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06.03.2022 15:26 Відповісти
Минимум двое заняли стратегическую глубину. Вон разгрузки на фотках видно.
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06.03.2022 15:28 Відповісти
Один заретуширован квадратиками.
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06.03.2022 15:42 Відповісти
Да, убежали в верхнюю тундру))
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06.03.2022 15:29 Відповісти
Кульові отвори у двері водія у потрібному місці!
А не як у водія Шефіра.
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06.03.2022 15:42 Відповісти
Коротко
...
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 15:26 Відповісти
Точно партизани, не по воєнному щоб колеса повідлітали і залишилась рама. З РПГ в дверку а потім з автоматів добили
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06.03.2022 15:28 Відповісти

Вітчизняна Національно Визвольна війна це коли не тільки ВСУ а і безліч народних месників масово знищують своїх лютих ворогів загарбників. Так ці народні патріоти можуть знаходиться поруч з навіть який нічого не підозрює ворогом -оккупантом і при цьому можуть масово знищувати його: підривати, спалювати, труїти, топити, душити ... Навіть документи про партизанську війну в II світовій війні українського народу проти різних окупантів як гітлерівських фашистів так і таких же сталінських кремлівських комуно - фашистів вказують. Що втрати цих жахливих загарбників української землі були просто колосальними сотні тисяч знищених окупантів української землі! Ну а чим зараз відрізняється від них точно така ж проклята ******* фашистська паРаша кривавого маніяка )(уйла, яка веде свою буквально таку ж криваву окупаційну війну проти Української держави, зі злочинною метою спроб анексії суверенних українських територій , і знищення української держави і українського народу? А нічим вона такий же проклятий кривавий ворог агресор як і гітлерівська Німеччина і сталінський окупацийний режим. Такий же ворог окупант якого треба нещадно знищувати, і звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами суверенну українську землю з Кримом і Донбасом.
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06.03.2022 15:33 Відповісти
Сидор Артемович пишається ВАМИ
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06.03.2022 15:35 Відповісти
Окропили снежок.
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06.03.2022 15:41 Відповісти
Пісець оркам.
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06.03.2022 15:42 Відповісти
Не поверили надписи "Люди".
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06.03.2022 15:46 Відповісти
 
 