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"Заїжджена платівка": військовим ЗСУ на телефони знову приходять погрози. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни відправляють нашим військовим повідомлення з погрозами. Певно, більш розумних форм спілкування окупанти не знають.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє, посилаючись на пресслужбу Операції Об'єднаних сил  у фейсбуці.

"Заїжджена платівка" російських окупантів

Заїжджена платівка: військовим ЗСУ на телефони знову приходять погрози 01

Нічого нового російські пропагандисти придумати не можуть. Всі, хто був в районі проведення антитерористичної операції ще у 2014 році добре пам’ятають, як на телефони приходили погрози, або якісь незрозумілі повідомлення. Так і зараз до наших захисників почали знову приходити подібні смс. Та вони не лякають, а радше звеселяють українських бійців, бо така незграбна спроба психологічного впливу лише демонструє безпорадність російських "агентів впливу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант погрожує українцям: Поки укропи блокують мої соцмережі, оці хлопці блокують їхні міста. ВIДЕО

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Топ коментарі
+37
Текст написан по дебильному ,надо писать ,мы найдём тебя и отсосём ...
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06.03.2022 16:15
+20
4-я полицейская моторизованная дивизия СС
4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
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06.03.2022 16:16
+18
А шо делать, если из своего - только кокошник? Всё спижженое: парламент, сенаторы, полиция, геббельсовская риторика, борщ, Поддубный. Королёв, Киевская Русь с богатырями. "Русскую" матрёшку у японцев с.издили. пельмени - у китайцев, и пр.
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06.03.2022 16:25
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Зараз не те що в 2014 році... Таке вже не діє...
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06.03.2022 16:15 Відповісти
Текст написан по дебильному ,надо писать ,мы найдём тебя и отсосём ...
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06.03.2022 16:15 Відповісти
Та нєєє... Найдем їх ми ...
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06.03.2022 16:31 Відповісти
"...а если плохо отсосем, то будем пересасывать..."
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06.03.2022 17:31 Відповісти
вот орки не могут, что бы не брехать )))
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06.03.2022 16:15 Відповісти
Посылайте за кораблем
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06.03.2022 16:15 Відповісти
4-я полицейская моторизованная дивизия СС
4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
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06.03.2022 16:16 Відповісти
А шо делать, если из своего - только кокошник? Всё спижженое: парламент, сенаторы, полиция, геббельсовская риторика, борщ, Поддубный. Королёв, Киевская Русь с богатырями. "Русскую" матрёшку у японцев с.издили. пельмени - у китайцев, и пр.
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06.03.2022 16:25 Відповісти
Кокошник - вариация на татарский головной убор.
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06.03.2022 16:37 Відповісти
Ну вот. Остались лапти и кедровые орешки.
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06.03.2022 16:38 Відповісти
кокошник изначально был элементов МУЖСКОГО головного убора у московитов. Точнее - той части рабов, которых использовали для "развлечений"
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06.03.2022 16:58 Відповісти
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06.03.2022 16:46 Відповісти
уявляю яких сміх стоїть коли наші хлопці це читають
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06.03.2022 16:18 Відповісти
Пригожинские чмошники мастурбируют
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06.03.2022 16:18 Відповісти
дебилы мля свежий металлолом это уже бпм 3 русни
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06.03.2022 16:19 Відповісти
Шашлычница
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06.03.2022 16:22 Відповісти
"новейшая" замена бмп 1 должна была быть при СССР если шо изаз чего ссср и помер пренапрягся штампуя железо
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06.03.2022 16:25 Відповісти
"А я сяду в карбріалєт і паєду куда-нібудь" (с)
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06.03.2022 16:41 Відповісти
Десь пропав Разумков.
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06.03.2022 16:19 Відповісти
Агент Мальвина ?????
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06.03.2022 16:32 Відповісти
Був сьогодні по тв.
Здасться на порошенковському каналі
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06.03.2022 16:41 Відповісти
ышо один потеряшка
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06.03.2022 16:20 Відповісти
Вешать
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06.03.2022 16:33 Відповісти
Во взгляде - П О М О Г И Т Я - Я- Я!
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06.03.2022 16:38 Відповісти
да не, во взгляде - бессильность и "как же я вас ненавижу фашисты"
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06.03.2022 16:46 Відповісти
та они все там лысеют рано
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06.03.2022 16:44 Відповісти
на Ленина схожий)).
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06.03.2022 16:45 Відповісти
якось, дивно всі мобільні оператори повині були заблокувати російскі сімки, або вони не заблокували, або це фейк
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06.03.2022 16:25 Відповісти
Сумніваюсь, що можна заблокувати прихід СМС з іншої держави. А діяльність їх сімок на теріторії України можна.
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06.03.2022 16:31 Відповісти
сообщение было не по мобильной связи (смс) а через интернет Whats APP
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06.03.2022 16:31 Відповісти
Нічого що то
WhatsApp
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06.03.2022 16:32 Відповісти
Смерть рашистським окупантам! Слава Україні!
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06.03.2022 16:25 Відповісти
Вьі идиотьі или что? Мой побратим приехал защищать Україну из Мексики, где он не боялся ездить в самьіе бандитские города. Кому вьі, дебили, грозите?
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06.03.2022 16:26 Відповісти
Да то чат-бот. Кому там грозить? Почти все сдохли))
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06.03.2022 16:30 Відповісти
То він ще на Троєщину вночі не заїжджав.
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06.03.2022 16:34 Відповісти
))))при всём уважении не думаю что в мирное время на Троещине по утрам ездил грузовик и собирал трупы с перестрелок...я такое видел лично когда в командировке там был .город Тихуана
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06.03.2022 16:49 Відповісти
Зате ще 7 днів тому таке в нас було.
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06.03.2022 16:51 Відповісти
Точно. Из Тихуаньі он свои фотки показьівал. Купил себе там "икону" Санкта Муєрте.
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06.03.2022 17:35 Відповісти
Он с Херсона.
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06.03.2022 17:34 Відповісти
на югах две батареи д 30 х затрофеили и там по мелочи бмп 2 тигр тов Киму дабы катался всему есть видео подтверждение
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06.03.2022 16:27 Відповісти
Найдут и накажут...украинский член своим ртом.
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06.03.2022 16:28 Відповісти
Кацапська ******* може лише відсмоктати.
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06.03.2022 16:29 Відповісти
Звоню пишу на этот номер никто не отвечает
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06.03.2022 16:31 Відповісти
А кто должен ответить? Там нет реального человека с телефоном на той стороне.
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06.03.2022 16:34 Відповісти
Это юмор такой в стиле петросяна)))
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06.03.2022 16:32 Відповісти
Мы найдем тебя! Мы знаем где ты работаешь и чем занимаешься! А вот нас искать не советую, мы умеем прятаться так, что ты будешь искать нас ВЕЧНО! (демонический смех)
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06.03.2022 16:33 Відповісти
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06.03.2022 16:33 Відповісти
А хто номера телефонів злив?
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06.03.2022 16:35 Відповісти
Вот и не найдут - мы не ходим в ихние гей-клубы!!!
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06.03.2022 16:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500480587353792512
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06.03.2022 16:38 Відповісти
Начало великого пути - у лаптеногих с прилавков исчез сахар...
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06.03.2022 16:39 Відповісти
bude piti nacionalnyj napitok ordy - kipjatokj
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06.03.2022 17:18 Відповісти
ору чайкой рузге креатив мля
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06.03.2022 16:41 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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06.03.2022 16:42 Відповісти
Ну так шлите в ответ что-то типа "Парашенский оккупант! Тебе не уйти от справедливого возмездия! Кара настигнет не только тебя, но и членов твоей семьи. Тебя ждет пекло на земле и ад на том свете. Пока не поздно сдавайся или приготовься к неизбежному концу. ВСУ придет за каждым..."
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06.03.2022 17:19 Відповісти
 
 