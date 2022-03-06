"Заїжджена платівка": військовим ЗСУ на телефони знову приходять погрози. ФОТО

Росіяни відправляють нашим військовим повідомлення з погрозами. Певно, більш розумних форм спілкування окупанти не знають.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє, посилаючись на пресслужбу Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Заїжджена платівка" російських окупантів

Нічого нового російські пропагандисти придумати не можуть. Всі, хто був в районі проведення антитерористичної операції ще у 2014 році добре пам’ятають, як на телефони приходили погрози, або якісь незрозумілі повідомлення. Так і зараз до наших захисників почали знову приходити подібні смс. Та вони не лякають, а радше звеселяють українських бійців, бо така незграбна спроба психологічного впливу лише демонструє безпорадність російських "агентів впливу".

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