Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

6 березня російська авіація обстріляла Вінницю, по якій було випущено 8 ракет, зруйновано аеропорт, постраждав військовий об'єкт.

У мережі з'явилось фото і відео наслідків російського обстрілу, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінничани, в нас недобра новина. Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об'єкт. Наразі працює ДСНС", - заявив голова Вінницької ОДА, Сергій Борзов.

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