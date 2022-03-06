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Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
6 березня російська авіація обстріляла Вінницю, по якій було випущено 8 ракет, зруйновано аеропорт, постраждав військовий об'єкт.
У мережі з'явилось фото і відео наслідків російського обстрілу, інформує Цензор.НЕТ.
"Вінничани, в нас недобра новина. Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об'єкт. Наразі працює ДСНС", - заявив голова Вінницької ОДА, Сергій Борзов.
Топ коментарі
+16 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар06.03.2022 17:39
+14 PS TV
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+14 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.03.2022 17:39
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Будь ласка, зачекайте...
Але повернімося до Женевських конвенцій і порушення норм гуманітарного права:
-Окупанти розстрілюють біженців
-Окупанти ******** житлові квартали цивільного населення
-Окупанти ******** ядерний об'єкт в Харокові, мають намір підірвати АЕС, зривають річкові греблі
Ця інформація повертає мене знову до оцінки дій НАТО... -
До порушення Ордою проти людства і людяності...
А те, що США та НАТО, БЕЗСУМНІВНО скоюють злочин, відмовившись навіть закрити небо над Україною в наданні військових літаків, хоча б старих - виробництва срср, що є в країн НАТО - це безперечно злочин!
В Кримінальному праві описані умови, при яких вчинено злочин...:
-Зумисний
-Зумисний, за попередньою змовою
-Перевищення норм необхідної самооборони
-В результаті злочинної недбалості
-В стані афекту
-З необережності та ін...
Постараємося здогадатися - в яких умовах здійснюють країни НАТО злочин - відмовляючи Україні в засобах для захисту гуманітарних прав..
На мою думку, підходять наступні умови:
-Зумисний, за попередньою змовою - як між собою в НАТО (так в т,ч і на замовлення Путіна)
-В результаті злочинної недбалості
Або.. в стані афекту, обісравшись від страху перед кривавими "понтами" Путіна в Україні
Я вже не діючий політик, чи держслужбовець, а тому маю право знехтувати дипломатією... бо кожен час бездіяльності країн- членів НАТО в закритті неба над Україною, вимірюється смертями цивільного населення України, запідозрити яких в нацизмі (як Путін) то самосуд Орди над українцями ... буде злочином перед собою, якщо я навіть не висловлю своєї думки в голос, чи не оприлюдню її...
Я ніколи не був глухим і німим до стану людей, які потрапили в біду!
А путін влаштував самосуд над українцями за результатами хворобливого самонавіювання , - в результаті психічної хвороби. Тому він підлягає мінімум -лікуванню, максимум -знищенню , як тварина зі сказом...
А оскільки ніхто не відповів на таку атаку - маємо звідти сильнішу атаку, ніж раніше.
На такі удари завжди треба відповідати (не обов"язково військово, якщо є інші засоби зробити боляче). Коли вже Україна навчиться?