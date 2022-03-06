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Вінниця (226) війна (7386) обстріл (5105)

Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

6 березня російська авіація обстріляла Вінницю, по якій було випущено 8 ракет, зруйновано аеропорт, постраждав військовий об'єкт.

У мережі з'явилось фото і відео наслідків російського обстрілу, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінничани, в нас недобра новина. Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об'єкт. Наразі працює ДСНС", - заявив голова Вінницької ОДА, Сергій Борзов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти нанесли авіаудар по вінницькому аеропорту. ВIДЕО

Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці 01
Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці 02
Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці 03
Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці 04
Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці 05

Також дивіться: Зеленський - світовим лідерам: "Закрийте небо над Україною, або дайте нам літаки! Інакше ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали". ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
Американский авианосец CVN 75 "Гарри Трумэн" вошел в Эгейское море Кто то скоро крупно наложит в штаны
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06.03.2022 17:39
+14
сука, ви бляді всім своїм кацапським табунов в пекло вже пішли... А хуйло та кадиров-підрілов будуть хер сосати у гітлера!! Суки ви його будували? Друзі вибачте за мати.. Слів вже немає. Кацапи, ви сукароти підписали собі смертний вирок... ВСІ
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06.03.2022 17:39
+14
чи не пора вже прихлопнути чиряк Придністровья та передати їх молдавським поліцаям - хай розбираються
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06.03.2022 17:39
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Так шо там з No Fly Zone? NATO, ти NATO чи просто гівно з гучною назвою???
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06.03.2022 17:39 Відповісти
Та не буде ніякої безробітної зони. Самі. Все самі
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06.03.2022 17:55 Відповісти
Окупанти збили два українських літаки на Миколаївщині

Але повернімося до Женевських конвенцій і порушення норм гуманітарного права:
-Окупанти розстрілюють біженців
-Окупанти ******** житлові квартали цивільного населення
-Окупанти ******** ядерний об'єкт в Харокові, мають намір підірвати АЕС, зривають річкові греблі

Ця інформація повертає мене знову до оцінки дій НАТО... -
До порушення Ордою проти людства і людяності...

А те, що США та НАТО, БЕЗСУМНІВНО скоюють злочин, відмовившись навіть закрити небо над Україною в наданні військових літаків, хоча б старих - виробництва срср, що є в країн НАТО - це безперечно злочин!

В Кримінальному праві описані умови, при яких вчинено злочин...:
-Зумисний
-Зумисний, за попередньою змовою
-Перевищення норм необхідної самооборони
-В результаті злочинної недбалості
-В стані афекту
-З необережності та ін...

Постараємося здогадатися - в яких умовах здійснюють країни НАТО злочин - відмовляючи Україні в засобах для захисту гуманітарних прав..

На мою думку, підходять наступні умови:
-Зумисний, за попередньою змовою - як між собою в НАТО (так в т,ч і на замовлення Путіна)
-В результаті злочинної недбалості
Або.. в стані афекту, обісравшись від страху перед кривавими "понтами" Путіна в Україні

Я вже не діючий політик, чи держслужбовець, а тому маю право знехтувати дипломатією... бо кожен час бездіяльності країн- членів НАТО в закритті неба над Україною, вимірюється смертями цивільного населення України, запідозрити яких в нацизмі (як Путін) то самосуд Орди над українцями ... буде злочином перед собою, якщо я навіть не висловлю своєї думки в голос, чи не оприлюдню її...
Я ніколи не був глухим і німим до стану людей, які потрапили в біду!

А путін влаштував самосуд над українцями за результатами хворобливого самонавіювання , - в результаті психічної хвороби. Тому він підлягає мінімум -лікуванню, максимум -знищенню , як тварина зі сказом...
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06.03.2022 19:32 Відповісти
****, ви ***** всім своїм кацапським табунов в пекло вже пішли... А ***** та кадиров-підрілов будуть хер сосати у гітлера!! Суки ви його будували? Друзі вибачте за мати.. Слів вже немає. Кацапи, ви ****роти підписали собі смертний вирок... ВСІ
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06.03.2022 17:39 Відповісти
чи не пора вже прихлопнути чиряк Придністровья та передати їх молдавським поліцаям - хай розбираються
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06.03.2022 17:39 Відповісти
Американский авианосец CVN 75 "Гарри Трумэн" вошел в Эгейское море Кто то скоро крупно наложит в штаны
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06.03.2022 17:39 Відповісти
Коли літаки відправлять на патрулювання повітряного простору, тоді і накладуть у штані
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06.03.2022 17:55 Відповісти
Не треба вірити у казки і на них відволікатись.
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06.03.2022 18:20 Відповісти
Москалі біля Фастова убили священника ПЦУ
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06.03.2022 17:40 Відповісти
Так всё же откуда ракеты?
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06.03.2022 17:41 Відповісти
С Чёрного моря.
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06.03.2022 17:42 Відповісти
Более точных сведений не было ещё? Это с тех корыт, что толкутся вокруг Одессы?
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06.03.2022 17:49 Відповісти
Была инфа, что из Приднестровья. Это сравнительно рядом с Винницей.
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06.03.2022 17:48 Відповісти
Около 100 км. Для ракеты это рядом. Намного ближе чем с черного моря. Но хрен их знает, что там в том гадючнике ПМР есть из вооружения.
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06.03.2022 17:51 Відповісти
В Приднестровье небольшие силы репоедов, говорят, меньше 10 тыщ. Наши не имеют права вторгаться в другую страну, да и все силы на северо-востоке. А вот молдаванам при помощи ихтамнетов из Румынии вполне по силам уничтожить этот гнойник. Пока кацапы бодаются с нами, другого такого шанса для Молдовы не будет.
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06.03.2022 17:57 Відповісти
С этим бабьим царством во власти? Угу... Они заявкой о вступлении в ЕС два дня разрядиться не могли, взвешивали риски. Спроси молдован, кто у нас министр обороны, один из 100 разве что ответят, да и то вряд ли. Опровдывают поговорку что мамалыга не взрывается.
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06.03.2022 18:04 Відповісти
А были бы у нас "Нептуны", прикрывающие с моря...
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06.03.2022 17:42 Відповісти
А Нептуны и Смерчи кое-кто закатал в дороги. Потому что хотел заглянуть в анал *****.
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06.03.2022 17:50 Відповісти
Прикрывающие нас с моря Нептуны надо еще прикрывать с воздуха
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06.03.2022 19:12 Відповісти
Давай, расскажи, что "Нептуны" - это обуза, и что бубочка правильно закатал деньги на них в асфальт.
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06.03.2022 19:46 Відповісти
Попередньо, ракети, які розбили аеропорт у Вінниці, були випущені з Придністров'я.
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06.03.2022 17:42 Відповісти
Уже опровергли. Сказали - с Чёрного моря. А там нет наших "Нептунов".
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06.03.2022 17:43 Відповісти
Молдавани вже спростували. Заявили, що пуски були з Чорного Моря. Наші поки-що мовчати.
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06.03.2022 17:51 Відповісти
Говорят, что стреляли с территории Приднестровья...
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06.03.2022 17:43 Відповісти
Я уже давно писал что надо по нему ударить с авиации.
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06.03.2022 17:57 Відповісти
Градом можна дістати в будь яку точку.
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06.03.2022 18:16 Відповісти
Град больше против пехоты.Большой разрушительной силы не несет. А нам надо уничтожить пусковые установки Калибр.
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06.03.2022 18:24 Відповісти
Это еще не все,они еще Одессу будут рушить своими ракетами.
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06.03.2022 18:01 Відповісти
Треба було ще кілька днів тому ( коли звідти залетіли гелікоптери ), дати якесь нагадування, що Україна не буде толерувати таких атак. Щоб місцева (придністровська) влада стримувала кацапських військових.
А оскільки ніхто не відповів на таку атаку - маємо звідти сильнішу атаку, ніж раніше.

На такі удари завжди треба відповідати (не обов"язково військово, якщо є інші засоби зробити боляче). Коли вже Україна навчиться?
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06.03.2022 18:52 Відповісти
 
 