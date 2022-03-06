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Український актор та музикант Паша Лі загинув у результаті обстрілів російських окупантів в Ірпені. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

6 березня, в результаті обстрілів російських окупантів в Ірпені, загинув актор, телеведучий та співак Паша Лі. Йому було 33 роки.

Про смерть Паші Лі повідомив український адвокат і журналіст Ярослав Куц у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть фото не встигли зробити. Спочивай з миром", – написав він.

Музикант Дмитро Шуров також поділився спогадами про Пашу Лі: "Паша Лі, чудовий актор, талановита та добра людина, з нами назавжди. Ти був найпрекраснішим інопланетянином з всіх, що я знав. Сьогодні ти полетів на свою планету справедливості та світла. Паша загинув в Ірпені під обстрілами. Вічна слава та одвічний біль", - написав Шуров.

На момент смерті Паші було лише 33 роки. Актор напередодні вступив до лав територіальної оборони Збройних сил України аби захищати країну від російських окупантів.

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"За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємось, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо!", - останнє, що написав актор у своєму інстаграмі.

Український актор та музикант Паша Лі загинув у результаті обстрілів російських окупантів в Ірпені 01

Паша Лі народився 10 липня 1988 року в Євпаторії. Він багато знімався у кіно та рекламі, грав у театрі "Колесо", був актором дубляжу, учасником багатьох музичних талант-шоу, телеведучим. Знімався у таких стрічках, як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших. Також Паша був актором дубляжу.

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Топ коментарі
+37
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06.03.2022 19:02
+33
Спи спокойно брат ! Мы отомстим за тебя !
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06.03.2022 19:03
+14
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!ГЕРОЮ СЛАВА
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06.03.2022 19:05
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06.03.2022 19:02 Відповісти
Спи спокойно брат ! Мы отомстим за тебя !
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06.03.2022 19:03 Відповісти
Царство небесне! Але! потрібно про ВСІХ загиблих (особливо діток)
писати а не тільки про відомих! хоч це і грубо буде! Слава Україні!
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06.03.2022 19:04 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!ГЕРОЮ СЛАВА
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06.03.2022 19:05 Відповісти
Світла пам"ять тобі, Друже! ...................... Помстимося!
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06.03.2022 19:07 Відповісти
Жаль... Надеюсь, он успел забрать с собой хотя бы одного утырка.

Земля пухом...
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06.03.2022 19:12 Відповісти
Царствіє небесне воїну
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06.03.2022 19:27 Відповісти
С.У.М.
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06.03.2022 19:55 Відповісти
 
 