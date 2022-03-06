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Депутати різних рівнів по всій Україні звертаються до держав-членів НАТО про закриття неба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад звернулись до народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО про закриття неба над Україною.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Івано-Франківська, Київська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Дніпровська, Тернопільска міські ради також звернулись до держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною", - зазначив Тимошенко.
За його словами, триває збір підписів мешканців Запоріжжя, Луганщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини.
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Скоріш то НАТО сидить і труситься від переляку.
НАТО не закриє небо.
Для закриття неба потрібно знищити кацапськи ППО розташовані і на території Московії.
Без цього НІЯК.
А це прямий удари по території Московії - зразу війна НАТО-Рашка.
Для мене - війна.
Для 40 мільйонів українців - війна.
А для НАТО - НЕ війна.
Цинічно? Цинічно.
Але світ такий - цинічний.
Чи після скандальної відставки свого начальника Генштабу :"Войско взбутновалось!!! Говорят, царь... ненастоящий!!!!!"
він теж з бункера не вилазить?
Kstati, posmotrite na teh, kto gotov podpisatjsia na poluchenije takticheskih udarov jadernim oruzhijem po neskoljko gorodam Ukraini.