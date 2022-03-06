Депутати різних рівнів по всій Україні звертаються до держав-членів НАТО про закриття неба. ФОТО

Депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад звернулись до народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО про закриття неба над Україною.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Івано-Франківська, Київська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Дніпровська, Тернопільска міські ради також звернулись до держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною", - зазначив Тимошенко.

За його словами, триває збір підписів мешканців Запоріжжя, Луганщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини.

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