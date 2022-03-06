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Депутати різних рівнів по всій Україні звертаються до держав-членів НАТО про закриття неба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад звернулись до народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО про закриття неба над Україною.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Івано-Франківська, Київська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Дніпровська, Тернопільска міські ради також звернулись до держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною", - зазначив Тимошенко.

За його словами, триває збір підписів мешканців Запоріжжя, Луганщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини.

Також читайте: Зеленський - світовим лідерам: "Закрийте небо над Україною, або дайте нам літаки! Інакше ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали". ВIДЕО

Депутати різних рівнів по всій Україні звертаються до держав-членів НАТО про закриття неба 01
Депутати різних рівнів по всій Україні звертаються до держав-членів НАТО про закриття неба 02

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А що НАТО ще сумнівається що хтось цього не хоче в Україні?
Скоріш то НАТО сидить і труситься від переляку.
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06.03.2022 20:04 Відповісти
Та ДОСИТЬ ЦЕ!
НАТО не закриє небо.
Для закриття неба потрібно знищити кацапськи ППО розташовані і на території Московії.
Без цього НІЯК.
А це прямий удари по території Московії - зразу війна НАТО-Рашка.
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06.03.2022 20:04 Відповісти
А зараз не війна? Ти вже нас так напужав,як Україна витримує, то війна НАТО-засрашка ниминуче буде поразкою засрашки.
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06.03.2022 20:07 Відповісти
Для тебе - війна.
Для мене - війна.
Для 40 мільйонів українців - війна.
А для НАТО - НЕ війна.
Цинічно? Цинічно.
Але світ такий - цинічний.
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06.03.2022 20:26 Відповісти
Це так. Ти сам чи пані Стацька дуже переймалися, наприклад, війнами в Іраку, Сирії чи Лівії? А в Руанді чи Малі? Так і ми для США та інших країн НАТО всього лиш аборигени...
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06.03.2022 20:49 Відповісти
А, що толку, якщо НАТО памперси міняють
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06.03.2022 20:06 Відповісти
podozjdi,, mozhet nam ostonovitj pomosjcj i borites tem hto vam jest, vot toljko dumaju tebja divannova voina vojen realjnij i obnukit, vedj drugova imu ne ostanetsia.
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06.03.2022 20:30 Відповісти
До речі, а де "славнозвісний" бульбофюрер? Його взагалі щось не чути.
Чи після скандальної відставки свого начальника Генштабу :"Войско взбутновалось!!! Говорят, царь... ненастоящий!!!!!"
він теж з бункера не вилазить?
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06.03.2022 20:15 Відповісти
mnogo idiotov v mire, tut uzhe nichego ne podelajesh - nadezjda na novoje pokolenije.
Kstati, posmotrite na teh, kto gotov podpisatjsia na poluchenije takticheskih udarov jadernim oruzhijem po neskoljko gorodam Ukraini.
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06.03.2022 20:28 Відповісти
У меня нет никаких сомнений что Украина выиграет эту войну с НАТО или без, но хочется посмотреть в глаза тем ****ям, которые последние 15 лет выходили на проплаченые митинги, кричали "Путин введи войска", хотели жить наРосии, а Украина им была не такая...кто был против НАТО еще со времен Ющенко-президента и против ЕС. Перекрасились вы уже, где вы сейчас?
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06.03.2022 20:41 Відповісти
 
 