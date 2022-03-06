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Російські окупанти везли із собою форму для параду, але щось пішло не так, - ССО. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти під час вторгнення до України взяли із собою парадну форму.
Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком.
Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення.
Як це можна пробачити?...", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+106 Перехватчик
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+91 Evgeniy Tube
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+77 Evgeniy Suhoteplyy
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@_Fashington
·
5 мар.
Путин очень скромен. Специально закрыл все соцсети, чтобы никто не узнал об его успехах
@_Fashington
5 мар.
Пропаганда: путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику и Путин ужинает в Белом Доме.
Реальность: твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне.
Пи darasaм в голове всегда парад.
...ссорі 45 тисяч " парадок" було закуплено.
..
Слава нації
Смерть москалям
Це все НАТО.
Вобщем, оскільки Україна не вступила в НАТО, НАТО підступно вирішило вступити в Правий Сектор).
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Слава нації
Смерть москалям
всі ці ліберасти луна москви і т.д. поки могли мовити, Україну інакше як багатою сусідкою не називали
27 mins ·
Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.
Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.
На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.
Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати ***** одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.
Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.
Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.
Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.
Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали ***** по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.
Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.
З кожного. Без виключень.
Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.
А можете ви все.
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
в Ірпені знайшли святкову форму військових РФ
https://t.me/vartovi_kyiv/31838
В одному із гаражів міста Ірпеня, що на Київщині, знайшли мішки з парадною формою російських льотчиків.