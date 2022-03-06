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Російські окупанти везли із собою форму для параду, але щось пішло не так, - ССО. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти під час вторгнення до України взяли із собою парадну форму.

Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком.

Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення.

Як це можна пробачити?...", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Сили ССО полонили майора-окупанта, який в 2014 році зрадив Україну. ВIДЕО

Російські окупанти везли із собою форму для параду, але щось пішло не так, - ССО 01
Російські окупанти везли із собою форму для параду, але щось пішло не так, - ССО 02

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Топ коментарі
+106
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
5 мар.



Путин очень скромен. Специально закрыл все соцсети, чтобы никто не узнал об его успехах
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06.03.2022 20:35
+91
Это не парадная, а похоронная
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06.03.2022 20:35
+77
размерчик не подошел)) Слава Украине. Хороший кацап это мертвый кацап.
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06.03.2022 20:35
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размерчик не подошел)) Слава Украине. Хороший кацап это мертвый кацап.
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06.03.2022 20:35 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
5 мар.



Путин очень скромен. Специально закрыл все соцсети, чтобы никто не узнал об его успехах
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06.03.2022 20:35 Відповісти
Это не парадная, а похоронная
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06.03.2022 20:35 Відповісти
у кацапов все как не у людей, даже на сво похороны идут как на парад...
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06.03.2022 20:46 Відповісти
Много чести. Одна братская могила для них. И памятник: от Украины с ненавистью!
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06.03.2022 20:51 Відповісти
ні, не братська могила а скотомогильник
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06.03.2022 21:14 Відповісти
рассчитывал на панихиду с почестями
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06.03.2022 20:35 Відповісти
вже и стройбат у ход пошел
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06.03.2022 20:35 Відповісти
в РАСХОД
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06.03.2022 20:56 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 20:36 Відповісти
А где владелец формы? Ушел на...уй?
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06.03.2022 20:36 Відповісти
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06.03.2022 20:40 Відповісти
ага, вслед за кораблем
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06.03.2022 20:40 Відповісти
Вашингтонский Обком

@_Fashington

5 мар.


Пропаганда: путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику и Путин ужинает в Белом Доме.
Реальность: твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне.
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06.03.2022 20:36 Відповісти
І місцеві цигани відчавлюють бронетехніку
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06.03.2022 20:48 Відповісти
А працiвник Укрпошти збивае россiйский лiтак...
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06.03.2022 21:46 Відповісти
Які в уя "крестьянє" в Україні?!
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06.03.2022 21:05 Відповісти
Ну, спалился чуть чуть, с кем не бывает))
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06.03.2022 21:42 Відповісти
в кацапів має бути одна парадна форма-чорний мішок
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06.03.2022 20:36 Відповісти
Вместо парадной формы лучше бы мусорный мешок бы взяли
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06.03.2022 20:36 Відповісти
во !!! губу раскатали !!! не то что на парад даже в землю пойдут в мусорном мешке, сами выбрали
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06.03.2022 20:37 Відповісти
Хоронять також у парадній формі. Але тут... всіх в одну яму. У парадній формі.
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06.03.2022 20:37 Відповісти
Парадная форма этих тварей черный пакет.
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06.03.2022 20:37 Відповісти
Лучше бы гробы с собой захватили
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06.03.2022 20:37 Відповісти
Парадные.
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06.03.2022 20:38 Відповісти
Ну и хорошо, что они такие дебилы - нас это откровенно радует.
Пи darasaм в голове всегда парад.
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06.03.2022 20:37 Відповісти
За кацапською дєдовоєватєльною традицією до кожної парадної форми має бути парадна пляшка... для парадноґо набутиліванія.
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06.03.2022 20:37 Відповісти
Инженерные войска - сапер. Говорили ж дураку что может ошибиться один раз, не послушал.)
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06.03.2022 20:38 Відповісти
реально гарматне м'ясо, навіть не знало, що його везуть на забій для потєхі бункерного маньяка
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06.03.2022 20:38 Відповісти
И второй вариант - скрепный поносец хочет, чтобы, когда он подохнет в Украине, быть прикопанным на обочине в парадной форме.
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06.03.2022 20:38 Відповісти
В ней и закапывайте.
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06.03.2022 20:38 Відповісти
Бачу що сапера задвухсотили. Скоріше всього що не на парад, дембельский комплект - сказали "вот вам акорд - пакататся на Украину и на дембель через неделю". Дембельнувся, та не туди.
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06.03.2022 20:38 Відповісти
Коротко
...ссорі 45 тисяч " парадок" було закуплено.
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 20:38 Відповісти
То шо ж не так? Все якраз логічно. У парадній і поховають.
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06.03.2022 20:39 Відповісти
для орків парадка, це поліетиленовий пакет
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06.03.2022 21:13 Відповісти
Смерть окупантам!
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06.03.2022 20:39 Відповісти
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06.03.2022 20:39 Відповісти
Скоро вертухаїв з ФСІНу мочити доведеться?
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06.03.2022 20:39 Відповісти
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06.03.2022 20:40 Відповісти
@Bolbochanyn

Це все НАТО.
Вобщем, оскільки Україна не вступила в НАТО, НАТО підступно вирішило вступити в Правий Сектор).
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06.03.2022 20:40 Відповісти
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06.03.2022 20:40 Відповісти
Росіяни вже заробили ненависть українського народу на кілька своїх наступних поколінь. Фотографуйте, документуйте. Потім перекажете і покажете своїм дітям, внукам і правнукам. Вони мають відчувати нашу ненависть навіть коли опиняться в гробу. Смерть кацапам! Слава Україні!
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06.03.2022 20:42 Відповісти
Нигадицца. А где аксельбанты из бельевой веревки?
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06.03.2022 20:42 Відповісти
...поховали москаля край дороги...
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 20:42 Відповісти
Парадна форма окупанта
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06.03.2022 20:43 Відповісти
селофановый мешок - не простое украшенье....
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06.03.2022 20:50 Відповісти
Печалька. Вместно парадного мундира теперь оденут в деревянный макинтош.....
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06.03.2022 20:43 Відповісти
Ещё чего лес на них переводить - в скотомогильник.
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06.03.2022 20:51 Відповісти
панять и прастить, и немного прикопать
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06.03.2022 20:44 Відповісти
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06.03.2022 20:45 Відповісти
в порівнянні навіть з нами ахах 🤣
всі ці ліберасти луна москви і т.д. поки могли мовити, Україну інакше як багатою сусідкою не називали
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06.03.2022 20:51 Відповісти
хорошо излагает, сабака
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06.03.2022 21:13 Відповісти
Юрій Гудименко

27 mins ·

Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.

Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.

На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.

Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати ***** одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.

Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.

Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.

Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.

Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали ***** по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.

Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.

З кожного. Без виключень.

Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.

А можете ви все.
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06.03.2022 20:46 Відповісти
Более прагматичная Украина посчитала,что пластиковый мешок смотрится как-то эстетичнее для фашистоф из России
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06.03.2022 20:47 Відповісти
Це парадна форма? У нас на заправках така ж робоча у працівників
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06.03.2022 20:48 Відповісти
Ну а в чому ж на концерт до самого Кобздона йти?
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06.03.2022 20:50 Відповісти
Кацапы, срочно перешивайте форму...
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06.03.2022 20:59 Відповісти
Дивно , кацапа розірвало , але пердак цілий . !! .
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06.03.2022 21:09 Відповісти
Мабуть, в тому місці його щільно прикривав "товарисч".
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06.03.2022 21:17 Відповісти
парадная -для красивых похорон
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06.03.2022 21:00 Відповісти
на перегной, как диды в Афганистане!!!
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06.03.2022 21:00 Відповісти
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны

1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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06.03.2022 21:01 Відповісти
боєвий бурят загубив
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06.03.2022 21:07 Відповісти
Тю , дурне , хто ж його буде в неї одівати . Дебіли бл....
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06.03.2022 21:07 Відповісти

в Ірпені знайшли святкову форму військових РФ

https://t.me/vartovi_kyiv/31838

В одному із гаражів міста Ірпеня, що на Київщині, знайшли мішки з парадною формою російських льотчиків.
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06.03.2022 21:13 Відповісти
Очередное свидетельство, что война с Украиной планировалось очень давно. Очередное свидетельство, что Украину напичкали кацапской агентурой. И при всем при этом вместо взятия Киева за три дня взяли за щеку. А теперь кацапская агентура дохнет при задержании, ВСУ набивает руку, падарунки идут от настоящих друзей с Запада.
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06.03.2022 21:34 Відповісти
Був тут один що Лондон ротом завоювував
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06.03.2022 21:16 Відповісти
Капец, это уже смешно как-то...
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06.03.2022 21:22 Відповісти
ОЛЬО!!! ВСЕ ПІШЛО ТАК!!! саме так як мало бути і СЛАВА ЗСУ!!!!
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06.03.2022 21:24 Відповісти
Это нельзя простить. Можно попробовать заставить их отрабатывать после войны, строить. Но это вряд ли, эти кроворукие и ленивые все равно работать не будут. Даже если что-то построят, то жить там будет не можно. Проблемка...
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06.03.2022 21:33 Відповісти
Разбирать завалы, ходить по минным полям в поисках неразорвавшегося - это да, но не строить. Ну их нафиг, они настроят..Сами будем строить, ну и те, кто сейчас нам помогает.
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06.03.2022 21:47 Відповісти
 
 