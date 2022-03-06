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ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Українські військові під Сєверодонецьком розбили передовий загін російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Успішна контратака під Сєверодонецьком – українські воїни знищили передовий загін російських військ. Українська армія ефективно обороняє Сєверодонецьк – ключовий вузол комунікацій на Донбасі. Сьогодні в ході короткої контратаки наші підрозділи розгромили передовий загін противника, знищено 3 БМП та два автомобілі", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, сили командування ООС успішно відбивають усі атаки окупантів та завдають їм великих втрат.

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ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 01
ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 02
ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 03
ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 04
ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 05

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Топ коментарі
+34
Добре що всіх вбили і не брали полонених. Всіх хто не кинув зброю тре вбивати...
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06.03.2022 21:06
+17
Героям Слава ! Слава ЗСУ ! МОЛОДЦЫ ! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ! Украина ПОБЕДИТ РАШИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ ОККУПАНТОВ !
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06.03.2022 21:12
+11
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06.03.2022 21:34
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Добре що всіх вбили і не брали полонених. Всіх хто не кинув зброю тре вбивати...
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06.03.2022 21:06 Відповісти
Героям Слава ! Слава ЗСУ ! МОЛОДЦЫ ! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ! Украина ПОБЕДИТ РАШИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ ОККУПАНТОВ !
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06.03.2022 21:12 Відповісти
Паламались нимножка
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06.03.2022 21:12 Відповісти
это" мобильный кацапский крематорий"-а то ещё собирай их и храни
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06.03.2022 21:13 Відповісти
Тактика «мотті»
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06.03.2022 21:19 Відповісти
Повинен бути компроміс щодо евакуації людей. Окупанти повинні дотримуватися цього режиму припинення вогню, щоб люди не постраждали далі Дай Боже всім в Україні
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06.03.2022 21:21 Відповісти
Бугага!
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06.03.2022 21:27 Відповісти
Вкотре звернув увагу, що атака протитанковими комплексами робить з рашатехніки просто мотлох!
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06.03.2022 21:33 Відповісти
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06.03.2022 21:34 Відповісти
peredovoi ili perednij, mda, ja ne ruskij, no razve v etom net raznici?
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06.03.2022 21:38 Відповісти
Ай-ай-ай-ай - а кто это сделал? ©
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06.03.2022 22:39 Відповісти
 
 