ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто. ФОТОрепортаж

Українські військові під Сєверодонецьком розбили передовий загін російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Успішна контратака під Сєверодонецьком – українські воїни знищили передовий загін російських військ. Українська армія ефективно обороняє Сєверодонецьк – ключовий вузол комунікацій на Донбасі. Сьогодні в ході короткої контратаки наші підрозділи розгромили передовий загін противника, знищено 3 БМП та два автомобілі", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, сили командування ООС успішно відбивають усі атаки окупантів та завдають їм великих втрат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші війська розгромили парашутно-десантну роту під Миколаєвим - захоплено 7 бронемашин. ВIДЕО









