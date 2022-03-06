Вулицю "Російську" у Чехії "перейменували" на "Російський військовий корабель, йди нах#й". ФОТО

В Чехії місцеві жителі "перейменували" вулицю Російську.

Про це у Facebook повідомила журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

У Празі є вулиця "Російська". Чеською це "Ruská". Чеські активісти її "перейменували" - на таблички наклеїли такі ж наклейки, але з іншою назвою. Тепер ця вулиця називається "Ruská válečné lodi, jdi do prdele". Що перекладається як "Російський військовий корабель, йди нах#й", - йдеться в повідомленні.

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