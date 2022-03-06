УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47801 відвідувач онлайн
Фото За кордоном
20262 18
війна (7386) Росія (28488) вулиця (38) Чехія (438)

Вулицю "Російську" у Чехії "перейменували" на "Російський військовий корабель, йди нах#й". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

В Чехії місцеві жителі "перейменували" вулицю Російську.

Про це у Facebook повідомила журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

У Празі є вулиця "Російська". Чеською це "Ruská". Чеські активісти її "перейменували" - на таблички наклеїли такі ж наклейки, але з іншою назвою. Тепер ця вулиця називається "Ruská válečné lodi, jdi do prdele". Що перекладається як "Російський військовий корабель, йди нах#й", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто. ФОТОрепортаж

Вулицю Російську у Чехії перейменували на Російський військовий корабель, йди нах#й 01
Вулицю Російську у Чехії перейменували на Російський військовий корабель, йди нах#й 02

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
06.03.2022 21:14
+25
Бомба! Спасибо!)
показати весь коментар
06.03.2022 21:14
+22
Дрібниця, але приємно😄
показати весь коментар
06.03.2022 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.03.2022 21:14 Відповісти
Бомба! Спасибо!)
показати весь коментар
06.03.2022 21:14 Відповісти
Дрібниця, але приємно😄
показати весь коментар
06.03.2022 21:14 Відповісти
Капля камень точит ))
показати весь коментар
06.03.2022 21:16 Відповісти
Тут мелочей не бывает.
показати весь коментар
06.03.2022 22:14 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 21:14 Відповісти
Конечно там написано: иди в жопу,но все равно приятно.
показати весь коментар
06.03.2022 21:22 Відповісти
В контексте понимается так как перевел "Цензор"...
показати весь коментар
06.03.2022 21:37 Відповісти
hele_musish si mislit jaco "curak" nebo "kokot"
показати весь коментар
06.03.2022 21:49 Відповісти
Так московитсько-фашистсько окупантському кораблю, саме туди і дорога.
показати весь коментар
06.03.2022 21:23 Відповісти
Гугл-перекладач дає трошки іншу, але теж непогану, трансляцію українською: "російський військовий корабель *****".
показати весь коментар
06.03.2022 21:26 Відповісти
Колись було популярне - руссо-туристо. Тепер у всьому світі - руссо-фашисто.
показати весь коментар
06.03.2022 21:29 Відповісти
Вряд ли официально переименовали, но даже вывеска - зачёт...
показати весь коментар
06.03.2022 21:32 Відповісти
Яка шикарна адреса- вулиця "руский корабль иди нах.." № 10
показати весь коментар
06.03.2022 21:35 Відповісти
Троллинг 80-го левела. ))
показати весь коментар
06.03.2022 21:41 Відповісти
Мне кажется что таки в сраку
показати весь коментар
06.03.2022 21:55 Відповісти
А в Вильнюсе 3 марта улица, которая ведет в Рос. посольству, переименована в улицу "Героев Украины", по-литовски "Ukrainos didvyrių" gatvė.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniaus-meras-rusijos-ambasadai-parenge-siurpriza-teks-pasikeisti-adresa.d?id=89608755
🇺🇦
показати весь коментар
06.03.2022 22:14 Відповісти
Теперь адрес рос. посольства будет: Вильнюс, улица Героев Украины, 2, или по-литовски Vilnius, Ukrainos didvyrių gatvė, 2. 👋
показати весь коментар
06.03.2022 22:20 Відповісти
 
 