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Луганщина (1680) операція Об'єднаних сил (3184)

Знищено 40 окупантів, 8 БМП та артсистеми, - ООС про бої на Луганщині 6 березня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни Об’єднаних сил відправили горіти у пеклі 40 російських загарбників, знищили 8 ворожих БМП, 1 МТЛБ, Урал, позашляховик та чималу кількість артилерійських систем.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ООС. 

У повідомленні відзначається: "Сьогодні протягом дня на Луганському напрямку точилися запеклі бої. Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села. Здійснював численні спроби прориву нашої оборони на більшості напрямків та активно застосовував артилерію. Українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та вели ефективну контрбатарейну боротьбу з рашистськими артилерійськими розрахунками, що обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.

Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.

Українські воїни стійко утримували свої позиції, завдаючи втрат ворогу, та здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили майже 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється).

Збройні Сили України продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора, наносячи загарбникам важкі втрати. Разом до перемоги!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники Маріуполя знищили 40 окупантів, двох взяли у полон, – Геращенко

Знищено 40 окупантів, 8 БМП та артсистеми, - ООС про бої на Луганщині 6 березня 01
Знищено 40 окупантів, 8 БМП та артсистеми, - ООС про бої на Луганщині 6 березня 02
Знищено 40 окупантів, 8 БМП та артсистеми, - ООС про бої на Луганщині 6 березня 03
Знищено 40 окупантів, 8 БМП та артсистеми, - ООС про бої на Луганщині 6 березня 04
Знищено 40 окупантів, 8 БМП та артсистеми, - ООС про бої на Луганщині 6 березня 05
Знищено 40 окупантів, 8 БМП та артсистеми, - ООС про бої на Луганщині 6 березня 06
Знищено 40 окупантів, 8 БМП та артсистеми, - ООС про бої на Луганщині 6 березня 07

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Топ коментарі
+12
"40 чоловік особового складу". Треба писати "40 дегенератів", а не "чоловік"
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06.03.2022 22:55
+11
Что, прошли учения кацапчеги? Море впечатлений?
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06.03.2022 22:54
+11
Слава ЗСУ ! Смерть кацапам ! Усім !
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06.03.2022 23:00
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06.03.2022 22:52 Відповісти
WOW!КРАСИВАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА!
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06.03.2022 22:53 Відповісти
"Підрозділ США ACC-RSA (Army Contracting Command- Redstone Arsenal) оголосив тендер на утилізацію ударних вертольотів AH-64D Apache". (С) А ВСУ оголосила тендер на утилізацію путінських окупантів! То може домовився????
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06.03.2022 22:53 Відповісти
Что, прошли учения кацапчеги? Море впечатлений?
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06.03.2022 22:54 Відповісти
У МЕНЯ ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС... ЧЬИ УЧЕНИЯ?...
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07.03.2022 00:55 Відповісти
"Три порции шашлыка выбросила в пропасть" (с)
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06.03.2022 22:54 Відповісти
"40 чоловік особового складу". Треба писати "40 дегенератів", а не "чоловік"
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06.03.2022 22:55 Відповісти
Слава ЗСУ ! Смерть кацапам ! Усім !
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06.03.2022 23:00 Відповісти
Слава Героям!
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06.03.2022 23:07 Відповісти
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить...
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06.03.2022 23:38 Відповісти
Украина лечит пациента, будем ставить клизму и оперировать, гнать глисты!!!!!!!!!!!
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06.03.2022 23:43 Відповісти
Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪низький уклін Вам !,
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07.03.2022 00:13 Відповісти
 
 