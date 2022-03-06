На Миколаївщині загарбники обстріляли й пограбували швейцарського журналіста. ФОТО

У Миколаївській області російські загарбники обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії. Поліцейські Кіровоградщини допомогли пораненому чоловіку дістатися до лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Кіровоградської області на свої сторінці у фейсбуці.

Ґійом Бріке, громадянин Швейцарії, незалежний журналіст, працював на території Миколаївської області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні.

6 березня під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль був обстріляний військовими окупаційних російських сил.

Кілька куль влучили в скло, спричинивши іноземцю поранення. Журналіст зазнав пошкодження обличчя та передпліччя. Після зупинки транспортного засобу російські загарбники відібрали в пораненого іноземного журналіста документи, грошові кошти, фото-, відеотехніку, ноутбук та інші цінні речі і відпустили.

Потерпілий журналіст якомога швидше вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу.

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