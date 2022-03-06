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На Миколаївщині загарбники обстріляли й пограбували швейцарського журналіста. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині загарбники обстріляли й пограбували швейцарського журналіста. ФОТО

У Миколаївській області російські загарбники обстріляли та пограбували журналіста зі Швейцарії. Поліцейські Кіровоградщини допомогли пораненому чоловіку дістатися до лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Кіровоградської області на свої сторінці у фейсбуці.

Ґійом Бріке, громадянин Швейцарії, незалежний журналіст, працював на території Миколаївської області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні.

На Миколаївщині загарбники обстріляли й пограбували швейцарського журналіста 01

6 березня під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль був обстріляний військовими окупаційних російських сил.

На Миколаївщині загарбники обстріляли й пограбували швейцарського журналіста 02

Кілька куль влучили в скло, спричинивши іноземцю поранення. Журналіст зазнав пошкодження обличчя та передпліччя. Після зупинки транспортного засобу російські загарбники відібрали в пораненого іноземного журналіста документи, грошові кошти, фото-, відеотехніку, ноутбук та інші цінні речі і відпустили.

На Миколаївщині загарбники обстріляли й пограбували швейцарського журналіста 03

Потерпілий журналіст якомога швидше вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу.

Дивіться також: Російська ДРГ обстріляла британських журналістів зі Sky News. ВIДЕО

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Топ коментарі
+17
Это даже не орки, это хрен знает как называются эти двуногие.
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06.03.2022 23:51
+14
Нехай тепер їздить по світу і розповідає про таинственную руSSкую душу, що орки дикуни пиздять і грабують. Мож Швейцарія заморозить мордорські гроші
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06.03.2022 23:55
+12
Швейцарець вже виказав занепокоєння ?
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06.03.2022 23:53
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Это даже не орки, это хрен знает как называются эти двуногие.
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06.03.2022 23:51 Відповісти
Орки...безмозглые тупые орки
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06.03.2022 23:51 Відповісти
Смерть окупантам!
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06.03.2022 23:51 Відповісти
у москалів нічого святого немає
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06.03.2022 23:52 Відповісти
Швейцарець вже виказав занепокоєння ?
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06.03.2022 23:53 Відповісти
Нехай тепер їздить по світу і розповідає про таинственную руSSкую душу, що орки дикуни ******* і грабують. Мож Швейцарія заморозить мордорські гроші
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06.03.2022 23:55 Відповісти
Нууууу ему как видно обязательно нужно было в пекло ехать..так вот он и на себе ощутил «гостеприимность»русского мира..теперь есть о чем писать…
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06.03.2022 23:57 Відповісти
Для того и существует нормальная пресса. В отличие от журнашлюх, люди стараются передать объективную информацию, даже из ада!
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07.03.2022 00:13 Відповісти
Дика кацапська орда безцеремонно ступила на нашу землю😡
Цю ******* кацапську потрібно живцем закопувати в землю , так як це не люди , а жорстокі вбивці 😠
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06.03.2022 23:57 Відповісти
Так самого того макаронніка в 14р оркі *********, а нашого Марківа мучили в тюрмі.
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06.03.2022 23:57 Відповісти
А у той техніці ніякого GPS-маячку не було?
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06.03.2022 23:57 Відповісти
Орда, дика орда! Час минає, а генетика робить своє, іго дике , воровите!
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06.03.2022 23:58 Відповісти
Путіноїдів треба убивати безжально та у великих кількостях. Це потвори.
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06.03.2022 23:58 Відповісти
в плен не брать. раненых добивать!!!
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07.03.2022 00:00 Відповісти
Командующие Украинской Армии сказали что мы - воины Света и не будем опускаться до уровня фашистов путина. Ты пойми, ты своей ненавистью не даёшь закончиться этой войне и накликаешь на Украину ещё бОльшую беду.
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07.03.2022 00:49 Відповісти
Ані падумалі шо он фашизд!!!
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06.03.2022 23:59 Відповісти
Мародёры козлообразные..
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07.03.2022 00:04 Відповісти
відчайдуха, наш хлоп
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07.03.2022 00:06 Відповісти
Шакали
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07.03.2022 00:06 Відповісти
Ці кончені уйопки порушили вже всі правила війни. Пресу ж ніде не читають, тільки дикуни з московських болот хєрачать по журналістах, швидких, евакуаціях дітей та жінок.
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07.03.2022 00:08 Відповісти
*не чіпають
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07.03.2022 00:09 Відповісти
"Винепанимаєте". Ці "ввічливі люди" просто показали журналісту всю красу "русскава мира".
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07.03.2022 00:11 Відповісти
Ну где они набрали такое быдло?С каких бурятских окраин?Вообще ничего святого нет-убивают цивильное население.бомбят жилые кварталы ,грабят убегающих от войны,грабят магазины и квартиры,стреляют в прессу,расстреливают явно гражданские машины с людьми
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07.03.2022 00:27 Відповісти
Это не армия. Похоже на то что набрали обычных убийц маньяков и садистов.
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07.03.2022 00:52 Відповісти
 
 