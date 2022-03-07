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Ввечері 6 березня по Коростеню та Овручу нанесений повітряний удар - травмована 1 людина, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Близько 21:00 6 березня у м. Коростень внаслідок повітряного удару вибито вікна у триповерховій будівлі ЗОШ №2. Загиблих немає, 1 людина отримала травми. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 1 одиницю техніки та 3 чоловіки особового складу 8 ДПРЧ м. Коростень.

Як інформує Цензор.НЕТ про уе повідомляє ДСНС в Житомирській області.

"Крім того, приблизно у цей же час у м. Овруч Коростенського району також внаслідок повітряного удару зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості, повністю два двоповерхових житлових будинки. Зазнали пошкоджень (вибиті вікна, двері) кілька багатоквартирних житлових будинків (інформація наразі уточнюється). Під час поквартирного обходу бійцями ДСНС з метою виявлення постраждалих, в одній із квартир на 5-му поверсі рятувальники знайшли жінку похилого віку, яка перебувала в шоковому стані, не могла рухатися і потребувала допомоги. Рятувальники викликали на місце події екстренну медичну допомогу, лікарі нормалізували стан жінки, від подальшої госпіталізації вона відмовилася. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 2 одиниці техніки та 11 рятувальників 12 ДПРЧ м. Овруч", - відзначається у повідомленні.

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Ввечері 6 березня по Коростеню та Овручу нанесений повітряний удар - травмована 1 людина, - ДСНС 01
Ввечері 6 березня по Коростеню та Овручу нанесений повітряний удар - травмована 1 людина, - ДСНС 02
Ввечері 6 березня по Коростеню та Овручу нанесений повітряний удар - травмована 1 людина, - ДСНС 03
Ввечері 6 березня по Коростеню та Овручу нанесений повітряний удар - травмована 1 людина, - ДСНС 04

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- Беримор, зачем лапотники по школам бьют?
- Пид@р@сы, сэр!
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07.03.2022 02:36 Відповісти
Падли, по школах хєрачать, мабуть думають, що там люди ховаються.
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07.03.2022 02:45 Відповісти
 
 