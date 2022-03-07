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Фото Війна в Україні
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війна (7386) Сумська область (479) Живицький Дмитро (20)

Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міський голова Охтирки Павло Кузьменко за фахом - лікар. Під час війни він стоїть ночами біля операційного столу.

Про це пише у фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто я вважаю, що Охтирка - місто герой! А його очільник, Павло Петрович Кузьменко, який вдень рятує місто, а вночі - оперує людей (за фахом він лікар) справжній супергерой і заслуговує на найвищі нагороди!" - написав він.

Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 01

Живицький зазначив, що мешканці Охтирки гідно тримаютсья у важкій ситуації. Місто лишилося без тепла через зруйновану ТЕЦ. Росіяни розбомбили склади з продуктами, будматеріалами та стоянку бензовозів.

"Російська армія робить усе, аби перетворити наші міста і села на пекло, де неможливо жити", - додав Живицький.

Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 02
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 03
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 04
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 05
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 06
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 07
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 08
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 09
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 10
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 11
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 12
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 13
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 14
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 15
Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей 16

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07.03.2022 05:33 Відповісти
 
 