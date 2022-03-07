Мер Охтирки вдень рятує місто, а вночі - оперує людей. ФОТО

Міський голова Охтирки Павло Кузьменко за фахом - лікар. Під час війни він стоїть ночами біля операційного столу.

Про це пише у фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто я вважаю, що Охтирка - місто герой! А його очільник, Павло Петрович Кузьменко, який вдень рятує місто, а вночі - оперує людей (за фахом він лікар) справжній супергерой і заслуговує на найвищі нагороди!" - написав він.

Живицький зазначив, що мешканці Охтирки гідно тримаютсья у важкій ситуації. Місто лишилося без тепла через зруйновану ТЕЦ. Росіяни розбомбили склади з продуктами, будматеріалами та стоянку бензовозів.

"Російська армія робить усе, аби перетворити наші міста і села на пекло, де неможливо жити", - додав Живицький.





























