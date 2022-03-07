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Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Джаред Айзекман - американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 - привіз допомогу для українських військових.
Про це пише у фейсбуці радник посольства України в Польщі Олег Куць, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще ... привіз першу партію "смаколиків". Що там? Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок", - написав Куць.
Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.
Топ коментарі
+2 Urs
показати весь коментар07.03.2022 07:06
+2 Онотоле Онотольевич
показати весь коментар07.03.2022 07:07
+2 ьля
показати весь коментар07.03.2022 07:17
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