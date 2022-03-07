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Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Джаред Айзекман - американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 - привіз допомогу для українських військових.

Про це пише у фейсбуці радник посольства України в Польщі Олег Куць, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще ... привіз першу партію "смаколиків". Що там? Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок", - написав Куць.

Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.

Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ 01
Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ 02
Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ 03
Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ 04

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Топ коментарі
+2
лучше бы расейский сегмент от МКС отцепили. Гальюн и часовня там у кацманавтов есть, пусть автономно летают.
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07.03.2022 07:06
+2
Надіюсь смаколики для дерусифікації орків в неньці?
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07.03.2022 07:07
+2
а це, між іншим, показник рівня підтримки.
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07.03.2022 07:17
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лучше бы расейский сегмент от МКС отцепили. Гальюн и часовня там у кацманавтов есть, пусть автономно летают.
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07.03.2022 07:06 Відповісти
Одне, не виключає друге
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07.03.2022 07:11 Відповісти
та уже хочется и третьего, и четвёртого. А потом еще и компот.
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07.03.2022 07:18 Відповісти
Надіюсь смаколики для дерусифікації орків в неньці?
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07.03.2022 07:07 Відповісти
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07.03.2022 07:11 Відповісти
Дякуєм!
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07.03.2022 07:11 Відповісти
а це, між іншим, показник рівня підтримки.
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07.03.2022 07:17 Відповісти
З світу по нитці ..а ***** " сорочка " 8
.
Мордор та ***** повинен бути знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 07:18 Відповісти
куда привіз? у варшаву? міг, герой, хоча б до лондона долетіти.
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07.03.2022 07:20 Відповісти
это прирогатива **********
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07.03.2022 07:24 Відповісти
залутали
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07.03.2022 07:20 Відповісти
Я не знаю що можна привезти у літаку представницького класу - хіба що там відпрацьований варіант зняття крісел і в підлозі є спеціальні кріплення для фіксації вантажу (Хоча якщо ці "смаколики" на двох ногах (ветерани "ю ес армі" та ще й спеціалісти ППО - теж непогано)
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07.03.2022 07:31 Відповісти
Скорее всего модемы для Starlink.
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07.03.2022 07:35 Відповісти
Умовно десяток джевелінів, чи щось більш дрібніше але високотехнологічне спокійно поміститься. Або з десяток очкариків) які тямлять ламати проги всяких там фсб і вкс. Але ці "ботани" і з за кордону добре справляється.
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07.03.2022 07:40 Відповісти
А поляки отдадут нам "смаколики" ?
Или как с самолетами.
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07.03.2022 07:47 Відповісти
 
 