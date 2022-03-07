На Запоріжжі кадирівці обстріляли та переїхали танком авто "Укрпошти", яким розвозили пенсії: двоє загиблих. ФОТО

У Запорізькій області російські військові обстріляли авто "Укрпошти" і переїхали його танком. Загинуло двоє співробітників пошти, які розвозили пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм Запорізької обласної військової адміністрації.

"В суботу 5 березня, в Запорізькій області російські військові-кадирівці на танку обстріляли авто УКРПОШТИ та переїхали автомобіль.



На місці загинули чоловік та жінка.

Все це зафіксовано на фото.





Співробітники УКРПОШТИ розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині в'їхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього.



На даний час цей автомобіль стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка".

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