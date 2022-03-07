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На Запоріжжі кадирівці обстріляли та переїхали танком авто "Укрпошти", яким розвозили пенсії: двоє загиблих. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Запорізькій області російські військові обстріляли авто "Укрпошти" і переїхали його танком. Загинуло двоє співробітників пошти, які розвозили пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм Запорізької обласної військової адміністрації.

"В суботу 5 березня, в Запорізькій області російські військові-кадирівці на танку обстріляли авто УКРПОШТИ та переїхали автомобіль.

На місці загинули чоловік та жінка.
Все це зафіксовано на фото.

На Запоріжжі кадирівці обстріляли та переїхали танком авто Укрпошти, яким розвозили пенсії: двоє загиблих 01

Співробітники УКРПОШТИ розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині в'їхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього.

На даний час цей автомобіль стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка".

Читайте: Запоріжжя готується до облоги, окупанти вийшли з Енергодара, - голова ВЦА Старух
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Топ коментарі
+66
При словах" Нам сказали мы едем на учения"-стрелять в голову.
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07.03.2022 09:48
+52
Пидаров ватных уничтожать безо всяких колебаний и сомнений !
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07.03.2022 09:45
+44
********.Не берите их в плен.Кацапские мрази.
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07.03.2022 09:46
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Пидаров ватных уничтожать безо всяких колебаний и сомнений !
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07.03.2022 09:45 Відповісти
v tekste recj o kadirovsjih shakalah, truslivih no gromkih.
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07.03.2022 10:27 Відповісти
Без разницы. Дохнут оба вида ваты одинаково
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07.03.2022 11:07 Відповісти
********.Не берите их в плен.Кацапские мрази.
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07.03.2022 09:46 Відповісти
При словах" Нам сказали мы едем на учения"-стрелять в голову.
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07.03.2022 09:48 Відповісти
А де в них голова?
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07.03.2022 10:35 Відповісти
от блін - халепа ))))))

Стріляти в жопу - вона у них усюди - не промахнешься )))
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07.03.2022 12:41 Відповісти
Хватит брать пленных. Мы не прокормим ещепол рASSии
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07.03.2022 09:48 Відповісти
це агонія, в полон танкістів не брати
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07.03.2022 09:48 Відповісти
Только писарей,и то для обменного фонда.
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07.03.2022 09:50 Відповісти
Сражаться с ВСУ не получается , ну хоть мирных порвём …»герои» ничего не скажешь …кацап´- есть тварь , нет им пощады
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07.03.2022 09:48 Відповісти
это кадыровцы - трусливые, жалкие, гнусные твари, могут воевать только с мирными
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07.03.2022 10:04 Відповісти
Надо взять в плен пару кадыровцев , посадить их на бутылку от шампанского , снять видос и распространить в инете ! И сказать , что кадырка будет следующим 😡
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07.03.2022 10:26 Відповісти
Бешеных шакалов оприходуют, а с их Шер-Хана сдерут шкуру. Только к стене ее не прибьешь - сильно облезлая.
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07.03.2022 09:52 Відповісти
Зверьё рашистское
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07.03.2022 09:53 Відповісти
Звідки в кадирівців танки? Кадірівці - це підрозділи для зачисток території, воюють тільки з цивільними.
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07.03.2022 09:53 Відповісти
Вот поэтому розетка и нп закрыты. Укрпоште уважение и соболезнования.
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07.03.2022 09:55 Відповісти
Это - страх, загнанного зверья!
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07.03.2022 10:12 Відповісти
Кадыровцев убивать на месте ,не брать в плен.Эти сцыкуны лютовать могут только перед слабым.Кадыров тоже куда-то сдёрнул,узнав.что Путин в бункер залез..
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07.03.2022 10:12 Відповісти
i ****** krovju svinji, konechno razbavlenoi s vodoi, chtob luchshe vpitalas.
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07.03.2022 10:24 Відповісти
Абреки не имеют права на быструю смерть. Действуем, как завещал наш Нестор Махно: "Дикая дивизия" перестала существовать в 1919г.

https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/

Надо повторить!!!
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07.03.2022 10:22 Відповісти
кадиров,сучий ти ********,ти хотів в Україну,так приїзджай ми тобі і твоїм скаженним псам,голови різати не будем,а будем відрізати яйця,щоб більше не плодилися таке отреб"я.
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07.03.2022 10:25 Відповісти
Що ти верзеш?? Мабуть засланий козачок. Йди за руським кораблем 💨🤸
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07.03.2022 11:23 Відповісти
.
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07.03.2022 10:44 Відповісти
Жалко украинское сало! Их хоронить надо в свиномогильниках.
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07.03.2022 16:04 Відповісти
Кошмар.Как такое могло произойти?Зачем выпустили машину зная шо там оккупанты.
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07.03.2022 11:05 Відповісти
Кто интересуется историей знает, что чеченці самая агрессивная и беспощадная нация бівшего Союза..О них писал еще Лермонтов в Казачьей колібельной По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
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07.03.2022 11:07 Відповісти
Чеченцы злобные и трусливые садисты, подлежат уничтожению как в своё время мадьяры - в плен не брать.
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07.03.2022 11:26 Відповісти
Доминик Радван , почему ты сидишь за компом курва ты подзаборная, выйди покажи свое личико Гульчитай и скажи это в лицо чеченцам которые защищают Украину. Почему не выходишь, а сидишь здесь и дрочшь за компом, оскорбляя Чеченский народ. Рюсских ****** вроде тебя, я вижу многое развелось на этом сайте, выдавая себя за украинцев, под украинским флагом. С Украиной воюет россия, а не Чечение и чеченский народ. Желаю украинскому народу терпение и победы над Рашисткой хунтой.
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07.03.2022 15:45 Відповісти
Кадыркиных выплятков нужно прилюдно вешать на всех столбах, без всякого суда. И плевать на всякие женевские конвенции, эти питары их всё равно не выполняют.
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07.03.2022 12:18 Відповісти
Кадыровцев убивать не надо,кастрировать и отправлять домой с тавром герба Украины на лбу. И каждый встречный будет знать - идет кастрат воваший против Украины!
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Кадирівців у полон не брати !
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07.03.2022 20:34 Відповісти
Чмошні кадирківці тільки з цивільними "герої" або 100 на одного, як й уся їх рашисская "супєрАрмія" .
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07.03.2022 20:35 Відповісти
 
 