Знищено 7 танків, 7 бронемашин, приблизно 40 російських військовослужбовців: Нацгвардія провела успішну контратаку під Маріуполем, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Учора 6 березня відомий полк Нацгвардії провів контратаку проти російських військ під Маріуполем.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.

"Успішна контратака під Маріуполем! Вчора 6 березня відомий полк Нацгвардії провів контратаку проти російських військ під Маріуполем. Знищено 7 танків, 7 бронемашин, приблизно 40 російських військовослужбовців. Двох російських військових взяли в полон, один із них - кадровий командир танкового взводу. З трупів та з полонених взяли документи та зброю", - розповів Бутусов.

Крім того, він зазначив, що попри оточення міста, найважчі артилерійські та авіаційні удари по Маріуполю та повне знищення міської інфраструктури, українські воїни безстрашно борються і завдають величезної шкоди російській армії.

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