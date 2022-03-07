УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18203 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
26 949 23
армія РФ (13428) війна (56124) Маріуполь (2816) знищення (4069) Бутусов Юрій (3124)

Знищено 7 танків, 7 бронемашин, приблизно 40 російських військовослужбовців: Нацгвардія провела успішну контратаку під Маріуполем, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Знищено 7 танків, 7 бронемашин, приблизно 40 російських військовослужбовців: Нацгвардія провела успішну контратаку під Маріуполем, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Учора 6 березня відомий полк Нацгвардії провів контратаку проти російських військ під Маріуполем.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.

"Успішна контратака під Маріуполем! Вчора 6 березня відомий полк Нацгвардії провів контратаку проти російських військ під Маріуполем. Знищено 7 танків, 7 бронемашин, приблизно 40 російських військовослужбовців. Двох російських військових взяли в полон, один із них - кадровий командир танкового взводу. З трупів та з полонених взяли документи та зброю", - розповів Бутусов.

Крім того, він зазначив, що попри оточення міста, найважчі артилерійські та авіаційні удари по Маріуполю та повне знищення міської інфраструктури, українські воїни безстрашно борються і завдають величезної шкоди російській армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники Маріуполя знищили 40 окупантів, двох взяли у полон, – Геращенко

Також дивіться: В результаті контратаки під Маріуполем українські бійці знищили близько 30 окупантів, 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра, двоє росіян потрапили в полон. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
показати весь коментар
07.03.2022 10:41
+32
Боже, храни наших Воинов.
показати весь коментар
07.03.2022 10:43
+19
Від самої назви"Азов" рашисти какаються та пісяються.
показати весь коментар
07.03.2022 10:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.03.2022 10:41 Відповісти
№200
показати весь коментар
07.03.2022 10:53 Відповісти
Б ули №2, а стали №200.
показати весь коментар
07.03.2022 16:21 Відповісти
Боже, храни наших Воинов.
показати весь коментар
07.03.2022 10:43 Відповісти
вчора прес-служба Азову повідомляла про ці ж самі успіхи, але десь на 25% менші
показати весь коментар
07.03.2022 10:43 Відповісти
Дык в запале боя сразу всё не посчитаешь. ))))
показати весь коментар
07.03.2022 10:47 Відповісти
Від самої назви"Азов" рашисти какаються та пісяються.
показати весь коментар
07.03.2022 10:45 Відповісти
Кстати у "Азова" знак перечеркнутая Z
показати весь коментар
07.03.2022 13:14 Відповісти
Ні.
показати весь коментар
07.03.2022 13:16 Відповісти
"Відомий полк Нацгвардії" - це шо за нісенітниця?????
"Азов" розхерачив окупантів!
показати весь коментар
07.03.2022 10:45 Відповісти
у нас хоть место свободное останется где можна будет пройти или проехать не наткнувшись на груды металоллома - если фермеры и цыгане не растащат себе на огороды
показати весь коментар
07.03.2022 10:45 Відповісти
Металлолом сильно упадёт в цене )))
показати весь коментар
07.03.2022 10:48 Відповісти
СССР называли империей зла. И сейчас РФ такая. А почему так?
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.
показати весь коментар
07.03.2022 10:48 Відповісти
Зачем постить вчерашние новости ,которые вчера здесь же и были ?
показати весь коментар
07.03.2022 10:56 Відповісти
Что бы тебе кацапоиду напомнить шо вам ***** !!!
показати весь коментар
07.03.2022 13:07 Відповісти
Удостоверение классного специалиста. Я так понимаю, если есть классный специалист, то должен быть и <********* специалист
показати весь коментар
07.03.2022 11:04 Відповісти
Якщо так класного спєца покрошили, то що робиться з ********?
показати весь коментар
07.03.2022 11:25 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 12:07 Відповісти
говорит - а у нас здесь делают очень качественные сапоги для экспортной поставки на расию... один кацап уже испытал... прыгнул в сапогах с 9 этажа... - и... - все нормально, сапоги целые остались... мы же за качество отвечаем...
показати весь коментар
07.03.2022 11:26 Відповісти
Слава Мариуполю - городу Герою.
показати весь коментар
07.03.2022 12:44 Відповісти
******. Готовились. Долго думали. Знак выбран в полном соответствии.
показати весь коментар
07.03.2022 13:23 Відповісти
УКРАИНСКАЯ МЯСОРУБКА РАБОТАЕТ!
ВЕЗИТЕ ЕЩЕ МЯСА!
показати весь коментар
07.03.2022 16:30 Відповісти
 
 