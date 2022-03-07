Знищено 7 танків, 7 бронемашин, приблизно 40 російських військовослужбовців: Нацгвардія провела успішну контратаку під Маріуполем, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Учора 6 березня відомий полк Нацгвардії провів контратаку проти російських військ під Маріуполем.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Фейсбуку.
"Успішна контратака під Маріуполем! Вчора 6 березня відомий полк Нацгвардії провів контратаку проти російських військ під Маріуполем. Знищено 7 танків, 7 бронемашин, приблизно 40 російських військовослужбовців. Двох російських військових взяли в полон, один із них - кадровий командир танкового взводу. З трупів та з полонених взяли документи та зброю", - розповів Бутусов.
Крім того, він зазначив, що попри оточення міста, найважчі артилерійські та авіаційні удари по Маріуполю та повне знищення міської інфраструктури, українські воїни безстрашно борються і завдають величезної шкоди російській армії.
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