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Обгорілий пілот збитого російського Мі-8 - товаришам по службі: одумайтеся та вертайтеся додому. ВIДЕО 18+
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський окупант, пілот гелікоптера Мі-8, капітан Ілаєв Вадим Валерійович, котрий сильно обгорів під час збиття гвинтокрила, закликає росіян одуматися та не воювати проти України.
Відповідне відео опублікував у фейсбуці екснардеп Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до товаришів по службі, припиніть ці дії та повертайтеся додому. Схаменіться та вертайтеся додому", - закликав він.
Топ коментарі
+70 Підлога Маккартні
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+57 Benjie Lucic 01c9ec1b
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+52 Підлога Маккартні
показати весь коментар07.03.2022 11:17
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Будь ласка, зачекайте...
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Ня згодны. У параўнанні з ім кракадзілы проста прыгажуны!
Украинские "пластические хирурги" работают на совесть!
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Капитан, капитан, улыбни-и-и-тесь!
Капитан, капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряются моря!
Включите ему, пусть улыбнется
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Сабакі падцягнуць... Хто прыцягне руку, хто нагу... Нехта - ныркі і лягені. І толькі мозг не прыцягне ніхто. Не таму что з'елі, а таму што мозгу там ніколі й не было.
(і не треба згадувати про 6 млн. - кацапи це не євреї, це таки некошерний дрек, що навіть на кров не годиться для маци на Песах... тому за цей "злочин проти людяності" хіба що стурбованість можна висловити, не дуже глибоку причому)
Как полёт ?
потом на рудники
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... адразу пасля таго, як у яго зніклі вочы.
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Вадик, всё это херня... Зато тушёнки просроченной полопал!
Теперь я видел все...