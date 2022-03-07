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Обгорілий пілот збитого російського Мі-8 - товаришам по службі: одумайтеся та вертайтеся додому. ВIДЕО 18+

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупант, пілот гелікоптера Мі-8, капітан Ілаєв Вадим Валерійович, котрий сильно обгорів під час збиття гвинтокрила, закликає росіян одуматися та не воювати проти України.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці екснардеп Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Звертаюся до товаришів по службі, припиніть ці дії та повертайтеся додому. Схаменіться та вертайтеся додому", - закликав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - затриманий російський пілот зі збитого над Харковом літака дав перші покази. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+70
ПРИВЕТ БРАТИШКА ИЗ УЛАНУ-ГДЕ!!!

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07.03.2022 11:13
+57
Шашлыки, вроде на майские обещали.
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07.03.2022 11:13
+52
ПРОШУ, этого оставляем в плену и не убиваем как я просил раньше. Пусть канает до последней минуты мразь. Без обезбалющих. Можно даже пирожок с чаем ему дать. Я разрешаю!!!
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07.03.2022 11:17
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Шашлыки, вроде на майские обещали.
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07.03.2022 11:13 Відповісти
ПРОШУ, этого оставляем в плену и не убиваем как я просил раньше. Пусть канает до последней минуты мразь. Без обезбалющих. Можно даже пирожок с чаем ему дать. Я разрешаю!!!
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07.03.2022 11:17 Відповісти
Та ладно, до свадьбы заживет!!! Другое интересно, почему он забыл свою легенду, что заблудился?
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07.03.2022 11:19 Відповісти
внедренная микросхема с памятью сожглась, понимаешь )))
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07.03.2022 13:04 Відповісти
Треба їх в Гаагу доправляти, на суд і нехай там харчуються.
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07.03.2022 14:43 Відповісти
Какой пирожок. ОРЕШКИ суке, кокосовые (нечищенные). И воды не давать. Захочет пить - разгрызет...
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07.03.2022 18:04 Відповісти
Та і Вовина тисяча якось набула неочикуваного змісту.
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07.03.2022 12:24 Відповісти
ПРИВЕТ БРАТИШКА ИЗ УЛАНУ-ГДЕ!!!

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07.03.2022 11:13 Відповісти
Да ты, ****, даже не бурят. Таким я не рад!!!

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07.03.2022 11:15 Відповісти
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07.03.2022 12:54 Відповісти
Гандон, раньше нужно было думать
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07.03.2022 11:13 Відповісти
цей козел думав що болить тільки тим кого він вбивав.
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07.03.2022 11:33 Відповісти
ну вот, теперь и на пляжи Турции не надо ездить, загара хватит надолго
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07.03.2022 11:13 Відповісти
Суки кацапские
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Бурят Как я рад!
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Перед вильотом на обстріл України чим думав?!Поки в кожного кацапа ї@ало не буде перемотане бинтами, до тих пір вони не прийдуть до тями.
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Шашликі так шашликі ! 🇺🇦✊
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07.03.2022 11:14 Відповісти
****** тварь
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07.03.2022 11:14 Відповісти
Надеюсь и нижняя половина кацапа выглядит так же скрепно
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07.03.2022 11:15 Відповісти
Нижняя не знаю, а лёгким трындец. Сдохнет это мразь кацапская- 100%.
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07.03.2022 11:18 Відповісти
теперь выглядит как настоящий орк.будет командовать армией рф.так сказать лицо армии рф.главный орк)))
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07.03.2022 11:17 Відповісти
Вместо шойги, которому скоро гайки, если тот ***** не минуснет
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07.03.2022 11:39 Відповісти
Шо, опять поперла жаренная бурятина?
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07.03.2022 11:17 Відповісти
В Україні він став просто красенем. А яйця при ньому чи розукомплектований?
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07.03.2022 11:20 Відповісти
Він не бурят?
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07.03.2022 11:20 Відповісти
а ты шо - не рад? )))
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07.03.2022 13:05 Відповісти
Одумайтесь да ? А что же ты не одумался когда летел сюда? Доктор вколите ка этому говоруну, ,хорошенькую дозу снотворного.
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07.03.2022 11:20 Відповісти
Говорят, соль хорошо помогает.
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07.03.2022 11:20 Відповісти
Горящая вертушка это не мангал, там не пригорит. Вертушка это скорее тандыр
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07.03.2022 11:23 Відповісти
Гарно просмажився.
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07.03.2022 11:20 Відповісти
Дежавю, где то я уже видела такое.
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07.03.2022 11:20 Відповісти
обосрался и обратился... когда падла летело бомбить думало, что оно вяликая непабедимая... а когда ****** - простите, не знали, не стреляли...
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07.03.2022 11:21 Відповісти
Это бронь на билет на концерт кабздоха
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07.03.2022 11:21 Відповісти
Еще один друг Кобздона
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07.03.2022 11:22 Відповісти
Чёта все русские вдруг стали на одно лицо... 😄
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07.03.2022 11:25 Відповісти
Они просто жмурятся.
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07.03.2022 19:47 Відповісти
это реклама летающих соляриев?? До чего дошла лакшери-индустрия...
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07.03.2022 11:25 Відповісти
Нравится, не нравится, терпи бурят-красавица
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07.03.2022 11:26 Відповісти
Гы-гы... хорошенький!
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07.03.2022 11:26 Відповісти
Ай, ці крокодилячі сльози вже нема сил дивитись. Огида переважує бажання насолоди від страждань цих паскуд. Якби не спіймали повернулося и зірочки на борту б малював і в Інстаграмчик постив який він бравий вояка.
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07.03.2022 11:26 Відповісти
Якби не спіймали він сдох би десь в полі від переінтоксикації продуктами розкладання тканин при великих опіках . Але це дуже цінний кадр. Це друга поважна людина, після смаженого Бурата. тільки той був у танку, а цей у гелікоптері, але долі їх спільні
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07.03.2022 11:31 Відповісти
ці крокодилячі сльози

---

Ня згодны. У параўнанні з ім кракадзілы проста прыгажуны!






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07.03.2022 11:31 Відповісти
Бурят?
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07.03.2022 11:27 Відповісти
Уже да.

Украинские "пластические хирурги" работают на совесть!
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07.03.2022 11:29 Відповісти
Был условно руский, стал бурятом. Это вам не пол поменять, как два пальца, это на много сложнее!!!
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07.03.2022 11:32 Відповісти
підго-рашка
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07.03.2022 11:28 Відповісти
пілот гелікоптера Мі-8, капітан Ілаєв Вадим Валерійович

---

Капитан, капитан, улыбни-и-и-тесь!
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07.03.2022 11:28 Відповісти
Ведь улыбка - это флаг корабля!
Капитан, капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряются моря!
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07.03.2022 11:32 Відповісти
Муслим Магомаев - Песенка о капитане


Включите ему, пусть улыбнется
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07.03.2022 11:35 Відповісти
Капитан, капитан, подтянитесь!

---

Сабакі падцягнуць... Хто прыцягне руку, хто нагу... Нехта - ныркі і лягені. І толькі мозг не прыцягне ніхто. Не таму что з'елі, а таму што мозгу там ніколі й не было.
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07.03.2022 11:38 Відповісти
в полк с кличками "жжёный" очередное пополнение )
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07.03.2022 11:29 Відповісти
эпично, но к кому там обращаться?, русские изо всех сил поддерживают своего фюрера и его "освободительную войну", там почти нет сомневающихся, у всех эйфория - мы опять освобождаем весь мир, пока только правда Украину, от фашистов..., рейтинг путина подскочил, как в случае с Крымом... их нужно только убивать, любыми доступными способами, рашизм - это вирус и он опасен
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07.03.2022 11:32 Відповісти
Після війни потрібен тотальний холокост кацапів як біологічно неповноцінної псевдораси. Заради символізму можна називати табори знищення Новий Дахау, Великі Аушвіци, Новособіборськ... Щоб кацапи сралися від самих назв

(і не треба згадувати про 6 млн. - кацапи це не євреї, це таки некошерний дрек, що навіть на кров не годиться для маци на Песах... тому за цей "злочин проти людяності" хіба що стурбованість можна висловити, не дуже глибоку причому)
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07.03.2022 12:38 Відповісти
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07.03.2022 13:03 Відповісти
Нету ничего лучше чем запах жареного бурята по утрам!!! (С)
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07.03.2022 11:34 Відповісти
***** недожареный, а ну в духовку путриота!!!!
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07.03.2022 11:36 Відповісти
Літаючий бурят?
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07.03.2022 11:39 Відповісти
Немного на Гиви похож... Степенью прожарки.
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07.03.2022 11:41 Відповісти
Сластика
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07.03.2022 12:00 Відповісти
Вы пилот ?
Как полёт ?
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07.03.2022 11:58 Відповісти
оставить для показаний в гааге
потом на рудники
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07.03.2022 12:12 Відповісти
цей не виживе мабуть
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07.03.2022 12:34 Відповісти
Прозріння у льотчика-штурмана настало на 12 день війни. Мабуть після того як гепнувся писком до грунту. Робімо висновки, панове.)
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07.03.2022 12:19 Відповісти
Прозріння у льотчика-штурмана настало на 12 день війни...

---

... адразу пасля таго, як у яго зніклі вочы.
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07.03.2022 13:49 Відповісти
В часи другої світової німці найгірше ставились до полонених рюзьге свиней, знаєте зараз я їх розумію.
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07.03.2022 12:20 Відповісти
А чого це його лікують за мої податки? Я ПРОТИ
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07.03.2022 12:21 Відповісти
Я ніколи не думав, що чиясь смерть та біль буде мені приносити задоволення. Я радий мертвому кацапу, я радий тяжкораненому кацапу, я зрадію смерті його батьків, сестер, братів, жінок та всіх інших його *********. Це не здорова радість, але цю радість приніс "рускій мір" на Українську землю. Перемога буде за Україною, за Світлою стороною! Смерть ворогам! Смерть нечісті!
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07.03.2022 12:41 Відповісти
У нево всьо!
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07.03.2022 12:44 Відповісти
Цвет настроения лица-синий.
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07.03.2022 12:49 Відповісти
Так это у него - лицо?! 0_0
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07.03.2022 13:50 Відповісти
Куди б колобка не копнути, а все дупа.
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07.03.2022 14:19 Відповісти
Наконт калабка не ўпэўнены, а з кацапамі ўсё так і ёсць, як пан напісаў!
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07.03.2022 14:25 Відповісти
Саме це і малось на увазі. Приклад з колобком більш спрощений, але і більш наглядний.
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07.03.2022 14:52 Відповісти
Што можа быць наглядней палоннага путлерапітэка!
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07.03.2022 14:55 Відповісти
Хіба що кацапопітек зажмурений.
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07.03.2022 14:57 Відповісти
чого він так необережно поводився з сирниками.....
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07.03.2022 12:58 Відповісти
Ему сказали, что это "сырники"...
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07.03.2022 15:21 Відповісти
Кормить тільки горіхами
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07.03.2022 13:14 Відповісти
здохни ********, раньше это нужно было говорить.
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07.03.2022 13:40 Відповісти
Теперь я точно знаю, что значит "потерять лицо".
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07.03.2022 13:47 Відповісти
пілот гелікоптера Мі-8, капітан Ілаєв Вадим Валерійович

---

Вадик, всё это херня... Зато тушёнки просроченной полопал!
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07.03.2022 13:54 Відповісти
Адгэтуль, замаўляючы моцна засмажаны біфштэкс ва ўкраінскіх рэстаранах, я буду казаць не "too well done", а "Ілаєв Вадим Валерійович". Упэўнены, украінцы мяне зразумеюць.






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07.03.2022 15:38 Відповісти
Говорящая жопа!
Теперь я видел все...
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07.03.2022 16:41 Відповісти
долеталась тварь!!!!
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07.03.2022 21:58 Відповісти
Е.бать вы нелюди. Ваших солдат в плену лечат. Реальные фашисты.
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13.03.2022 18:50 Відповісти
 
 