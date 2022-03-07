Окупанти на Житомирщині знищили пам'ятку архітектури - церкву 1862 року. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У селі В'язівка Житомирської області російські загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що побудована в 1862 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення членкині ради в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури Ольги Рутковської у Facebook.
"Сьогодні вночі в с.В'язівка колишнього Народицького району на Житомирщині, була цинічно знищена російськими загарбниками церква (Покровська) Різдва Пресвятої Богородиці, побудована в 1862 році.
Церква дерев’яна, на кам’яному фундаменті величаво піднімалася над тихоплинним берегом річки Жерев. Це пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 108", - написала вона.
Топ коментарі
+23 Oleg UA Lebedinec
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+18 AbOriginal_UA
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+16 Мобильный крематорий
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Ось Калуш, про Коломию з цілим складом продуктів, було раніше:
https://pravda.if.ua/kalushany-vygnaly-z-mista-moskovskyj-patriarhat-a-na-ogorozhu-czerkvy-povisyly-antyputinski-gasla/
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Слава нації
Смерть москалям
Хто там планував залишатися в "єднанні" з москотським "патріархатом"? За сатану будете продовжувати молитися (під гнійно-брехливими байками про найправільніше "православіє")?