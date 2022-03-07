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Окупанти на Житомирщині знищили пам'ятку архітектури - церкву 1862 року. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти на Житомирщині знищили пам'ятку архітектури - церкву 1862 року. ФОТО

У селі В'язівка Житомирської області російські загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що побудована в 1862 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення членкині ради в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури Ольги Рутковської у Facebook.

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"Сьогодні вночі в с.В'язівка колишнього Народицького району на Житомирщині, була цинічно знищена російськими загарбниками церква (Покровська) Різдва Пресвятої Богородиці, побудована в 1862 році.

Церква дерев’яна, на кам’яному фундаменті величаво піднімалася над тихоплинним берегом річки Жерев. Це пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 108", - написала вона.

Окупанти на Житомирщині знищили памятку архітектури - церкву 1862 року 01
Окупанти на Житомирщині знищили памятку архітектури - церкву 1862 року 02
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Топ коментарі
+23
****** орда нечисті






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07.03.2022 11:50
+18
Надеюсь у нас больше не будет кацапского патриархата.
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07.03.2022 11:54
+16
Не надо этому удивляться. Уничтожение православной веры это главная задача сатанистов РПЦ.
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07.03.2022 11:52
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гундяй же благословил.
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07.03.2022 11:50 Відповісти
****** орда нечисті






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07.03.2022 11:50 Відповісти
Орда
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07.03.2022 11:52 Відповісти
Не надо этому удивляться. Уничтожение православной веры это главная задача сатанистов РПЦ.
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07.03.2022 11:52 Відповісти
Надеюсь у нас больше не будет кацапского патриархата.
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07.03.2022 11:54 Відповісти
До речі, а як в інших областях? У нас в найбільших двох райцентрах області Калуші і Коломиї - вже.
Ось Калуш, про Коломию з цілим складом продуктів, було раніше:

https://pravda.if.ua/kalushany-vygnaly-z-mista-moskovskyj-patriarhat-a-na-ogorozhu-czerkvy-povisyly-antyputinski-gasla/
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07.03.2022 12:17 Відповісти
Грьобані росіяни
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07.03.2022 11:54 Відповісти
а все воля божа
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07.03.2022 11:55 Відповісти
Паліть кацабів https://m.censor.net/
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07.03.2022 11:55 Відповісти
*на
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07.03.2022 11:56 Відповісти
От вже дурні!! Бог був з нами,але тепер вони його зовсім розгнівили,через пару деньків побачимо його гнів!!!!
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07.03.2022 11:56 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха
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07.03.2022 12:04 Відповісти
сатаністи зупиніться, Божа кара неминуча для кожного з вас
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07.03.2022 11:56 Відповісти
Курва касабська.
.
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 12:02 Відповісти
Святоші хєрові, можуть лише з мирним населенням і церквами воювати.
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07.03.2022 12:03 Відповісти
Табачний піп гундяєв благословив орків на вбивства. Давно було треба заборонити гундяївську секту в Україні. Ще коли вбили Чорновола за планом фсб
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07.03.2022 12:12 Відповісти
нНічого не змінилось з 13-го сторіччя - орда !!!!
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07.03.2022 12:13 Відповісти
Розповідали старші люди: у нашому селі комуністи ("совіти") зруйнували стару церкНіхто з них своєю смертюву. Казали валили бульдозером, розтягували тросами... Ніхто з них своєю смертю не помер.
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07.03.2022 12:14 Відповісти
Сатанинсько-вурдолакська орда!
Хто там планував залишатися в "єднанні" з москотським "патріархатом"? За сатану будете продовжувати молитися (під гнійно-брехливими байками про найправільніше "православіє")?
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07.03.2022 12:23 Відповісти
Боже, роSSіяни вже нищать Твої храми по всій Україні! Пошли тим підх@уйловцям кару небесну!!! Амінь!
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07.03.2022 12:35 Відповісти
Одних фашистов пережила, других не выдержала.
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07.03.2022 12:49 Відповісти
Нічого дивного. Кацапи поводяться як кацапи. Так було завжди.
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07.03.2022 12:49 Відповісти
 
 