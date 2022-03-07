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Енергодар прощається із загиблими, які захищали Запорізьку АЕС від агресора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Енергодар прощається із загиблими, які захищали Запорізьку АЕС від російських агресорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм канал "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс".
Топ коментарі
+37 Чайка Київ
показати весь коментар07.03.2022 12:28
+37 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар07.03.2022 12:32
+22 Nature of Ukraine
показати весь коментар07.03.2022 12:38
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Будь ласка, зачекайте...
А ось Чернігівщина й Сумщина -- ось це требо чекати .
Дуже сумно, що я про роздачу до 5 млн. одиниць стрілецької зброї я почав говорити йще в 2014 році .
Але це сталося , але ... тільки вже на третю добу після вторгнення . Я тепер доставити зброю до малих міст й сел Черніговщини ?!
Хоча головне для партизан , не танки палити , а логістичні засоби . Особливо колони з паливом й бойокомплектами . Вони й горять крайще и й шкоди ворогу більше несуть .
А - шашки наголо і вперьод на танки , це тактика минулого століття . .
19:22 07.03.2022
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