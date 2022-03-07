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Енергодар прощається із загиблими, які захищали Запорізьку АЕС від агресора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Енергодар прощається із загиблими, які захищали Запорізьку АЕС від російських агресорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм канал "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс".

Енергодар прощається із загиблими, які захищали Запорізьку АЕС від агресора 01

Читайте також: Стан двох нацгвардійців, які героїчно боронили Запорізьку АЕС, залишається важким, - мер Енергодара Орлов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
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07.03.2022 12:28
+37
Ти, кОзел, хоч одного задавив голими руками? Ні? Тоді йди і задуши, падлюко.
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07.03.2022 12:32
+22
Слава полеглим героям!
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07.03.2022 12:38
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ТО ТАКІЙ НАТОВП ЛЮДЕЙ МІГ БИ ПЕРЕДУШИТИ ОРКІВ ГОЛИМИ РУКАМИ...
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07.03.2022 12:28 Відповісти
Ти, кОзел, хоч одного задавив голими руками? Ні? Тоді йди і задуши, падлюко.
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07.03.2022 12:32 Відповісти
Он отчасти прав.Нужно переходить к партизанским действиям против врага на оккупированным территориям .Одними кричалками и пением гимна его не выгонишь
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07.03.2022 12:36 Відповісти
хтось їм зброю дав?
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07.03.2022 12:54 Відповісти
Хто хотів знайти зброю, той знайшов...
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07.03.2022 19:44 Відповісти
На півдні нема лісу й тим більш гір . А в степу це самогубство .

А ось Чернігівщина й Сумщина -- ось це требо чекати .
Дуже сумно, що я про роздачу до 5 млн. одиниць стрілецької зброї я почав говорити йще в 2014 році .
Але це сталося , але ... тільки вже на третю добу після вторгнення . Я тепер доставити зброю до малих міст й сел Черніговщини ?!
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07.03.2022 13:02 Відповісти
На Чернігівщині все добре, повсюди кремезні сорокарічні дядьки з автоматами. Стріляють на рух, звук і запах.
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07.03.2022 13:46 Відповісти
Але на картах бойових дій , крім міста Чернигів майже усе захопленно орками . Не думаю , що там багато війська й танків ...
Хоча головне для партизан , не танки палити , а логістичні засоби . Особливо колони з паливом й бойокомплектами . Вони й горять крайще и й шкоди ворогу більше несуть .
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07.03.2022 14:02 Відповісти
Карти брешуть, москва ніц не контролює, бо міста щоденно постачаються товарами.
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07.03.2022 14:14 Відповісти
Розумово, що на півночі (Чернігівщина, Сумщина) там дуже масові тероборони місць . На Контоп з 80 тисяч населенням більше 2 тисяч . На кожний районий центр їм би було б потрібно війско до 100 тисяч , а русішгаварії тисяч 300 : це тільки по цим двом областям . Але великі магістралі вони захопили й частково контролюють . Ось де потрібні селяни , й багато селян з "калашами" й "Сайгою" . А інколи й зі "Cтінгером" чи з "NLav" .
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07.03.2022 14:33 Відповісти
Які там ще селяни, Україна щільно урбанізована.
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07.03.2022 14:38 Відповісти
Це більше на півдні та на сході . А в Чернігівщині 376 тисяч селян (31%), в Сумщині відповідно - 326 тисяч (36%) . Це в цілому більше 700 тисяч .
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07.03.2022 15:02 Відповісти
То все старі люде, бабусі доживають віку по штучно створених москвою колхозних селах, котрі швидко зникають.
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07.03.2022 16:33 Відповісти
Треба мати терпіння і не бігти попереду паровоза . . Всьому свій час . Чи ти гадаєш що наверху не розуміють , коли і як треба діяти . ? Буде ще й партизанська війна , і все інше . Всьому свій час . Зараз все для цього готується ,, жаль тільки що втратили час раніше .
А - шашки наголо і вперьод на танки , це тактика минулого століття . .
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07.03.2022 13:17 Відповісти
ЦЕ ДЛЯ ТИХ МОЛОДИХ КОЗЛИКІВ, ЯКІ ЩЕ ЖИВУТЬ У СВОЄМУ ВІРТУАЛЬНОМУ ДИВАННОМУ СВІТІ:

19:22 07.03.2022

СБУ: Військові РФ мають прямий наказ на розстріл цивільних в Україні

1 хв читати

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07.03.2022 19:42 Відповісти
Продовжуйте лайкати молодих козликів... Це ж так прикольно...
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07.03.2022 19:43 Відповісти
МОЛОДИЙ КОЗЛИКУ, МЕНІ ПОХЕР, ЩО ТИ ПИШЕШ. В МЕНЕ В РУКАХ КАЛАШ І ЧОТИРИ МАГАЗИНИ НАБОЇВ. НАДІ МНОЮ ******* "ПІОНИ". ЯКЩО ТИ "ПАСИВНИЙ", ТО ЧЕКАЙ ДАЛІ, КОЛИ тебе денацифікують москалики. І не *****! Не сопротівляйся!
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07.03.2022 14:44 Відповісти
Усьому свій час...
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07.03.2022 12:35 Відповісти
Якраз там народ і душив голими руками! Дивись/слухай/читай новини!
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07.03.2022 12:38 Відповісти
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07.03.2022 12:28 Відповісти
Слава полеглим героям!
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07.03.2022 12:38 Відповісти
Якби всі ці люди були озброєні, то могли б знешкодити багато загарбників.
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08.03.2022 00:18 Відповісти
 
 