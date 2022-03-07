Тисячі людей чекають на евакуацію на харківському вокзалі. ФОТО

З'явилося вражаюче фото, як близько тисячі людей чекають на вокзалі У Харкові на евакуаційний потяг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото у Фейсбуку опублікував правозахисник Сергій Наумович.

Фото зроблене 6 березня.