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Тисячі людей чекають на евакуацію на харківському вокзалі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилося вражаюче фото, як близько тисячі людей чекають на вокзалі У Харкові на евакуаційний потяг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото у Фейсбуку опублікував правозахисник Сергій Наумович.

Фото зроблене 6 березня.

Тисячі людей чекають на евакуацію на харківському вокзалі 01
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Топ коментарі
+21
Рузкій мір прийшов, блдь.
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07.03.2022 12:34
+9
а чоловіки там що роблять???
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07.03.2022 12:35
+9
Мужчина с Коростеня - у него сгорел дом и чудом живьем не сгорело 5 детей - прошу ЖИВЫХ в плен НЕ БРАТЬ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=u6mxPykym-0
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07.03.2022 12:38
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Рузкій мір прийшов, блдь.
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07.03.2022 12:34 Відповісти
а чоловіки там що роблять???
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07.03.2022 12:35 Відповісти
чекають рускій мір
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07.03.2022 12:36 Відповісти
Довозят семьи до погранпереходов и возвращаются.
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07.03.2022 12:55 Відповісти
ніхто не повертається - сидять як миші по квартирах і гуртожитках у Львові... А ті хто залишився той і залишився ...
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07.03.2022 14:09 Відповісти
Зря Вы так........
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07.03.2022 15:06 Відповісти
на жаль ссикунів також вистачає, як і любітєлєй руського миру
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07.03.2022 13:07 Відповісти
Ніколи не пишіть " руського"( від слова Русь ) !!! рускій мір .
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07.03.2022 14:19 Відповісти
ВСЕХ мужчин в расход на войну? А кто будет чинить технику, строить и восстанавливать страну, обеспечивать развитие экономики после войны? Не все воины до мозга костей. Обеспечивать тылы не менее важно, чем срадаться на фронте. Мре мнение. Все, можешь называть меня предателем, колоборационистом, или банальным трусом.
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07.03.2022 13:08 Відповісти
Хорошо, хоть не вчера его выложили
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07.03.2022 12:35 Відповісти
Ирочка, им опасность грозит не с этого сайта.
Я боюсь, что в Харькове ещё не всех крыс переловили.
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07.03.2022 12:39 Відповісти
І де там тепер Ковід...
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07.03.2022 12:38 Відповісти
зник. Як роса на сонці...
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07.03.2022 12:46 Відповісти
24 лютого 311 померлих. Далі даних нема.
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07.03.2022 12:50 Відповісти
Мужчина с Коростеня - у него сгорел дом и чудом живьем не сгорело 5 детей - прошу ЖИВЫХ в плен НЕ БРАТЬ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=u6mxPykym-0
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07.03.2022 12:38 Відповісти
Это куда они евакуируются?? В орду?
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07.03.2022 12:39 Відповісти
на запад через Полтаву, Кременчуг
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07.03.2022 12:41 Відповісти
Вся Умань забита машинами АХ
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07.03.2022 14:14 Відповісти
ясно, вони ж так суки любили рашку, чому втікають??? Або зі зброєю на захист або....
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07.03.2022 14:18 Відповісти
в орду хіба колія залишилась?
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07.03.2022 12:41 Відповісти
100% Харьков этим чертям столетиями не простит и будет парашу ненавидеть
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07.03.2022 12:43 Відповісти
Господи, за что это людям, из-за одного маразматика страдание миллионам.
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07.03.2022 12:52 Відповісти
Не одного, а 140 мільйонів.
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07.03.2022 12:54 Відповісти
вірніше так, маразматік який запхнув клізму 140ка мільйонам в два отвори, і ці клізмаки мовчать, щей очі заплющують!
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07.03.2022 13:14 Відповісти
шо ти несеш , мудак
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07.03.2022 14:12 Відповісти
ну чому ж він правий там забагато чоловіків як на мене
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07.03.2022 14:19 Відповісти
в вагони першочергово садять жінок і дітей... багато хто проводжає сім'ю і повертається додому , ну а якщо нема куди , то вже ясна річ відїзджають разом..
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07.03.2022 14:38 Відповісти
это пздц!
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07.03.2022 13:40 Відповісти
 
 