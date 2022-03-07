Тисячі людей чекають на евакуацію на харківському вокзалі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
З'явилося вражаюче фото, як близько тисячі людей чекають на вокзалі У Харкові на евакуаційний потяг.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото у Фейсбуку опублікував правозахисник Сергій Наумович.
Фото зроблене 6 березня.
Топ коментарі
+21 irenka ko
показати весь коментар07.03.2022 12:34
+9 Володимир Волошин 55d42e7b
показати весь коментар07.03.2022 12:35
+9 Светлана Науменко
показати весь коментар07.03.2022 12:38
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расходна войну? А кто будет чинить технику, строить и восстанавливать страну, обеспечивать развитие экономики после войны? Не все воины до мозга костей. Обеспечивать тылы не менее важно, чем срадаться на фронте. Мре мнение. Все, можешь называть меня предателем, колоборационистом, или банальным трусом.
Я боюсь, что в Харькове ещё не всех крыс переловили.
https://www.youtube.com/watch?v=u6mxPykym-0