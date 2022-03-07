34 546 13
Ворог ударив по морському порту "Ольвія". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія", що знаходиться в Миколаївській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook Міністерства інфраструтктури України.
"Щойно завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає.
Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії "QTerminals Olvia".
Нагадаємо, що з початку повномасштабної фази війни проти України, росія також вчинила низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, зокрема іноземних торгових суден."
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зайшли в аеропорт Миколаєва, ми їх виб'ємо звідти, - голова ОВА Кім. ВIДЕО
Топ коментарі
+16 Владислав Изюмский
показати весь коментар07.03.2022 13:53
+10 Наталія Чичигіна
показати весь коментар07.03.2022 13:52
+9 Alex Klein fd0e1033
показати весь коментар07.03.2022 13:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Так, на хера вы ботик потопили,
Был в нем новый патефон
И портрет Эдиты Пьехи,
И курительный салон...
О, є в мокшанії партія влади Єдіная Россія, так ій вже потрібно перейменуватись в Єдіній враг, потрібно йти в ногу з часом.
Але чим топити?