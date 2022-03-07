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Ворог ударив по морському порту "Ольвія". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія", що знаходиться в Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook Міністерства інфраструтктури України.

Ворог ударив по морському порту Ольвія 01

"Щойно завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає.

Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії "QTerminals Olvia".

Нагадаємо, що з початку повномасштабної фази війни проти України, росія також вчинила низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, зокрема іноземних торгових суден."

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Топ коментарі
+16
Збільшить видобуток нафти
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07.03.2022 13:53
+10
І що відповість Катар? Також занепокоїться?
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07.03.2022 13:52
+9
Сподіваюсь-нафтою
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07.03.2022 13:53
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І що відповість Катар? Також занепокоїться?
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07.03.2022 13:52 Відповісти
Сподіваюсь-нафтою
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07.03.2022 13:53 Відповісти
Збільшить видобуток нафти
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07.03.2022 13:53 Відповісти
Як збільшить разів у 5 - це буде свято.
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07.03.2022 14:01 Відповісти
может прекратить бункеровку, и указать курс русским кораблям.
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07.03.2022 13:55 Відповісти
Катару надо бы что-то предпринять.
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07.03.2022 13:53 Відповісти
Заберут деньгами по тройному тарифу.
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07.03.2022 13:59 Відповісти
мстят за свое потопленное корыто под Одессой, ****** руснявые

Так, на хера вы ботик потопили,
Был в нем новый патефон
И портрет Эдиты Пьехи,
И курительный салон...
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07.03.2022 13:58 Відповісти
Дика орда знищує всіх і все на своєму шляху.
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07.03.2022 14:03 Відповісти
Маскалі - не люди!
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07.03.2022 14:07 Відповісти
Кацапи , це дуже страшні і смердючі істоти , яких потрібно вирізати під коліно на нашій землі 😡
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07.03.2022 14:09 Відповісти
Та топіть ви всі суда в Чорному морі, ото ще більш об"єднає сусідів проти єдиного ворога.

О, є в мокшанії партія влади Єдіная Россія, так ій вже потрібно перейменуватись в Єдіній враг, потрібно йти в ногу з часом.
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07.03.2022 14:12 Відповісти
Все правільно кажете.

Але чим топити?
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07.03.2022 15:11 Відповісти
 
 