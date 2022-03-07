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СБУ (10007) ФСБ (1343)

Затримано агента ФСБ, який просував ідеї "русского мира", - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який просував в Україні ідеї "руського міра".

Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

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Окрім того, він займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні та проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.

Затримано агента ФСБ, який просував ідеї русского мира, - СБУ 01
Затримано агента ФСБ, який просував ідеї русского мира, - СБУ 02

У агента був псевдонім "Гєлєн", а його куратор - співробітник ФСБ Олександр В’ячеславович Щипіцин.

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"Ця особа має документи прикриття на ім’я Олександр Володимирович Шипулін та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень", - сказано в повідомленні.

https://t.me/SBUkr/3845?fbclid=IwAR2EntHsCwBq0PhGptctzdidiGw1wzAkGIzMZLkd9c-jtmISoHUAdsmrmQY
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Топ коментарі
+31
Расстрел на месте !МРАЗЬ , ВЫРОДОК РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО !
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07.03.2022 17:30
+24
.....немного позитива:
Итак, сегодня появилось наконец официальное подтверждение того, что ваша редакция знала раньше - информации об успешной операции Военно-морских сил Украины, которым удалось совершить невозможное (чему, кстати, никто давно не удивляется) и уничтожить гордость нацистского Черноморского флота - новейший патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков».
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07.03.2022 17:36
+18
Тьфу, так в нас вся Україна знає тих агентів) Наприклад філіал РПЦ в нашій країні, ОПЗЖ))) І ще багато всякої нечисті) Хлопці беріть мене в СБУ я вам все розкажу DD
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07.03.2022 17:38
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Расстрел на месте !МРАЗЬ , ВЫРОДОК РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО !
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07.03.2022 17:30 Відповісти
Надягніть йому петлю й просуньте на метр вверх на найближчій гілляці
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07.03.2022 17:31 Відповісти
надішли побажання вєнєдіктавай- вона його вже вибачила((((
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07.03.2022 17:32 Відповісти
В спам за провокацію.
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07.03.2022 17:35 Відповісти
Могу помочь ему просунуть.. и мыло не надо, просунется - аж понравится..
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07.03.2022 17:31 Відповісти
ДИВНО...вєнєдіктава його ще не звільнила під особисте зобовязання?
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07.03.2022 17:31 Відповісти
В спам за провокацію і флуд.
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07.03.2022 17:36 Відповісти
Які ж вони тупорилі, дякувати Богові, їх дурість - це вже як фактор нашої перемоги
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07.03.2022 17:32 Відповісти
У ДУЖЕ ТУПИХ ЛАПАТНІКАВ ЯК ЗАЖДИ ВСЕ ІЗ ГАВНА І ПАЛОК,ЯК І САМА ЛАПАТНА БАЛАЛАЙНЯ...
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07.03.2022 17:32 Відповісти
трішки не в тему: Прем"єр-міністр Японії висловив претензії на Південні Курили.
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07.03.2022 17:32 Відповісти
Продвигал идеи? Это прекрасно. И потому ответ должен быть не менее прекрасным: учитывая то, что их идея - это бутылка, ответить ему продвижением этой идеи. До самого дна. Агенту должно понравиться.
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07.03.2022 17:32 Відповісти
Важко просувати те що летить людям на голови зі звуком авіабомби. Марна справа.
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07.03.2022 17:33 Відповісти
просувати в Україні ідеї "руського міра"зараз може тільки самогубець - камікадзе
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07.03.2022 17:33 Відповісти
"руського міра"??? Від слова Русь ? ...рускій мір , щоб він згорів !!! Або пишіть правильно , або в спам ! Скільки можна ?!!!
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07.03.2022 18:03 Відповісти
Що нема с ким сваритися? Ще раз прочитай новину повністю. Може не будеш дарма базікати
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07.03.2022 19:56 Відповісти
Бачив в статті цю дурницю , але чи варто це повторювати ? Мабуть ні ...
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07.03.2022 20:07 Відповісти
А чи варто виказувати претензиї до мене? Адресу редакції "ЦН" знаєте?
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07.03.2022 20:19 Відповісти
А ось пункт стосовно втечі місцевих еліт по виділених смугах на автошляхах тут теж ********** тиражувати((
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07.03.2022 17:33 Відповісти
ах ты ж бл*** тебе еще мало "сруцкого мира" бомбящего наши города ??? еще мало????
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07.03.2022 17:34 Відповісти
І ця свиня щось просувала?)))
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07.03.2022 17:34 Відповісти
а як ви взнали, що свиня??.. подивіться трохи нижче моє посилання
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07.03.2022 17:48 Відповісти
Бо я в ТГ новини дивлюсь швидше ніж вони сюди доходять)
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07.03.2022 17:50 Відповісти
не довіряю новинам з соцмереж...
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07.03.2022 18:19 Відповісти
Все те саме тільки швидше

https://t.me/voynareal

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07.03.2022 19:41 Відповісти
***** тут бикувати!!!
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07.03.2022 18:09 Відповісти
прикольное наблюдение. открыл википедию прочитать, шо ж воно такэ. в самом низу стоял этот типус красным отмеченным, что "07.03. 2022 - затонул в результате артобстрела". через пару минут снова зашёл, чтобы заскринить эту строчку - уже стоит зелёным, "в строю" ))))))))) короче, "потерь нет"))) кому то навставляли за оперативное обновление потерь в военное время. ))))) на глазах мона сказать воскресили )))
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07.03.2022 18:14 Відповісти
История Вики многое хранит. Вот ссылкана ту версию.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_22160&diff=prev&oldid=120486718
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07.03.2022 18:49 Відповісти
спасибо. я тупо тормознул по этой идее ))) но прикольно, прям на глазах воскресили )))
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07.03.2022 19:02 Відповісти
умереть не встать ))) уже снова правят ))))

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Патрульные_корабли_проекта_22160&diff=120489505&oldid=120487846
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07.03.2022 19:38 Відповісти
Ещё остались ******** которым можно руцкий мир просунуть?
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07.03.2022 17:37 Відповісти
Мікробіологічні лабораторії?

Серйозно? Він шукав секретні лабораторії, де виробляють бойові наркотики й клонують сурербіндаравцев?
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07.03.2022 17:38 Відповісти
Наберіть в пошуку Гугл "Американские лаборатории на Украине" і прозрієте, Gyro.
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07.03.2022 19:02 Відповісти
Тьфу, так в нас вся Україна знає тих агентів) Наприклад філіал РПЦ в нашій країні, ОПЗЖ))) І ще багато всякої нечисті) Хлопці беріть мене в СБУ я вам все розкажу DD
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07.03.2022 17:38 Відповісти
доллар - рубль - 0, 0066
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07.03.2022 17:43 Відповісти
Шипулін О.В. -- https://www.youtube.com/watch?v=7O_HdMPFyis
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07.03.2022 17:47 Відповісти
Почему опзжопная фракция еще на свободе? Может их "приласкаете" - материала то полно,а вот почему то к ним никаких претензий,задержаний,вонючих переполненных камер...или они все на передовой!? Или понять и простить - мы же сердобольные...Где мертвечук? Если удрал из страны то как и кто понесет наказание? Если спрятался - почему не найден? Или потом как то найдем и как то накажем...
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07.03.2022 17:52 Відповісти
Зараз на їх телебаченні говорять про 10-ки лабораторій НАТО, що збирали біологічні зразки славянської крові і отправлялі в США!!! Будуть звинувачувати Україну та США у створенні біологічної зброї, що порушує міжнародні конвенції. Бла...бла...бла...
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07.03.2022 17:54 Відповісти
3,14здєц, а про реплоптілоїдів вони уже забули. Нє, якимось нудними вони стали після того, як задвухсотили дохолєри своїх ваньок.
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07.03.2022 18:11 Відповісти
На швабру цю тварину. Бо пляшку, схоже, воно вже переросло.
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07.03.2022 18:09 Відповісти
Русскій Міръ це Русскій Язикъ. І не переконуйте вже самих себе, що це не так.
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07.03.2022 18:34 Відповісти
Ваша правда: вони ж "рускоязичних" пхаються захищати сюди.
Але ж з іншого боку, як відрізнити німця, українця, поляка, італійця, австралійця, американця? Тільки через мову.
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07.03.2022 19:11 Відповісти
Он Мэдведэва досі в Київі сидить! ..в усіх під носом
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07.03.2022 18:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7O_HdMPFyis
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07.03.2022 18:48 Відповісти
этих биоотбросов человечества под названием ФСБ ликвидировать без суда и следствия
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07.03.2022 19:48 Відповісти
Шнурком падлюку забезпечити, мила не дати, гіляку може вибрати сам.
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08.03.2022 04:13 Відповісти
 
 