Затримано агента ФСБ, який просував ідеї "русского мира", - СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який просував в Україні ідеї "руського міра".
Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.
Окрім того, він займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні та проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.
У агента був псевдонім "Гєлєн", а його куратор - співробітник ФСБ Олександр В’ячеславович Щипіцин.
"Ця особа має документи прикриття на ім’я Олександр Володимирович Шипулін та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень", - сказано в повідомленні.
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Итак, сегодня появилось наконец официальное подтверждение того, что ваша редакция знала раньше - информации об успешной операции Военно-морских сил Украины, которым удалось совершить невозможное (чему, кстати, никто давно не удивляется) и уничтожить гордость нацистского Черноморского флота - новейший патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков».
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_22160&diff=prev&oldid=120486718
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Патрульные_корабли_проекта_22160&diff=120489505&oldid=120487846
Серйозно? Він шукав секретні лабораторії, де виробляють бойові наркотики й клонують сурербіндаравцев?
Але ж з іншого боку, як відрізнити німця, українця, поляка, італійця, австралійця, американця? Тільки через мову.