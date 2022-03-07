Затримано агента ФСБ, який просував ідеї "русского мира", - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який просував в Україні ідеї "руського міра".

Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

Читайте також: Кібервійська склали перелік феесбешників, які готують дезінформацію про Україну

Окрім того, він займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні та проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.





У агента був псевдонім "Гєлєн", а його куратор - співробітник ФСБ Олександр В’ячеславович Щипіцин.

Читайте також: Помічник нардепа підозрюється у передачі ФСБ РФ інформації за гроші

"Ця особа має документи прикриття на ім’я Олександр Володимирович Шипулін та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень", - сказано в повідомленні.

https://t.me/SBUkr/3845?fbclid=IwAR2EntHsCwBq0PhGptctzdidiGw1wzAkGIzMZLkd9c-jtmISoHUAdsmrmQY