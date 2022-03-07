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Батальйон тероборони "Скіф" у Василькові отримав зброю та спорядження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Батальйон територіальної оборони "Скіф", який охороняє Васильків та південний напрямок поблизу столиці, отримав зброю та військове спорядження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", "скіфи" отримали кулемети ПКМ "Покемон", автомати, а також рації, спорядження та теплу зимову форму.

"І формування 206-го батальйону, і батальйону "Скіф" дасть можливість знищити кожного загарбника, який наважиться атакувати Васильків. Васильків зараз переживає важкі часи. Кожен, хто проїде через місто, буде бачити зруйновані цивільні будинки ракетними і авіаційними обстрілами загарбника, який не цурається атакувати мирне населення. І ми продемонструємо і покажемо йому, як українці зустрічають ворогів", – сказав Петро Порошенко бійцям. Командир батальйону ТРО подякував за вкрай необхідне спорядження і зброю.

Батальйон тероборони Скіф у Василькові отримав зброю та спорядження 01
Батальйон тероборони Скіф у Василькові отримав зброю та спорядження 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 206 батальйон тероборони Києва, створений на базі "ЄС", врятував мешканців Ірпеня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як відомо, з перших днів війни російські окупанти завдають ракетних і бомбових ударів по Василькову. Внаслідок обстрілів зруйновані цивільні будинки, бомбардування призвело до масштабної пожежі на місцевій нафтобазі.

Голова Васильківської ОТГ Наталя Баласинович подякувала Петру Порошенку за допомогу батальйону тероборони і зауважила – ворогу не вдасться зламати українських захисників.

"Ми всі разом – до перемоги. І я переконана, що завжди над Васильковом, як і над всією Україною, буде жовто-синій стяг і жодна нога окупанта не ступне", – говорить вона.

Батальйон тероборони Скіф у Василькові отримав зброю та спорядження 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": 206-й батальйон тероборони проводить евакуацію жінок і дітей із Ірпеня та Бучі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Батальйон тероборони Скіф у Василькові отримав зброю та спорядження 04

Як відомо, Петро Порошенко окрім батальйону "Скіф" з перших днів російської агресії також взяв під патронат 206-й батальйон територіальної оборони Києва. Підрозділ захищає столицю, а також забезпечує евакуацію людей з Ірпеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликав ЄС терміново надати Україні статус країни-кандидата та виділити фінансову допомогу для відбудови інфраструктури

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+43
Успіху у знищенню окупантів!
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07.03.2022 18:30
+27
"Нас раз*бали здесь в гавно": в сети появилась песня о провале войны в Украине

https://youtu.be/t9o5PAVa7kI

18+ )))
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07.03.2022 18:40
+24
Украинские трактористы передают вражескую технику ВСУ. https://vimeo.com/685501728?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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07.03.2022 18:29
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Украинские трактористы передают вражескую технику ВСУ. https://vimeo.com/685501728?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
показати весь коментар
07.03.2022 18:29 Відповісти
Успіху у знищенню окупантів!
показати весь коментар
07.03.2022 18:30 Відповісти
"Нас раз*бали здесь в гавно": в сети появилась песня о провале войны в Украине

https://youtu.be/t9o5PAVa7kI

18+ )))
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07.03.2022 18:40 Відповісти
ща потрут. мой пост потерли почемуто правда там линк был на ФБ
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07.03.2022 18:48 Відповісти
хотя "кресты" рядом ложатся кучно ))))
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07.03.2022 19:11 Відповісти
Коли почнуть вчасно у Василькові вмикати сигнал тривоги? Бо вмикають вже після того, як кацапи *************.
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07.03.2022 18:45 Відповісти
Шо ви браття

https://www.youtube.com/watch?v=BcgNEJKP_CI

понравилось
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07.03.2022 18:47 Відповісти
Супер!
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07.03.2022 19:27 Відповісти
щос ьне можу пісню в інеті знайти. їй саме місце в моєму плейлисті
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07.03.2022 19:27 Відповісти
А де зброя проти танків і БТР? З кулеметом проти танка дуже не повоюєш.
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07.03.2022 18:52 Відповісти
може тобі ще координати дати, ваня?
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07.03.2022 19:06 Відповісти
пішов нхй провокатор кцпський.
хто чий бот розберемося після війни без балакучих довбнів
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07.03.2022 22:06 Відповісти
Потрібні РПГ.
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07.03.2022 18:58 Відповісти
и NLAW
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07.03.2022 19:14 Відповісти
 
 