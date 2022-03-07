Сотні тонн гуманітарної допомоги направлено у різні регіони України, - ОП. ФОТОрепортаж

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про сотні тонн гуманітарної допомоги, які вже прямують у декілька регіонів країни.

Так, понад 400 тонн гуманітарної допомоги вже направлено залізницею з Тернопільщини у найбільш постраждалі регіони, передає Цензор.НЕТ.

Також гуманітарна допомога доставляється автотранспортом. Щоденно відвантажуються продукти харчування, їжа, вода, одяг.

"У точках призначення, з яких відбувається евакуація, після розвантаження потяги залучаються до перевезення людей у західні регіони", - розказав Тимошенко.

За його даними, Миколаївська область отримала та передала людям більше 200 тонн гуманітарної допомоги від початку війни.

Луганщина вже отримала 300 тонн гуманітарних вантажів.

"Волонтери з усієї України везуть предмети першої необхідності та ліки. Сьогодні продукти харчування передані мешканцям Лисичанська та Попасної. У дорозі – вантажі з Франківщини та Чернівецької області", - повідомив Тимошенко.

Також читайте: Депутати різних рівнів по всій Україні звертаються до держав-членів НАТО про закриття неба. ФОТО





