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Сотні тонн гуманітарної допомоги направлено у різні регіони України, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про сотні тонн гуманітарної допомоги, які вже прямують у декілька регіонів країни.

Так, понад 400 тонн гуманітарної допомоги вже направлено залізницею з Тернопільщини у найбільш постраждалі регіони, передає Цензор.НЕТ.

Також гуманітарна допомога доставляється автотранспортом. Щоденно відвантажуються продукти харчування, їжа, вода, одяг.

"У точках призначення, з яких відбувається евакуація, після розвантаження потяги залучаються до перевезення людей у західні регіони", - розказав Тимошенко.

За його даними, Миколаївська область отримала та передала людям більше 200 тонн гуманітарної допомоги від початку війни.

Луганщина вже отримала 300 тонн гуманітарних вантажів.

"Волонтери з усієї України везуть предмети першої необхідності та ліки. Сьогодні продукти харчування передані мешканцям Лисичанська та Попасної. У дорозі – вантажі з Франківщини та Чернівецької області", - повідомив Тимошенко.

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Сотні тонн гуманітарної допомоги направлено у різні регіони України, - ОП 01
Сотні тонн гуманітарної допомоги направлено у різні регіони України, - ОП 02
Сотні тонн гуманітарної допомоги направлено у різні регіони України, - ОП 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Величезний об'єм. Шана та дяка усім, хто цим займається.
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07.03.2022 20:07 Відповісти
 
 