УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15007 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
49 445 76
війна (56174) добровольці (779)

Перші добровольці Інтернаціонального легіону вже на позиціях біля Києва, - Сухопутні Війська ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перші добровольці Інтернаціонального легіону тероборони вже почали свою службу в Україні, а саме на позиціях біля Києва.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже на позиціях на околицях Києва. Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії. Далі буде...", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: При ГУР Міноборони створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону, він уже виконує бойові завдання

Перші добровольці Інтернаціонального легіону вже на позиціях біля Києва, - Сухопутні Війська ЗСУ 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+134
показати весь коментар
07.03.2022 20:07
+66
Той що всередині, з бородою - мабуть справжній Вікінг !!! Дякуємо, друзі!
показати весь коментар
07.03.2022 20:08
+60
Щасти Вам хлопці.
показати весь коментар
07.03.2022 20:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.03.2022 20:07 Відповісти
Шимус - кла-асссссссс!!!
показати весь коментар
07.03.2022 20:10 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 20:10 Відповісти
Той що всередині, з бородою - мабуть справжній Вікінг !!! Дякуємо, друзі!
показати весь коментар
07.03.2022 20:08 Відповісти
А тот, кто на фото на самом заднем плане в конце группы, вообще Фантомас.
показати весь коментар
09.03.2022 00:54 Відповісти
Щасти Вам хлопці.
показати весь коментар
07.03.2022 20:08 Відповісти
"Любят" ивана во всём мире...
показати весь коментар
07.03.2022 20:08 Відповісти
Ласкаво просимо! Гуртом чорта бити веселіше!
показати весь коментар
07.03.2022 20:09 Відповісти
Тот что в центре с бородой, от него любой срочник обделается, просто увидев его )
показати весь коментар
07.03.2022 20:10 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 20:10 Відповісти
Йєєєє, саме там їм і місце, най скоріше гарт бойвий здобувають!
показати весь коментар
07.03.2022 20:10 Відповісти
Небо так и не закрыли.

показати весь коментар
07.03.2022 20:11 Відповісти
З цим таки біда поки.
показати весь коментар
07.03.2022 20:12 Відповісти
Если бы небо закрыли. Было бы проще.
показати весь коментар
07.03.2022 20:14 Відповісти
Китай может начать войну. Вот тебе и проще. А китайская армия сильная и ядерное оружие есть. Это сценарий минимум.
показати весь коментар
07.03.2022 20:29 Відповісти
Якщо не помиляюся, то СуньДзи писав, що китаєць сидітиме на березі ріки, поки труп його ворога пропливе повз нього. Китай не воюватиме, вони хитрі і терплячі.
показати весь коментар
07.03.2022 20:56 Відповісти
Нет логики и смысла
показати весь коментар
08.03.2022 09:42 Відповісти
Забава планетарного масштаба - завали касапа, сделай мир чище..
показати весь коментар
07.03.2022 20:11 Відповісти
1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.

Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.

- Та чи пан не має рушниці?

- Є в мене рушниця, синку...

- То може пан не має сокири?

- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
показати весь коментар
07.03.2022 20:37 Відповісти
Чем ты отличаешься от жестокости оккупанта?
показати весь коментар
07.03.2022 20:40 Відповісти
а что москаль забыл на Галичинi?
показати весь коментар
07.03.2022 20:48 Відповісти
заблудився...
показати весь коментар
08.03.2022 17:41 Відповісти
Справедливостью возмездия.
показати весь коментар
07.03.2022 20:51 Відповісти
Полностью всем отличаемся! Они пришли хотели убивать грабить насиловать..теперь их розберают на молекулы,я был очень миролюбивым пока меня не достать..теперь буду потрошить с удовольствием и скажи мне что это негуманно уничтожать мразей и убийц, и что надо сними обходительно и гуманно..тебе не понять пока тебя такое не коснется.
показати весь коментар
07.03.2022 20:56 Відповісти
Лєна... москаль прийшов на нашу землю, а не ми до нього... тому це не жорстокість, а історична справедливість
показати весь коментар
07.03.2022 20:57 Відповісти
Перпрошую:
- пан просив того москаля прийти на його землю з рушницею?
- пан згодився, щоб москаль відібрав у нього майно, яке він наживав все життя?
- пан з полегшенням зітхнув, коли москаль "освободил его от религиозных пут"?
- пан з радістю проводжав цілі села з жінками і дітьми в казахську пустелю?
НІ??????
Тоді щасливого плавання на відомому кораблі.
показати весь коментар
07.03.2022 20:59 Відповісти
Я лично и многие мирные ощутили, что такое бомбардировка со всеми вытекающими и никто меня, а также их больше не убедит в том , что рашистские твари орки являются людьми ,кроме тех что были на нашей стороне с 2014 например Макаревич , Ахиджакова, Невзоров и подобные люди ,а остальные гниды так как они выбирали ,голосовали,одобряли и не препятствовали фашизму внутри страны
показати весь коментар
08.03.2022 09:51 Відповісти
Завтра на на першу шпальту всіх світових медіа!! Слава Україні!!!
показати весь коментар
07.03.2022 20:11 Відповісти
Самий останній взагалі фантомас)
показати весь коментар
07.03.2022 20:11 Відповісти
146%, що не москаль .
показати весь коментар
07.03.2022 20:23 Відповісти
Якщо відео, де він нетверезий танцює на танку, викласти в інтернет, кацапи по вуха обісруться.
показати весь коментар
07.03.2022 20:24 Відповісти
Та скабєєва і так зі стрінгів вискочить. Буде кричати, що товоєнна операція проти НАТО... а лугандонівські взагалі обісруться.
показати весь коментар
07.03.2022 21:00 Відповісти
Каждый человек в мире всегда в душе мечтает убить росеянца.

показати весь коментар
07.03.2022 20:11 Відповісти
Если это человек, то его мечты не об убийстве.
показати весь коментар
07.03.2022 20:31 Відповісти
До москаля порівняння з людиною не стосуються, бо тварини мають принципи, а москаль ні
показати весь коментар
07.03.2022 21:01 Відповісти
Welcome dear friends - God help you!
If Ukraine is with God, then who is against us?
Glory to Ukraine!
показати весь коментар
07.03.2022 20:12 Відповісти
Hope the most of ukrainians are with God. I see the comments here and i am not sure that those guys are with God. Glory to Ukraine! Glory to herous!
показати весь коментар
07.03.2022 20:35 Відповісти
Лєна... ходи на сайт рпц, там всьо нєжно і так, як ти любиш. Слова інші, а зміст той самий. А хлопці приїхали не веселитися, а помститися за 40 убитих дітей... Лєна, дітей... не содатів. Який *** їз сюди просив? Жалієш москаля, ****** на*** за порєбрік. Їх там много
показати весь коментар
07.03.2022 21:03 Відповісти
Dear Elena,
Pls kindly re read Old Testament carefully. You'll find a lot of suprising things abt cruelty of God...which are really not comparable with everything you've read here
Brgds
показати весь коментар
07.03.2022 22:01 Відповісти
Good lack guys !
показати весь коментар
07.03.2022 20:12 Відповісти
Luck, Oleho, ne lack. A šče krašče, - Good hunt !
показати весь коментар
08.03.2022 11:44 Відповісти
прямиком из Испании прямо для орков от наследников славных терций и родины хунты https://twitter.com/i/status/1500896614617128964
показати весь коментар
07.03.2022 20:12 Відповісти
Они еще и со своими м16 приехали...малодцы...
показати весь коментар
07.03.2022 20:14 Відповісти
Бельгийская FN FNC
показати весь коментар
07.03.2022 20:17 Відповісти
а що казали митники...?! або пілоти літаків, в яких вони летіли...??
показати весь коментар
07.03.2022 20:30 Відповісти
Ці "автомати" дуже зручні й мають влучність приблизно в два рази більшу ніж у "Калаша" .
показати весь коментар
07.03.2022 20:14 Відповісти
Дякуємо ,хлопці! Воїнської вдачи вам ,Янгола Охоронця,та доброго палювання на кацапську тварину! З Богом!
показати весь коментар
07.03.2022 20:15 Відповісти
Полонених можете забрати собі,як компенсацію
показати весь коментар
07.03.2022 20:15 Відповісти
Вони до нас з добром, а ти їм пропонуєш гівном платити.
показати весь коментар
07.03.2022 21:04 Відповісти
good ruspig hunting
показати весь коментар
07.03.2022 20:16 Відповісти
Это не просто интернациональный легион, это покорители книги рекордов Гиннесса по количеству уничтоженной вражеской техники и количеству убитых противников. Один из таких легионеров, может в одиночку отправить на Марс тысячу ватников.
показати весь коментар
07.03.2022 20:16 Відповісти
А нафіга вони на Марсі? В землю,та поглибше
показати весь коментар
07.03.2022 20:26 Відповісти
Не перебільшуйте як московити свої кадировських тушканчиків звеличували .

"Аля гер ком аля гер" . Й якщо кожни хоча б сотню завалить й це буде добре .

Я би їх обличчя не світив би , бо працюють ворожі снайперськи пари . Ось навіщо ?!
показати весь коментар
07.03.2022 20:31 Відповісти
если не ошибаюсь это
Bofors AK-5 (Швеция)
показати весь коментар
07.03.2022 20:21 Відповісти
Ак 5 це шведське позначення. В Бельгії, де її виробляють, її позначають як FN FNC.
показати весь коментар
07.03.2022 20:30 Відповісти
З Богом, козаченьки !!!
показати весь коментар
07.03.2022 20:22 Відповісти
понятно теперь кому ремингтон миллион патронов подарил-ну и слава богу,что помогут отбиться от ордынского нашествия
показати весь коментар
07.03.2022 20:24 Відповісти
Ну тепер на полювання до них прийдутт наші києвські гімнастки https://youtube.com/watch?v=xOhse9RCtz4&feature=share
показати весь коментар
07.03.2022 20:27 Відповісти
Доброї охоти (с)
показати весь коментар
07.03.2022 20:36 Відповісти
Не забудьте ще сказати їх дислокацію з точними координатами та розказати кацапам їх наступний план дій!!!!
показати весь коментар
07.03.2022 20:37 Відповісти
Thank you, guys ❤
показати весь коментар
07.03.2022 20:38 Відповісти
С почином
показати весь коментар
07.03.2022 20:41 Відповісти
Якщо серед цих іноземців є реально професійні спецпризначенці - то мабуть не дуже розумно тримати їх в окопах. Можна було б використовувати їх для спец.завдань - наприклад диверсії або інші особливо важливі завдання.
показати весь коментар
07.03.2022 20:46 Відповісти
Юрій, ти маленький, чи вже доріс? Ти хочеш, щоб тобі в новинах все написали? Де, хто і кого воюватиме? Бляха, дивуюся деяким коментаторам, ви всі такі довірливі... про інформаційну війну не чули? Дєза, запущена влучно, приносить користі більше, ніж крилата ракета.
показати весь коментар
07.03.2022 21:08 Відповісти
Konečno estj byvšie specnazovcy. Načinaja vot s britanca, ixnego komandira na pervom plane. Včera na tube smotrel rolik s nim i drugimi britami, pribyvšymi v Ukrainu. Toj parenj s borodoju (sleva) vrode tež iz britov. Prauda on brit nebrit.
показати весь коментар
08.03.2022 11:50 Відповісти
Ну обовязково треба щоб хтось із хлопців на БТРі потанцював😁
Не можна вату розчаровувати.
показати весь коментар
07.03.2022 20:48 Відповісти
То святе... ось підіб'ють і станцюють
показати весь коментар
07.03.2022 21:09 Відповісти
Вот такие улыбчивые головорезы.
Молодцы, лица не прячут- уверены в себе и своих силах и возможностях
показати весь коментар
07.03.2022 21:21 Відповісти
Ты это к чему написал?
показати весь коментар
08.03.2022 09:34 Відповісти
Судячи з задоволених облич, їбашити русню - то є свято
показати весь коментар
07.03.2022 23:02 Відповісти
Це вам не буряти, *** вашу мать маскалі!
показати весь коментар
07.03.2022 23:22 Відповісти
как в кино "бесславные ублюдки"!
показати весь коментар
07.03.2022 23:51 Відповісти
Спасибо за поддержку, всем кто приехал нашим помочь! Какие же вы молодцы! Из дальних стран а оказались роднее и более понимающие как всё на самом деле, чем люди с соседних двух стран.
показати весь коментар
08.03.2022 04:36 Відповісти
Не знаю, как там эти ребята себя покажут, а поляки уже вовсю воюют и русское гувно мочат:

https://streamable.com/mlgclr
показати весь коментар
08.03.2022 09:47 Відповісти
Що я і казав місяць тому - в Україні зявиться свій Іноземний легіон 🤓
показати весь коментар
08.03.2022 20:38 Відповісти
 
 