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Перші добровольці Інтернаціонального легіону вже на позиціях біля Києва, - Сухопутні Війська ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перші добровольці Інтернаціонального легіону тероборони вже почали свою службу в Україні, а саме на позиціях біля Києва.
Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже на позиціях на околицях Києва. Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії. Далі буде...", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+134 Шимус
показати весь коментар07.03.2022 20:07
+66 Alex K 8d0b77c0
показати весь коментар07.03.2022 20:08
+60 Raisa Lenfer
показати весь коментар07.03.2022 20:08
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Будь ласка, зачекайте...
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
- Та чи пан не має рушниці?
- Є в мене рушниця, синку...
- То може пан не має сокири?
- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
- пан просив того москаля прийти на його землю з рушницею?
- пан згодився, щоб москаль відібрав у нього майно, яке він наживав все життя?
- пан з полегшенням зітхнув, коли москаль "освободил его от религиозных пут"?
- пан з радістю проводжав цілі села з жінками і дітьми в казахську пустелю?
НІ??????
Тоді щасливого плавання на відомому кораблі.
If Ukraine is with God, then who is against us?
Glory to Ukraine!
Pls kindly re read Old Testament carefully. You'll find a lot of suprising things abt cruelty of God...which are really not comparable with everything you've read here
Brgds
"Аля гер ком аля гер" . Й якщо кожни хоча б сотню завалить й це буде добре .
Я би їх обличчя не світив би , бо працюють ворожі снайперськи пари . Ось навіщо ?!
Bofors AK-5 (Швеция)
Не можна вату розчаровувати.
Молодцы, лица не прячут- уверены в себе и своих силах и возможностях
https://streamable.com/mlgclr