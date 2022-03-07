УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13567 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
10 257 16
війна (56174) Маріуполь (2816) Азов (678)

Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти продовжують гатити по Маріуполю, при цьому в руйнуваннях від ворожого вогню всі райони.

Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"Не лишилося вулиць без розбитих вікон, знищених квартир чи навіть будинків. Складно сказати і на рахунок жертв від російської агресії, адже тіла загиблих сусіди ховають прямо у дворах житлового сектору. Місто і досі без освітлення, води і навіть газу. Тож містяни готують їжу біля будинків на вогнищах. Як би не було страшно - небезпека їх об'єднує, сусіди допомагають сусідам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Маріуполь остаточно лишився без зв'язку. Єдина можливість дізнатися про ситуацію в країні - військові.

"Місцевих, звісно, цікавить безпекова складова та чи продовжує українська армія захищати місто. А ще - вступ до тероборони для захисту міста від московитів. Захисники Маріуполя зупиняють намагання ворога прорватися. Важливою є боротьба і не бажання місцевого населення бачити на своїх вулицях російське трикольорове ганчір'я, тож боротьба за український Маріуполь триває!" - підсумували в "Азові".

Дивіться: "Ця нечисть стріляє по місцях, де мали виходити люди": Окупанти знову зірвали "зелений коридор" для жителів Маріуполя. ВIДЕО

Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 01
Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 02
Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 03
Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 04
Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 05
Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 06
Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 07
Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 08
Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 09
Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах 10

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+20
СУКИ
показати весь коментар
07.03.2022 21:32
+12
А как там кацапы пленные? Уже поужинали?
показати весь коментар
07.03.2022 21:33
+11
Скільки тільки людей вбили російські покидьки
показати весь коментар
07.03.2022 21:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СУКИ
показати весь коментар
07.03.2022 21:32 Відповісти
Скільки тільки людей вбили російські покидьки
показати весь коментар
07.03.2022 21:32 Відповісти
И кто бы шо не говорил но мы должны российской коррупции, а коррупции в вооруженных силах России особенная благодарочка.
показати весь коментар
07.03.2022 21:32 Відповісти
А как там кацапы пленные? Уже поужинали?
показати весь коментар
07.03.2022 21:33 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 21:33 Відповісти
Так. І поснідають- українці з полоненими не воюють. А чому питаєте?
показати весь коментар
07.03.2022 21:37 Відповісти
Якщо в місті немає світла, води і газу, то не поснідаєш і не сходиш до унітазу.
показати весь коментар
07.03.2022 22:23 Відповісти
Це до чого? Ви думаєте, хоч один українець цього не розуміє?
показати весь коментар
07.03.2022 22:27 Відповісти
И главное - без касапов...
показати весь коментар
07.03.2022 21:33 Відповісти
ВСУ нанесли точечный удар по позициям кадыровцев в окрестностях Бородянки.

Daily news
показати весь коментар
07.03.2022 21:35 Відповісти
где там наш Андрюха (неАндрей) Шевченко ? как его коты?... и железный конь...
показати весь коментар
07.03.2022 21:38 Відповісти
жаль пленных у нас мало, они должны работать на наших стройках до скону..., в моем родном городе было немецкое кладбище (счас - не знаю), немцы очень долго работали над восстановлением города, построили несколько замечательных объектов и много умерло их..., это было справедливо я считаю..., гуманизм гуманизмом, но должно быть наказание за преступления и справедливость, а иначе, зачем тогда все эти цивилизационные ценности, для кого...
показати весь коментар
07.03.2022 21:39 Відповісти
Азовці, крім того що знищили ворожу бронетехніку, ще й захопили кілька танків Т-72, які вже стали в стрій та захищають Маріуполь від російських окупантів.
показати весь коментар
07.03.2022 21:39 Відповісти
Слів забракло
показати весь коментар
07.03.2022 21:43 Відповісти
Хай наїдяться московитщини і усвідомлять, що так буде, якщо не встоять Марік. ******* там вати. Хай горять!
показати весь коментар
07.03.2022 22:44 Відповісти
Хай все це повернеться Московії у двістікратному розмірі.
показати весь коментар
08.03.2022 20:17 Відповісти
 
 