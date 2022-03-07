Маріуполь досі без світла, води та газу: Містяни готують їжу біля будинків на вогнищах. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують гатити по Маріуполю, при цьому в руйнуваннях від ворожого вогню всі райони.

Про це у Telegram повідомляє полк "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"Не лишилося вулиць без розбитих вікон, знищених квартир чи навіть будинків. Складно сказати і на рахунок жертв від російської агресії, адже тіла загиблих сусіди ховають прямо у дворах житлового сектору. Місто і досі без освітлення, води і навіть газу. Тож містяни готують їжу біля будинків на вогнищах. Як би не було страшно - небезпека їх об'єднує, сусіди допомагають сусідам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Маріуполь остаточно лишився без зв'язку. Єдина можливість дізнатися про ситуацію в країні - військові.

"Місцевих, звісно, цікавить безпекова складова та чи продовжує українська армія захищати місто. А ще - вступ до тероборони для захисту міста від московитів. Захисники Маріуполя зупиняють намагання ворога прорватися. Важливою є боротьба і не бажання місцевого населення бачити на своїх вулицях російське трикольорове ганчір'я, тож боротьба за український Маріуполь триває!" - підсумували в "Азові".

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