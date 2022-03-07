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Воїни 72-ї ОМБр під Києвом знищили угруповання російських окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські захисники під Києвом знищив ціле угруповання російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив волонтер Юрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Героїчний 4-й батальйон 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців прямо під Києвом послав до гіві і мотороли ціле угрупування окупантів..." - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Проліт крилатих ракет окупантів над Васильковом і Білою Церквою. ВIДЕО

Воїни 72-ї ОМБр під Києвом знищили угруповання російських окупантів 01
Воїни 72-ї ОМБр під Києвом знищили угруповання російських окупантів 02
Воїни 72-ї ОМБр під Києвом знищили угруповання російських окупантів 03
Воїни 72-ї ОМБр під Києвом знищили угруповання російських окупантів 04
Воїни 72-ї ОМБр під Києвом знищили угруповання російських окупантів 05
Воїни 72-ї ОМБр під Києвом знищили угруповання російських окупантів 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+64
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07.03.2022 21:58
+52
Овцеебы.Кадыровцы
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07.03.2022 21:53
+44
так би й милувалася на це!
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07.03.2022 21:52
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так би й милувалася на це!
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07.03.2022 21:52 Відповісти
Овцеебы.Кадыровцы
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Это точно известно?
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07.03.2022 21:58 Відповісти
а то не ті, яки себе відосом засвітили були?
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07.03.2022 21:58 Відповісти
те в Николаевской обл в селе
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07.03.2022 22:09 Відповісти
На це можна дивитися вічно
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Лапти по всему полю и балалайки
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Добре синку добре
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07.03.2022 21:54 Відповісти
Сразу в грядки..
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07.03.2022 21:54 Відповісти
Всє в путінскій рай !
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07.03.2022 21:56 Відповісти
Слава Украине!! Слава ЗСУ
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07.03.2022 21:56 Відповісти
Героям слава!!!
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07.03.2022 21:57 Відповісти
відправили на концерт до Кобзона
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07.03.2022 21:57 Відповісти
V-це ж кадирківці, як не помиляюсь?
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07.03.2022 21:57 Відповісти
Начебто X це кадирівці
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07.03.2022 22:02 Відповісти
Може і так Я не впевнений в їх клеймах
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07.03.2022 22:17 Відповісти
Байрактарам та Джевелінам все одно: чечени, буряти, морпіхи, омонввцв - всі горять однаково!
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08.03.2022 07:54 Відповісти
Морпєхі
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07.03.2022 22:27 Відповісти
V - це схід. X - начебто кадирівці.
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08.03.2022 11:06 Відповісти
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07.03.2022 21:58 Відповісти
Х - ХЙЕСОС !)
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08.03.2022 00:06 Відповісти
О - отошол в мір іной.
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04.08.2022 15:08 Відповісти
это случаем не окраина петропавловской борщаги, там где склады растаможки всякого текстиля ?
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07.03.2022 22:03 Відповісти
Думаю, не стоит в СМИ выкладывать информацию о точном местонахождении.
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07.03.2022 22:11 Відповісти
Ні, це не там
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07.03.2022 22:31 Відповісти
так як і говорили хотять окопатись і закріпитись щоб вести позиційну війну
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07.03.2022 22:04 Відповісти
От красавчики!))
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07.03.2022 22:04 Відповісти
вони ж приїхали на учєнія....для нашої арти
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07.03.2022 22:07 Відповісти
Це краса неймовірна!
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07.03.2022 22:07 Відповісти
Засрали ***** всю нашу прекрасну природу своїм металобрухтом...
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07.03.2022 22:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Zgw4j7G1Fh0&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A3%D0%BA%D1%80TV
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07.03.2022 22:10 Відповісти
Дякую за заспокіливий засіб перед нічним відпочинком
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07.03.2022 22:13 Відповісти
Вже показували як цей склад накривали артою. В те село не так просто потрапити.
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07.03.2022 22:30 Відповісти
КАРИ, московітам, КАРИ!!!
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08.03.2022 09:41 Відповісти
 
 