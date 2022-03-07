Воїни 72-ї ОМБр під Києвом знищили угруповання російських окупантів. ФОТОрепортаж

Українські захисники під Києвом знищив ціле угруповання російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив волонтер Юрій Москаленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Героїчний 4-й батальйон 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців прямо під Києвом послав до гіві і мотороли ціле угрупування окупантів..." - йдеться в повідомленні.

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