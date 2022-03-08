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У Росії в обмінниках немає грошей, а курс долара злетів до небес. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Станом на ранок 8 березня в РФ відкрилися не всі обмінники.
Цензор.НЕТ повідомляє, що у Росії рекордно зросла вартість долара на готівковому ринку з початку війни проти України і досягла позначки в 190 рублів.
Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.
При цьому спостерігається дефіцит валюти, станом на ранок 8 березня в Росії відкрилися не всі обмінники, частина з них порожні. Через санкції в РФ тепер проблеми з покупкою долара.
Топ коментарі
+79 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар08.03.2022 09:08
+64 Злий Грицько
показати весь коментар08.03.2022 09:08
+64 olele
показати весь коментар08.03.2022 09:12
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Будь ласка, зачекайте...
правда гівняної якості..
до якої расєї НЕ ЗВИКАТИ...)
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Мордор теба ізолювати ,ізолювавши від світу..НЕМАЄ ІНШИХ ВАРІАНТІВ ЛЮДСТВУ РУХАТИСЬ ДАЛІ..
Перед цим його розділивши на частини і вирвавши зуби(атомну зброю).
Певні частини НЕДОІМПЕРІЇ Цивілізуються,певні вимруть як динозаври, залишиться певна кількість резервацій у..обків -наприклад московія у межах Садового кільця..
Визы на выезд они уже ввели.
А потом курс будет 65 копеек за доллар. Как в СССР. Только их никто покупать не будет - зачем? куда их тратить?
- Где и когда с Россией можно говорить конструктивно?
- На паперти! Когда она будет просить милостыню!
не могу понять этих свиноцабак - нахрена им теперь доллар...?)))