Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією. ФОТОрепортаж 21+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Вчора ввечері російські фашистські льотчики скоїли ще один злочин проти людяності у Сумах. Було скинуто бомби на житлові будинки на вулиці Роменській та вул. Спартака. Розбір завалів ще триває. Але вже зараз зафіксовано факт загибелі 18 мирних жителів. У тому числі двох дітей.
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Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Загибель мирних сумчан ще й на совісті тих європейських політиків та горе стратегів, котрі досі не прийняли рішення дати нам потужні зенітні ракети, або закрити небо. Я навмисне опублікую тут страшні фото загиблих дітей, щоб Ви показали їх депутатам своїх Бундестагів, Парламентів, Палат Лордів. Нехай знають, що це через їхню нерішучість чи боягузтво щодня в Україні гинуть діти, жінки та старі", - розповів він.
Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Будь ласка, зачекайте...
Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.
А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
из танков, вертолетов, крылатых ракет,
сказали ей, ты во всем виновата, вот тебе мина-граната,
****, чего ж ты обидела старшего брата?
Это тебе не тренировочный взрыв-пакет.
Мы не вторгаемся, мы восторгаемся - ****, не прекословь.
Коленки врозь, окровавлена простыня - вся любовь.
Мы тебя принуждаем к миру, к ужину с бронезакуской.
Мир - не простой, а русский, ты понимаешь - русский!
Русский, сколько раз повторять? Одевайся и ужин готовь!
Ну, где твой заступник? Ворочает языком?
Ты конечно весь век мечтала о друге таком!
Чтобы грозил оставить обидчика с пустопорожним карманом,
обзывал нашего папочку параноиком, клептоманом,
а русского человека - алкоголиком и простаком.
Мы пришли с огнем. И ты нас встречаешь с огнем?
Посылаешь нас нах, чтобы мы остались на нем.
Как говорят до получения дальнейших распоряжений,
там - на причинном месте, немало мест для сражений,
то налетим эскадрильей, то ракетою долбанем.
Ты узнала меня, это я, твой Каин, твой старший брат.
С тобою ангел? А с нами летательный аппарат.
Мы навалились на вас всем спецхраном, всем телеэкраном,
мы вставим вас одетым в прозрачный кондом тираном,
у нас есть красная площадь, на ней устроим парад.
Ну что же скачите на бывшем павшем белом коне,
он в крови, в блевотине, в грязи и гавне.
Я пишу «в гавне», словарь исправляет на «в гавани».
Спокойной ночи, товарищи - в грязном саване,
в загаженной вами же вашей любимой стране.
Борис Херсонський
на місці, де злапали утилізувати
СТРЕЛЯТЬ И ДОБИВАТЬ ТВАРЕЙ НА МЕСТЕ!
Саме російська література пером Федора Достоєвського ототожнила «любов до світу» зі «всепримирением идей», тобто з вселенським російським імперіалізмом. Його типажі виразно російські - бунтар, непридатний до систематичного і тривалого - зі здобутками та втратами - наукового пізнання чи творчої праці (звідси відсутність власних технологій), або революціонер-терорист, що не визнає над собою жодного закону, не знає милосердя (І Бога немає. І все дозволено. …Я бог.). Його Раскольніков («Злочин і кара» 1866) коливається між вірою та невір'ям зі своїм сумнівним «правом» забрати чуже життя, поділивши рід людський на слухняних «нижчих» (вони придатні лише на самовідтворення та виконання написаного для них закону) і «вищих» (руйнівників теперішнього заради примарного майбутнього). - https://www.facebook.com/photo/?fbid=5131243563587482&set=a.871254132919801
Як же хочеться, щоб війна пройшлася найжорстокішим образом по маскальщині!
Здесь до многих еще не дошло, с кем они имеют дело. Все блеют о гуманизме, о Женевской конвенции, о правах человека и т.д. Пленных надо тупо расстреливать. Они все равно потом будут возвращаться к себе в парашу и опять воевать.