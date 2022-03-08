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Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією. ФОТОрепортаж 21+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вчора ввечері російські фашистські льотчики скоїли ще один злочин проти людяності у Сумах. Було скинуто бомби на житлові будинки на вулиці Роменській та вул. Спартака. Розбір завалів ще триває. Але вже зараз зафіксовано факт загибелі 18 мирних жителів. У тому числі двох дітей.

Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загибель мирних сумчан ще й на совісті тих європейських політиків та горе стратегів, котрі досі не прийняли рішення дати нам потужні зенітні ракети, або закрити небо. Я навмисне опублікую тут страшні фото загиблих дітей, щоб Ви показали їх депутатам своїх Бундестагів, Парламентів, Палат Лордів. Нехай знають, що це через їхню нерішучість чи боягузтво щодня в Україні гинуть діти, жінки та старі", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок авіаудару військ РФ по Сумах загинуло 9 людей, серед них двоє дітей, - ДСНС. ВIДЕО

Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією 01
Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією 02
Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією 03
Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією 04
Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією 05
Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією 06
Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією 07
Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією 08
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Топ коментарі
+118
****** мрази. Нет им пощады.
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08.03.2022 09:55
+57
Тварям гореть в аду!!!
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08.03.2022 09:57
+52
Будьте прокляті кацапи,будьте прокляті...
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08.03.2022 09:57
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❗️В России ввели запрет на вывоз из страны медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям.
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08.03.2022 09:54 Відповісти
****** мрази. Нет им пощады.
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08.03.2022 09:55 Відповісти
...Потому что украинская армия выдает России сейчас ******** с такой скоростью и таким количеством, что у мира появился реальный шанс закончить с этим государственным недообразованием уже в этой серии.
Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.

А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
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08.03.2022 10:14 Відповісти
Чесно кажучи, мені дуже шкода собак
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08.03.2022 10:18 Відповісти
Тварям гореть в аду!!!
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08.03.2022 09:57 Відповісти
Ну что, явились - не запылились, принесли любимой букет

из танков, вертолетов, крылатых ракет,

сказали ей, ты во всем виновата, вот тебе мина-граната,

****, чего ж ты обидела старшего брата?

Это тебе не тренировочный взрыв-пакет.

Мы не вторгаемся, мы восторгаемся - ****, не прекословь.

Коленки врозь, окровавлена простыня - вся любовь.

Мы тебя принуждаем к миру, к ужину с бронезакуской.

Мир - не простой, а русский, ты понимаешь - русский!

Русский, сколько раз повторять? Одевайся и ужин готовь!

Ну, где твой заступник? Ворочает языком?

Ты конечно весь век мечтала о друге таком!

Чтобы грозил оставить обидчика с пустопорожним карманом,

обзывал нашего папочку параноиком, клептоманом,

а русского человека - алкоголиком и простаком.

Мы пришли с огнем. И ты нас встречаешь с огнем?

Посылаешь нас нах, чтобы мы остались на нем.

Как говорят до получения дальнейших распоряжений,

там - на причинном месте, немало мест для сражений,

то налетим эскадрильей, то ракетою долбанем.

Ты узнала меня, это я, твой Каин, твой старший брат.

С тобою ангел? А с нами летательный аппарат.

Мы навалились на вас всем спецхраном, всем телеэкраном,

мы вставим вас одетым в прозрачный кондом тираном,

у нас есть красная площадь, на ней устроим парад.

Ну что же скачите на бывшем павшем белом коне,

он в крови, в блевотине, в грязи и гавне.

Я пишу «в гавне», словарь исправляет на «в гавани».

Спокойной ночи, товарищи - в грязном саване,

в загаженной вами же вашей любимой стране.

Борис Херсонський
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08.03.2022 10:22 Відповісти
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08.03.2022 09:57 Відповісти
Що, перший раз побачив? Іди покажи своєму бацькові. Із вашої Білорусі парашинські мразі таке роблять!
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08.03.2022 10:04 Відповісти
Будьте прокляті кацапи,будьте прокляті...
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08.03.2022 09:57 Відповісти
Нехай діти кацапів дохнуть як мухи! Нехай вони народжуються мертвими! Може так вони стануть людьми.
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08.03.2022 11:56 Відповісти
Я так понимаю, количество пленных сильно сократится,а количество мертвых сильно увеличится.Россияне должны готовиться к наказанию!
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08.03.2022 09:57 Відповісти
Смерть москальським окупантам !
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08.03.2022 09:57 Відповісти
не брати полонених
на місці, де злапали утилізувати
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08.03.2022 09:57 Відповісти
Смерть кацапские свинособакам
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08.03.2022 09:57 Відповісти
Яка нафіг паляниця! Нехай вчать Цвинтар, Шибениця, Домовина(((
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08.03.2022 09:58 Відповісти
Покажіть це сцикунам з США, ЄС і НАТО😡😡😡😡😡
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08.03.2022 09:58 Відповісти
Они это уже видели в Сирии и ничего.Думаете сейчас что то изменится
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08.03.2022 10:02 Відповісти
Так і НАТО і США і ЄС тоді по Сирії вірили Лаврову,що це дітей посипали пилюкою і попелом,для картинок в ЗМІ.А потім з ним розмовляли,журили,його виродків не чіпали,в тих самих США...
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08.03.2022 10:11 Відповісти
ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ И СЮРРЕАЛИЗМ КОТОРЫЙ РЕАЛЬНОСТЬ В УКРАИНЕ СУДЯ ПО ФОТО ЛЮДИ ДАЖЕ НЕ ПРОСНУЛИСЬ..А НА ФОТО ГДЕ ОТОРВАЛО ГОЛОВУ БРРР ПРОСТО НЕТ СЛОВ ПРОКЛЯТИЙ И СЛЕЗ.. в Душе все угорело и перегорело только ненависть к России ее народу... ИМЕННО НАРОД РАШКИ И ВИНОВЕН.....НЕ ПУТИН НЕТ ********* ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЫ НЕ ПРИКРОЕТЕСЬ...... А ШО МЫ МОГЛИ СДЕЛАТЬ...... ВЫ ВСЕ МОГЛИ ВЫ СОУЧАСТНИКИ ПУТИНА ПРЯМО ТЕ КТО СБРАСЫВАЕТ БОМБЫ СТРЕЛЯЕТ ПУШКАМИ РАКЕТАМИ АВТОМАТАМИ И ВЫ ТВАРИ КОТОРЫЕ ТИПА МИРНЫЕ ЛЮДИ ПРОСТЫЕ ГРАЖДАНЕ...... ВЫ ВСЕ СОУЧАСТНИКИ...... ГЕРМАНИЯ ЕЕ НАРОД ОТВЕЧАЛ ЗА ГИТЛЕРА ЗА ВЕРМАХТ ЗА ГЕНОЦИД ГЕСТАПО ХОЛОКОСТ БОМБЕЖКИ ЗА РАЗРУШЕНИЯ..И ВЫ ОТВЕТИТЕ СПОЛНА...с процентами.... кровью.. своими жизнями жизнями своих детей внуков и пра пра пра внуков... надеюсь через лет 150 вы исчезните как явление а ваши потомки далекие будут кем угодно неграми украинцами мексиканцами арабами евреями турками китайцами индусами .....но только не русские россияне....А термин россиянин-- станет синонимом фашист нацист ублюдок убийца как и кацаб...
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08.03.2022 10:20 Відповісти
Они не зомбированы. они такими уродились
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08.03.2022 10:24 Відповісти
там была гражд. война
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08.03.2022 22:45 Відповісти
Немає і не буде прощення підарасам!
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08.03.2022 09:59 Відповісти
Хай будуть прокляті рашистські сволочі!!!
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08.03.2022 09:59 Відповісти
никаких пленных, никакой пощады. лютая смерть тварь. земля пухом погибшим.
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08.03.2022 10:00 Відповісти
кацап нелюдь...
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08.03.2022 10:01 Відповісти
Артиллеристов, летчиков и всех контрактников рф в плен не брать!
СТРЕЛЯТЬ И ДОБИВАТЬ ТВАРЕЙ НА МЕСТЕ!
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08.03.2022 10:02 Відповісти
пусть будет проклят путин и все население которые поддерживает его действие в украине особенно женщины пенсионерки-локомотивы пропоганды его действий
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08.03.2022 10:02 Відповісти
старые кошелки в вызанных беретах основная поддержка кремлевского урода
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08.03.2022 10:16 Відповісти
...Саме російська культура, російська література і є тим поживним середовищем, у якому кілька століть поспіль російська влад спільно з російськими літераторами, митцями, публіцистами та суспільством плекають і підтримують російський-радянський-путінський імперіалізм.

Саме російська література пером Федора Достоєвського ототожнила «любов до світу» зі «всепримирением идей», тобто з вселенським російським імперіалізмом. Його типажі виразно російські - бунтар, непридатний до систематичного і тривалого - зі здобутками та втратами - наукового пізнання чи творчої праці (звідси відсутність власних технологій), або революціонер-терорист, що не визнає над собою жодного закону, не знає милосердя (І Бога немає. І все дозволено. …Я бог.). Його Раскольніков («Злочин і кара» 1866) коливається між вірою та невір'ям зі своїм сумнівним «правом» забрати чуже життя, поділивши рід людський на слухняних «нижчих» (вони придатні лише на самовідтворення та виконання написаного для них закону) і «вищих» (руйнівників теперішнього заради примарного майбутнього). - https://www.facebook.com/photo/?fbid=5131243563587482&set=a.871254132919801
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08.03.2022 10:17 Відповісти
розповсюджуйтк, розповсюджуйте, розповсюджуйте
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08.03.2022 10:03 Відповісти
Не треба брати в полон пілотів.
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08.03.2022 10:03 Відповісти
Тепер українці розуміють, чому росіянам ріжуть голови.
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08.03.2022 10:04 Відповісти
Ох и мразота.
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08.03.2022 10:04 Відповісти
Пздц нет слов...люди просто спали. Мордор никогда не откупится от этого
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08.03.2022 10:05 Відповісти
Це не зломить національний супротив України ! Тепер кацапи ви всі подохнете і вашій паРаші кінець ! Смерть московитам !!! 😡
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08.03.2022 10:06 Відповісти
Я не знал. Я на учениях. - должны быть последними словами кацапских свиней. Все красные линии уже пройдены.
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08.03.2022 10:06 Відповісти
ДІТИ!!!!!!! УБИТІ!!!!!!! Сама смерть має захлинутися маскальською кров"ю!
Як же хочеться, щоб війна пройшлася найжорстокішим образом по маскальщині!
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08.03.2022 10:06 Відповісти
От вам і відповідь, кончені потвори, "пачему нас нигде не любят"
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08.03.2022 10:08 Відповісти
нет никакого ******* бога.
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08.03.2022 10:08 Відповісти
фашисты рабсейские, вы все здесь подохнете мучительной смертью. ВСЕ!
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08.03.2022 10:08 Відповісти
фашисты рабсейские, вы все здесь подохнете мучительной смертью. ВСЕ!
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08.03.2022 10:08 Відповісти
Нікого в полон не брати, всіх нелюдів рострілювати.
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08.03.2022 10:08 Відповісти
За что?????????????????
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08.03.2022 10:09 Відповісти
Просто вони це можуть.
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08.03.2022 10:19 Відповісти
Закінчаться набої, зубами буду гризти цих іуд !!!
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08.03.2022 10:10 Відповісти
паРашные твари
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08.03.2022 10:11 Відповісти
Европейцы! Сколько еще нужно смертей и доказательств что Путин террорист и убийца?
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08.03.2022 10:15 Відповісти
Льотчиків брати в полон і віддавати вижившим після бомбардувань, яких забезпечити тупими ножами й пилками.
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08.03.2022 10:15 Відповісти
Господь милосердный... Когда уже переполнится чаша твоего терпения?? Когда уже все эти мрази расплатятся за то, что творили веками по всему миру? И не в аду расплатятся, а сейчас и здесь, мучительно и долго, захлебываясь в крови и блевотине вместе со всем русским миром
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08.03.2022 10:16 Відповісти
парашники долго готовились и готовили к этому своих военных мразей. в сирию на практику посылали. то что сталин в свои времена со своими планами уничтожения украинцев не сделал, ботоксное ***** решило осуществить. Украина - это смерть параши, потому то и хотят уничтожить украинцев и все города и сёла с землёй сравнять, как ихние пропагандоны и озвучивали. никаких пленных брать не нужно, убивать на месте, иначе разможаться и дальше будут их опарышы снова лезть в Украину.
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08.03.2022 10:16 Відповісти
Фашизм 1941 года = Россия. Не вижу разницы между фашистами и русскими. Это одно и тоже.
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08.03.2022 10:17 Відповісти
Скорее хуже
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08.03.2022 10:21 Відповісти
Хуже. У немцев до 1939 и потом из информации была газета которую издали гитлеровские пропагандисты. У москалей в свободном доступе море информации, весь интернет, телефон. Они выбрали кисель тв, сознательно стали соучастниками убийцы
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08.03.2022 10:52 Відповісти
Отослать фото туда куда нужно то есть всем нашим партнёрам , может наконец помогут с закрытием неба ведь дальше только больше и хуже будет
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08.03.2022 10:20 Відповісти
Истребить рашистов, пытать, пока не сдохнут!!
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08.03.2022 10:21 Відповісти
Каждому, каждому, кто поддерживал эту мразь российскую, кто культивировал путинский режим, всем этим шредерам, берлускони, саркози, меркель и куче нынешних, жрущих и пьющих на газпромовские деньги - чтобы до конца вашей поганой жизни вам снились кошмары с этими убитыми людьми, детьми! Чтобы не было у вас минуты покоя и в этой жизни и в следующей
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08.03.2022 10:22 Відповісти
Говорят захвачено 2000 пленных... Судя по этим кадрам идет тотальная война.. Так зачем нам "пленные".. , если гибнут наши женщины и дети.. Ну и второе а почему мы не открываем фронт на территории страны агрессора... К примеру мостик недавно построенный ( детище фюрера).. как минимум его уничтожение было бы знаковым действом.
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08.03.2022 10:25 Відповісти
Так зачем нам "пленные"..

Здесь до многих еще не дошло, с кем они имеют дело. Все блеют о гуманизме, о Женевской конвенции, о правах человека и т.д. Пленных надо тупо расстреливать. Они все равно потом будут возвращаться к себе в парашу и опять воевать.
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08.03.2022 10:30 Відповісти
Жесть! Це якою треба бути твариною!
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08.03.2022 10:26 Відповісти
Все эти фото должны быть выставлены перед парламентами тех стран ,что не дают нам истребители и ПВО , пусть их депутаты каждый день перед заседанием смотрят на них , пусть эти картины варварства и геноцида стоят у них перед глазами весь день и снятся ночью! Они отвечают за благополучие своих народов? Да ,отвечают , но пусть знают ,что Украина победит и без них , но все эти жертвы будут на их совести и мы никогда этого не забудем. Они боялись полномасштабной войны , они ее получили в Европе , они боятся ядерной войны , они ее получат , потому что ***** все равно проиграет и будет мстить всем перед концом , поэтому надо уже сейчас принимать меры всем миром! Или они надеятся , что он таки раздавит Украину и успокоится? Даже в этом невероятном случае , мы как нация не остановимся! Мы будем продолжать борьбу , но все мы , кто останется в живых , будем помнить это предательство и будем вести себя соответственно , они бояться ***** , пусть лучше боятся нас! У них есть выбор только из двух вариантов - быть нашими друзьями и стать сильными вместе с нами , или сдать нас России и потом бояться и нас и Россию! Выбор очевиден для любого разумного человека . Это выбор между человечностью, смелостью и славой с одной стороны , и бесчеловечностью , трусостью и позором с другой стороны ! И здесь не пропетляешь , не сможешь спрятаться за дипломатическими уловками ! Это выбор между светлым безопасным миром в будущем и темным миром , который в будущем все время должен будет быть готов к войне! Это выбор между Миром и Войной!
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08.03.2022 10:31 Відповісти
параша должна ответить за всё.
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08.03.2022 10:39 Відповісти
усім льотчикам полонених відрізати яйця
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08.03.2022 10:42 Відповісти
Я уже за#бался писать где только можно, что рашистскую мразь нужно УНИЧТОЖАТЬ с особой жестокостью и беспощадностью, перестать полностью показывать блеяние пленных кацапских выродков, потому что только тотальное уничтожение этих тварей сможет остановить нашествие из МОРДОРА
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08.03.2022 10:47 Відповісти
Саме так. Ці уйобки повинні просто боятися сюди їхати. Їм, бачте, там погрожують сімома роками ув'язнення за відмову приймати участь у війні, то ж краще поїхати вбивати українців. Вони бояться свій режим більше за українців, а має бути навпаки. Бо знають, що можна вбивати і бомбити, а якщо потрапиш у полон тебе ще й підлікують і не будуть навіть *******. Я вже давно кажу, що наша людяність вилазить нам боком.
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08.03.2022 10:55 Відповісти
За кожну дитину, жінку, та простого українця треба знищувати тисячі свинособак кацапсячих. Не жаліти нікого! Нищити, нищити і ще раз нищити!
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08.03.2022 11:25 Відповісти
русские хуже фашистов
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08.03.2022 12:05 Відповісти
А русски твари которые сидят в безопасности, где то у себя в московии, и других городах, радуются в соц сетях тому что убивают наших мирных граждан. Им ничего не будет, но в ответ они получают хотя бы гнобление через интернет. Их больше, потому что кремлеботы спонсировались годами, не ленитесь и вы испортин настроение какому то русскому ублюдку, который пишет гадости про наше горе.
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08.03.2022 15:26 Відповісти
 
 