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Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ "кричать" про військові злочини РФ в Україні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перші шпальти провідних світових видань присвячені висвітленню звірств армії РВ в Україні

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук адвокатка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що? Відомо про десятки дітей, які вже були вбиті під час військового вторгнення, і фактична кількість, ймовірно, буде набагато більшою. Є повідомлення про дітей, які оніміли від шоку та травм від жахливої ​​ситуації навколо них", - цитує Загребельска посла США в ООН Лінду Томас-Грінфілд.

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Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 01
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 02
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 03
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 04
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 05
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 06
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 07
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 08
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 09
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 10

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
это все за то что не захотели быть такими рабами как они
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08.03.2022 09:58
+15
Хай лікуються подорожником і звіробоєм!!!
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08.03.2022 10:03
+15
УВЕРЕН ЧТО ***** УБЛЮДОЧНОЕ СМОТРИТ НА ОБЛОЖКИ ГАЗЕТ ЖУРНАЛОВ И ПОЛУЧАЕТ ЭКСТАЗ И МАСТУРБИРУЕТ...... НАКОНЕЦ ТО СБЫЛАСЬ МЕЧТА ***** ХОТЬ УБИЙЦА ХОТЬ ДЬЯВОЛ..... НО ЭТО ВСЕ О НЕМ...
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08.03.2022 10:12
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❗️В России ввели запрет на вывоз из страны медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. https://t.me/charter97_org/65471
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08.03.2022 09:55 Відповісти
Хай лікуються подорожником і звіробоєм!!!
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08.03.2022 10:03 Відповісти
Там бояра - лекарство от всех болезней , а кто по выше , у тех кокс
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08.03.2022 10:21 Відповісти
...і глодом запивають!
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08.03.2022 10:21 Відповісти
это все за то что не захотели быть такими рабами как они
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08.03.2022 09:58 Відповісти
Европейским политикам происходящее в Украине все по кайфу!
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08.03.2022 10:09 Відповісти
УВЕРЕН ЧТО ***** УБЛЮДОЧНОЕ СМОТРИТ НА ОБЛОЖКИ ГАЗЕТ ЖУРНАЛОВ И ПОЛУЧАЕТ ЭКСТАЗ И МАСТУРБИРУЕТ...... НАКОНЕЦ ТО СБЫЛАСЬ МЕЧТА ***** ХОТЬ УБИЙЦА ХОТЬ ДЬЯВОЛ..... НО ЭТО ВСЕ О НЕМ...
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08.03.2022 10:12 Відповісти
за кожну сльозинку наших маленьких сонечок, стареньких, жінок, за кожну краплю крові наших найкращих чоловіків у світі - горіти кацапам і на землі і в пеклі
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08.03.2022 10:23 Відповісти
https://youtu.be/4**********
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08.03.2022 10:24 Відповісти
не ті фото вони виклали.
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08.03.2022 10:47 Відповісти
Гунны 21 века в походе на запад под лживым лозунгом их фюрера уничтожить каких то "неонацистов" и под благословением их шамана Кирилла на борьбу с какими то " геями".
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08.03.2022 10:50 Відповісти
 
 