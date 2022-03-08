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Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ "кричать" про військові злочини РФ в Україні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перші шпальти провідних світових видань присвячені висвітленню звірств армії РВ в Україні
Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук адвокатка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.
"Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що? Відомо про десятки дітей, які вже були вбиті під час військового вторгнення, і фактична кількість, ймовірно, буде набагато більшою. Є повідомлення про дітей, які оніміли від шоку та травм від жахливої ситуації навколо них", - цитує Загребельска посла США в ООН Лінду Томас-Грінфілд.
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