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Воїни 128-ї бригади за допомогою "Байрактара" знищили три російські танки Т-80. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час бойових дій, коли російську бронетехніку важко дістати з гранатометів чи артилерії, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада задіює дрони "Байрактар" зі споріднених бойових підрозділів. Одне з успішних уражень "Байрактаром" ворожого танкового взводу відбулося вчора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, поцілити з бригадної артилерії три російські танки Т-80, які обстрілювали наші позиції, було неможливо через особливості рельєфу, тому командування 128-ї бригади звернулося по допомогу до розрахунку "Байрактару". Дрон підняли в повітря і за кілька хвилин ціль була знищена протитанковою ракетою з висоти близько двох кілометрів.

На фото – один із уражених танків, наслідок повітряного удару "Байрактару".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено ворожу колону із паливом. ВIДЕО

Воїни 128-ї бригади за допомогою Байрактара знищили три російські танки Т-80 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+73
Хорошая русня - мертвая русня.

Слава Україні!
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08.03.2022 11:42
+25
Смерть московским оккупантам!!! Победа будет за Украиной!
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08.03.2022 11:43
+15
Otlycnaja rabota
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08.03.2022 11:43
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Хорошая русня - мертвая русня.

Слава Україні!
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08.03.2022 11:42 Відповісти
Хорошей русни не бывает,они и мертвые смердят,наш воздух портят.
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08.03.2022 11:49 Відповісти
Побільше хорошої русні.
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08.03.2022 11:49 Відповісти
Otlycnaja rabota
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08.03.2022 11:43 Відповісти
Смерть московским оккупантам!!! Победа будет за Украиной!
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08.03.2022 11:43 Відповісти
Ще одне файне відео)))

https://youtu.be/koRVGO60rDc
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08.03.2022 11:45 Відповісти
Хороший кацап безголовый кацап!
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08.03.2022 11:45 Відповісти
Горять у пеклі москалі! Інша наволоч займає чергу!
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08.03.2022 11:46 Відповісти
Гораздо больше
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08.03.2022 11:46 Відповісти
А что не устраивает?
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08.03.2022 11:59 Відповісти
Убивать, убивать і убивать!
Тільки тоді буде Перемога над кацапами!
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08.03.2022 11:46 Відповісти
Ще одне файне відео
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08.03.2022 11:47 Відповісти
стингеры для самолетов и инструкторы - и мы будем справляться сами
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08.03.2022 11:48 Відповісти
еще нужны партизаны на территории "дружественной " белоруси
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08.03.2022 11:49 Відповісти
Вбивайте російських вбивць
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08.03.2022 11:48 Відповісти
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08.03.2022 11:52 Відповісти
шо там по Ізюму,кацапи кажуть що ніби взяли,і взагалі біля лугандона яка ситуація
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08.03.2022 11:53 Відповісти
Вони "взяли" його ще тиждень тому, а по факту просто роздовбують бомбами та снарядами. Кацапи мають здохнути!
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08.03.2022 11:58 Відповісти
Різносторонній у тебе інтерес…
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08.03.2022 12:02 Відповісти
кацапи побєдоносні мапи малюють,я й цікавлюсь які справи насправді
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08.03.2022 12:06 Відповісти
Не дивись і не слухай нічого кацапського,цілішим будеш!
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08.03.2022 12:17 Відповісти
 
 