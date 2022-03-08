Українські військові знищили екіпаж російського БТР "Ракушка". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
У Сумській області знищено екіпаж бронетранспортера "Ракушка". При цьому сама техніка залишилася цілою.
Про це повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Сумщина, БТР-МД "Ракушка" ціла, екіпаж утилізовано. Пішли на перегній", - йдеться в повідомленні.
БТР-МД "Ракушка" - російський десантований плаваючий бронетранспортер. Створений у конструкторському бюро Волгоградського тракторного заводу.
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів за допомогою ударного безпілотника Bayraktar.
Топ коментарі
+44 Sophia-Maria Duglass
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+37 Red_Sky_On
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Бронетранспортёр создан на базе боевой машины десанта БМД-4. Основным предназначением бронетранспортёра является замена в войсках БТР-Д.
Купу антен бачиш на корпусі? Це саме командно-штабний варіант - для керівництва боєм!
Гарно вони їх з "ракушки" виковиряли.
https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-zagubyly-rakushku-elitni-**********-vdv-rf-nesut-vtraty/
ГолубаяЗеленая устрица.