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Українські військові знищили екіпаж російського БТР "Ракушка". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Сумській області знищено екіпаж бронетранспортера "Ракушка". При цьому сама техніка залишилася цілою.

Про це повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина, БТР-МД "Ракушка" ціла, екіпаж утилізовано. Пішли на перегній", - йдеться в повідомленні.

БТР-МД "Ракушка" - російський десантований плаваючий бронетранспортер. Створений у конструкторському бюро Волгоградського тракторного заводу.

Українські військові знищили екіпаж російського БТР Ракушка 01

Також дивіться: Поліцейські з миколаївського КОРД нищать бронетехніку окупантів. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів за допомогою ударного безпілотника Bayraktar.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
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08.03.2022 12:45
+37
какой-то говномобиль.....
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08.03.2022 12:43
+19
Дай бог шоб там и экипаж был непростой..... Перегной особо родючий буде!
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08.03.2022 12:49
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какой-то говномобиль.....
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08.03.2022 12:43 Відповісти
Командно-штабна
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08.03.2022 12:47 Відповісти
Дай бог шоб там и экипаж был непростой..... Перегной особо родючий буде!
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08.03.2022 12:49 Відповісти
Командно-штабной....говномобиль.....)
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08.03.2022 12:53 Відповісти
нет, это десантируемый плавающий бетер, экипаж 2, десанта 13.
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08.03.2022 12:54 Відповісти
БТР-МД «Ракушка» (Индекс ГБТУ - Объект 955) - российский десантируемый плавающий бронетранспортёр. Создан в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода. Иногда неофициально называется БТР-Д-3, БТРД-3.

Бронетранспортёр создан на базе боевой машины десанта БМД-4. Основным предназначением бронетранспортёра является замена в войсках БТР-Д.
Купу антен бачиш на корпусі? Це саме командно-штабний варіант - для керівництва боєм!
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08.03.2022 13:14 Відповісти
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08.03.2022 13:55 Відповісти
согласен. Не внимательно смотрел на фото - антенн не заметил.
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08.03.2022 14:31 Відповісти
сракушка
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08.03.2022 12:58 Відповісти
Цьому фото 4дні
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08.03.2022 12:44 Відповісти
Экипаж всё равно уже не оживить.
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08.03.2022 12:50 Відповісти
свиноцабаки уже 4 дня в перегной превращаются...
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08.03.2022 14:55 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!
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08.03.2022 12:44 Відповісти
Мабуть серед хлопців був кухар з досвідом приготування устриць.
Гарно вони їх з "ракушки" виковиряли.
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08.03.2022 12:54 Відповісти
Гной им бетоном
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08.03.2022 12:44 Відповісти
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08.03.2022 12:45 Відповісти
При цьому Гітлер з німцями реально зустрічався, а з Пуйлом, як повідомляють, зробили відеомонтаж. То ж воно вже таке перелякане, що власних рабів боїться, бо і серед жінок може такий собі Брут об'явитися.
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10.03.2022 10:08 Відповісти
Тепер можн викоритовуват його для диерсій в тилу ворога.
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08.03.2022 12:45 Відповісти
Новость от 2-го марта. В том же телеграме уже тоже все смешалось.

https://mil.in.ua/uk/news/rosiyany-zagubyly-rakushku-elitni-**********-vdv-rf-nesut-vtraty/
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08.03.2022 12:46 Відповісти
Викурили з "ракушки" слимаків кацапських.
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08.03.2022 12:46 Відповісти
Что бы вычислять ган-до-но? и спамить к херам собачьим ! Ты шо, в кинотеатр пришло ?
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08.03.2022 12:55 Відповісти
Створений у конструкторському бюро Волгоградського тракторного заводу? а,та ми знаємо що з тракторами робити
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08.03.2022 12:51 Відповісти
у вагіні іздить расєйскою залізницею Кіля Бімба
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08.03.2022 13:16 Відповісти
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08.03.2022 12:53 Відповісти
Ракушка тому що раком стоїть
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08.03.2022 12:55 Відповісти
Голубая Зеленая устрица.
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08.03.2022 12:56 Відповісти
таке ж кострубате, як і все що вони виробляють отим, що росте у них, самі знаєте звідки
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08.03.2022 13:15 Відповісти
Шизофреник Путін не застрелиться. Його необхідно вбити.
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08.03.2022 13:21 Відповісти
його на днях і так завалять.Думаю що травануть полонієм. фсб-шники. Бо замахнувся на олігархічно-фсб-шне вкрадене бабло.Заради войнушки і своїх схиблених хотєлок.
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08.03.2022 13:48 Відповісти
Напевно, найкраще було б зробити його засудити і повісити, як це зробили з нацистськими злочинцями. Але гадаю, що ніхто не буде заперечувати, якщо з ним обійдуться як з Мусоліні, або як з Кадафі. І чим скоріше тим краще.
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10.03.2022 10:12 Відповісти
Так это трактор плавающий. Они на таких весной по полям плавают...
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08.03.2022 13:21 Відповісти
Приплыли.
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08.03.2022 13:29 Відповісти
Злізай москалику, приїхав.
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08.03.2022 13:30 Відповісти
но главный герой битв - это цыган, который угнал железного кацапского коня... это герой...
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08.03.2022 14:10 Відповісти
"кАкушку" підбили
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08.03.2022 14:24 Відповісти
в дупі Ракушка
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08.03.2022 15:24 Відповісти
 
 