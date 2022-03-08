Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Більше трьох тисяч людей протестують сьогодні у Голій Пристані на Херсонщині проти російських окупантів.
Про це повідлмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний спротив.
Люди вийшли на вулиці з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами. Протестуючі винеслу на площу великий національний прапор та скандують: "Гола Пристань - Україна!"
Також у місті відбулася хода за територіальну цілісність України.
Топ коментарі
+24 клаус хаус
показати весь коментар08.03.2022 14:07
+21 віктор федорович 31ee1569
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+11 Алексей Технолог
показати весь коментар08.03.2022 14:22
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